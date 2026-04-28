Cognex lanza el controlador de visión In-Sight desarrollado con tecnología NVIDIA

El avanzado controlador de visión con IA ofrece la modularidad necesaria para resolver aplicaciones de fabricación exigentes y con un uso intensivo de computación sin necesidad de computadoras externas

NATICK, Massachusetts, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), el líder tecnológico mundial en visión artificial industrial, anunció hoy el lanzamiento del controlador de visión In-Sight® 6900. El controlador de visión modular In-Sight otorga a los fabricantes la libertad de configurar cámaras, óptica e iluminación de manera precisa según sus requisitos de inspección, lo que elimina las limitaciones de los sistemas de configuración fija. Desarrollado con la tecnología NVIDIA Jetson, este sistema ofrece un procesamiento de IA de alta capacidad en el borde, lo que permite ejecutar las cargas de trabajo industriales más exigentes sin necesidad de computadoras externas ni de complejas arquitecturas distribuidas.

Controlador de visión In-Sight® 6900 de Cognex

"A medida que los fabricantes aceleran la adopción de la IA, buscan soluciones que sean potentes y fáciles de implementar", afirmó Matt Moschner, presidente y director ejecutivo de Cognex. "El controlador de visión In-Sight ofrece precisamente eso, ya que combina el procesamiento de IA en el borde de NVIDIA con el hardware modular y las herramientas de visión de probada eficacia de Cognex. Esto permite que más clientes resuelvan aplicaciones de inspección exigentes en el borde, sin el costo ni la complejidad de los sistemas basados en computadoras, y abre la posibilidad a aplicaciones que antes no eran posibles".

Modos de herramientas de IA avanzada para los desafíos de visión más difíciles

El controlador de visión In-Sight presenta los modos de herramientas de IA más avanzados de Cognex hasta la fecha, diseñados específicamente para inspecciones desafiantes, los cuales son capaces de procesar piezas de diversos tamaños, detectar defectos altamente variables y ofrecer resultados consistentes incluso en entornos de producción dinámicos e impredecibles.

Las capacidades clave incluyen:

Arquitectura de visión modular: la compatibilidad con cámaras, lentes e iluminación industrial intercambiables permite configurar de forma precisa el sistema, lo que incluye el portafolio de lentes, óptica, cámaras y accesorios (LOCA, por sus siglas en inglés) de Cognex.

la compatibilidad con cámaras, lentes e iluminación industrial intercambiables permite configurar de forma precisa el sistema, lo que incluye el portafolio de lentes, óptica, cámaras y accesorios (LOCA, por sus siglas en inglés) de Cognex. Clasificación con pocas muestras: los modelos de clasificación basados en transformadores requieren de tan solo entre 10 y 20 imágenes de entrenamiento, lo que reduce el tiempo de recopilación de datos y acelera la implementación.

los modelos de clasificación basados en transformadores requieren de tan solo entre 10 y 20 imágenes de entrenamiento, lo que reduce el tiempo de recopilación de datos y acelera la implementación. Segmentación robusta: segmentación a nivel de píxel que aísla características críticas y ofrece un análisis confiable en superficies difíciles.

El controlador de visión In-Sight también se integra a la perfección con OneVision™, la plataforma colaborativa de IA de Cognex que permite que los equipos de ingeniería desarrollen, perfeccionen y amplíen las aplicaciones de inspección a nivel mundial desde un único entorno. Los fabricantes pueden implementar mejoras con mayor rapidez y mantener una calidad constante en todas las plantas, líneas de producción y turnos.

Desarrollado con NVIDIA Jetson para IA de alto rendimiento en tiempo real en el borde

Al incorporar el módulo NVIDIA Jetson, el controlador de visión In-Sight deja de ser un procesador de imágenes tradicional para convertirse en un motor de IA de alto desempeño capaz de ejecutar redes neuronales sofisticadas directamente en el borde.

Aspectos destacados del rendimiento:

Procesamiento paralelo para inspecciones complejas : un rendimiento de IA de hasta 157 TOPS permite que múltiples modelos de IA de alta resolución se ejecuten de manera simultánea.

: un rendimiento de IA de hasta 157 TOPS permite que múltiples modelos de IA de alta resolución se ejecuten de manera simultánea. Inferencia en tiempo real: la integración optimizada de NVIDIA TensorRT ayuda a garantizar que la toma de decisiones de la IA se mantenga sincronizada con los tiempos a nivel de microsegundos de las líneas de producción de alta velocidad.

Acerca de Cognex Corporation

Durante más de 40 años, Cognex ha facilitado la visión artificial avanzada, al allanar el camino para que las empresas de fabricación y distribución operen de manera más rápida, inteligente y eficiente gracias a la automatización. La tecnología innovadora de nuestros sistemas y sensores de visión resuelve desafíos fundamentales de fabricación y distribución, por lo que ofrecen rendimiento inigualable para sectores que van desde el automotriz y la electrónica hasta de bienes envasados. Cognex permite que estas herramientas sean más capaces y fáciles de implementar gracias a un enfoque de larga trayectoria en la IA, lo que ayuda a las fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de experiencia altamente técnica. Nuestra sede central se encuentra cerca de Boston (EE. UU.), contamos con presencia en más de 30 países y tenemos más de 30.000 clientes en todo el mundo. Obtenga más información en cognex.com.

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FUENTE Cognex Corporation