La Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China presenta una zona de IA al inicio de la cuenta regresiva de 100 días con más de 500 expositores

PEKÍN, 15 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) inició su cuenta regresiva de 100 días. Con el tema "Connecting the World for a Shared Future" (Conectar el mundo para un futuro compartido), durante sus tres ediciones el evento se convirtió en una plataforma importante para facilitar la cooperación internacional en las cadenas industriales y de suministro. Su modelo y valor se han extendido mucho más allá de China para ayudar a definir un estándar a nivel mundial. La norma internacional ISO 25639-1 para "Exposiciones y eventos: vocabulario", desarrollada de manera conjunta por la comunidad empresarial mundial, incorpora explícitamente el enfoque innovador de la CISCE e incluye un lenguaje que refleja el énfasis de la exposición en conectar a las empresas con posibles socios en todas las cadenas de suministro.

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La exposición de este año marcará un hito con el lanzamiento de su primera zona de inteligencia artificial, que ofrece una visión integral del ecosistema de IA que abarca datos, potencia informática y aplicaciones. En sus seis sectores destacados de la cadena de suministro (fabricación avanzada, energía limpia, vehículos inteligentes, tecnología digital, vida saludable y agricultura ecológica), además del área de exhibición de servicios de la cadena de suministro, los visitantes encontrarán una línea de nuevos actores, tanto chinos como internacionales, en campos emergentes y futuros como la robótica habilitada para IA, el sector de la aviación con drones y de baja altitud y la biofabricación, junto con nombres establecidos que muestran los últimos avances en la modernización del sector y de la cadena de suministro. Otra característica nueva de la cuarta CISCE será un mayor enfoque en la cooperación específica. Basándose en el formato anterior de "País invitado de honor", este año presentará por primera vez "Provincias invitadas" e invita a provincias, estados y regiones de ultramar con ventajas industriales únicas a participar y facilitar un emparejamiento comercial más específico con provincias, ciudades y empresas de China.

El entusiasmo de la comunidad empresarial internacional sigue siendo alto. En la tercera CISCE, los expositores de fuera de China representaron el 35 % de los participantes, con más de 40 líderes de empresas incluidas en la lista Fortune Global 500 y 172 delegaciones del extranjero que realizaron viajes específicos a China para la exposición. Esto refleja el fuerte interés de las empresas internacionales en las asociaciones y oportunidades de la cadena de suministro en el mercado de China. Los preparativos avanzan sin problemas. Ya se han celebrado diecinueve giras internacionales para presentar la exposición en todo el mundo y los organizadores tienen como objetivo lograr un mayor crecimiento tanto en la proporción de expositores mundiales como en la cantidad de delegaciones visitantes. Más de 500 empresas de China y todo el mundo ya se han inscrito para exponer y la fase de contratación está a punto de finalizar.

Para más información, visite: https://en.cisce.org.cn/

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2427202/CISCE_Logo.jpg

FUENTE China International Supply Chain Expo