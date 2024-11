DXC Technology y ServiceNow amplían alianza estratégica para acelerar el valor de la IA generativa para las empresas

Nuevo Centro de Excelencia integra la experiencia de DXC en el sector y la IA,

y las soluciones de IA generativa de ServiceNow para acelerar la adopción de la IA

ASHBURN, Virginia, 22 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), uno de los principales proveedor de servicios tecnológicos a nivel mundial según Fortune 500, anunció hoy la ampliación de la alianza estratégica con ServiceNow, una plataforma de IA para la transformación empresarial, con el objetivo de acelerar el valor de la IA generativa (GenAI, por sus siglas en inglés) para las empresas en todo el mundo. Las compañías han creado un Centro de Excelencia (CoE, por sus siglas en inglés) que aúna la experiencia de DXC en el sector y la implementación con las soluciones de GenAI de ServiceNow en pos de acelerar la adopción de la IA para los clientes.

DXC Technology Company and ServiceNow

Las organizaciones se ven presionadas a obtener valor rápidamente de las inversiones en IA. El Centro de Excelencia de GenIA de DXC y ServiceNow pretende ayudar a los clientes a acelerar su transición hacia la IA aprovechando las principales capacidades del impacto de la IA de DXC que combina los servicios de asesoría, ingeniería y seguridad empresarial con Now Assist, la solución de GenAI de ServiceNow. Los asesores en IA de DXC del Centro de Excelencia de GenAI guiarán a los clientes conjuntos en su proceso de modernización con la IA, para optimizar el rendimiento tecnológico y obtener resultados reales. Por ejemplo, DXC ha implementado Now Assist en su plataforma de prestación de servicios, transformando así el proceso de gestión de incidentes e impulsando resultados con la IA para más de 500 clientes. Esto ha contribuido a acelerar las operaciones de TI, aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia del cliente. Al hacerlo, DXC ha ahorrado cerca de 10.000 horas cada mes.

"Los clientes buscan transformar sus negocios con la IA y, junto a ServiceNow, tenemos la experiencia para aprovechar casos de uso de alto impacto de IA a gran escala", expresó Howard Boville, vicepresidente ejecutivo de DXC, Servicios de Asesoría e Ingeniería impulsados por IA. "Nuestros clientes necesitan asegurarse de que sus tecnologías de IA se ajusten a los más altos estándares de privacidad de datos, gobernanza y cumplimiento. DXC es un socio confiable que entiende la magnitud de los desafíos y oportunidades que los clientes necesitan para prosperar".

"Las compañías desean obtener valor y productividad a través de la IA generativa", expresó Erica Volini, vicepresidenta sénior, Asociaciones y Canales Globales en ServiceNow. "Nuestra misión es poner la IA en función de un mayor número de organizaciones, y socios como DXC son vitales en este empeño. El nuevo Centro de Excelencia combina la amplia experiencia y el alcance en el sector de DXC con las capacidades de la IA generativa en nuestra solución Now Assist y en la plataforma IA; así es como logramos impulsar la verdadera transformación empresarial".

La noticia de hoy se basa en una larga colaboración de 15 años con DXC como el socio principal que ayuda a sus clientes a implementar los productos y servicios de ServiceNow. DXC está trabajando con los clientes para alcanzar resultados increíbles con ServiceNow en varios sectores, entre ellos:

Swiss Federal Railways utiliza la integración de sistemas de DXC para combinar aplicaciones de empleados y orientadas al cliente con la plataforma Now, ayudando al ferrocarril a transportar cada día, de manera segura, a 1,25 millones de pasajeros y 205.000 toneladas de mercancía.

utiliza la integración de sistemas de DXC para combinar aplicaciones de empleados y orientadas al cliente con la plataforma Now, ayudando al ferrocarril a transportar cada día, de manera segura, a 1,25 millones de pasajeros y 205.000 toneladas de mercancía. Jollibee Foods Corporation (JFC) y DXC han establecido una alianza a largo plazo basada en la innovación y el apoyo. DXC proporciona plataformas unificadas, entre las que se incluyen ServiceNow, para gestionar las operaciones esenciales de la empresa y la tienda de JFC, lo que les permite a ambos equipos enfocarse en las prioridades estratégicas.

(JFC) y DXC han establecido una alianza a largo plazo basada en la innovación y el apoyo. DXC proporciona plataformas unificadas, entre las que se incluyen ServiceNow, para gestionar las operaciones esenciales de la empresa y la tienda de JFC, lo que les permite a ambos equipos enfocarse en las prioridades estratégicas. El Departamento de Protección Civil de la ciudad de Milán trabajó de conjunto con ServiceNow y DXC para gestionar la recepción y distribución de equipos de protección personal durante la pandemia de la COVID-19.

A nivel mundial, DXC cuenta con más de 2.000 certificaciones de ServiceNow, cerca de 1.300 acreditaciones y continúa desarrollando el talento a través de la Academia de Formación orientada de ServiceNow. DXC es también miembro de la Junta de Asesoramiento de Productos de IA del Consejo de ServiceNow, que se dedica a asesorar a ServiceNow sobre futuros productos de IA, compartiendo las opiniones de los clientes.

Para más información acerca de la alianza de DXC con ServiceNow, visite el sitio web del ecosistema de la alianza.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones que no estén relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones representan las expectativas y convicciones actuales, y no se garantiza que pueda o vaya a alcanzarse ningún resultado expuesto en dichas declaraciones. Tales afirmaciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los descritos en dichas afirmaciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para una descripción escrita de estos factores, vea la sección titulada "Factores de riesgo" en el próximo Informe Anual de DXC en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024, y cualquier información de actualización en posteriores presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. No se garantiza que pueda o vaya a alcanzarse ningún objetivo o plan expuesto en alguna declaración prospectiva y se les advierte a los inversores que no se fíen indebidamente de tales afirmaciones, que únicamente son válidas en la fecha en que se emiten. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva, ni de informar de ningún acontecimiento o circunstancia posterior a la fecha de este informe o que refleje la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, salvo que así lo exija la ley.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas a nivel mundial a ejecutar sus sistemas y operaciones esenciales, a la vez que moderniza las tecnologías de la información, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la ampliación de la capacidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para desplegar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en todo su parque informático. Encuentre más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2564000/DXC_Technology_Company_DXC%C2%A0Technology_and_ServiceNow%C2%A0Extend_Stra.jpg

Contactos para los medios: Angelena Abate, directora sénior, Comunicaciones, +1-646-234-8060, [email protected]; Roger Sachs, Relaciones con Inversionistas, +1-201-259-0801, [email protected]

FUENTE DXC Technology Company