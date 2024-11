DXC Technology und ServiceNow erweitern ihre strategische Partnerschaft, um den Wert von generativer KI für Unternehmen zu steigern

Das neue Center of Excellenc e bringt die Branchen- und KI-Expertise von DXC

und die GenAI-Lösungen von ServiceNow zusammen, um die Einführung von KI zu optimieren

ASHBURN, Va., 22. November 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC, ein führender globaler Fortune-500-Anbieter von Technologiedienstleistungen, gab heute eine erweiterte strategische Partnerschaft mit ServiceNow, der KI-Plattform für Unternehmenstransformation, bekannt, um den Wert generativer KI (GenAI) für Unternehmen weltweit zu beschleunigen. Die Unternehmen haben ein Center of Excellence (CoE) gegründet, das das Branchen- und Implementierungs-Know-how von DXC mit den GenAI-Lösungen von ServiceNow vereint, um die Einführung von KI für Kunden zu optimieren.

DXC Technology Company and ServiceNow

Unternehmen stehen unter dem Druck, den Wert von KI-Investitionen schnell zu realisieren. Das GenAI Center of Excellence von DXC und ServiceNow soll Kunden dabei helfen, ihre KI-Reise zu beschleunigen, indem es die Kernfunktionen von DXCs AI Impact, das Beratung, Engineering und sichere Unternehmensdienste kombiniert, mit der GenAI-Lösung von ServiceNow, Now Assist, nutzt. Im GenAI CoE werden DXC KI-Berater gemeinsame Kunden bei der Modernisierung mit KI begleiten, um die technologische Leistung zu optimieren und reale Ergebnisse zu erzielen. DXC hat beispielsweise Now Assist auf seiner Service-Delivery-Plattform implementiert, um den Incident-Management-Prozess zu transformieren und die Ergebnisse für mehr als 500 Kunden durch KI zu verbessern. Dies hat dazu beigetragen, den IT-Betrieb zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Auf diese Weise hat DXC monatlich fast 10.000 Stunden eingespart.

„Kunden möchten ihre Unternehmen mithilfe von KI transformieren. Zusammen mit ServiceNow verfügen wir über das nötige Know-how, um wirkungsvolle KI-Anwendungsfälle in großem Maßstab zu erschließen", so Howard Boville, geschäftsführender Vizepräsident von DXC für Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen – Powered by AI. „Unsere Kunden müssen sicherstellen, dass ihre KI-Technologien den höchsten Standards in Bezug auf Datenschutz, Governance und Compliance entsprechen. DXC ist ein vertrauenswürdiger Partner, der die Herausforderungen und Chancen, die Kunden für ihren Erfolg benötigen, in ihrer ganzen Tiefe versteht."

„Unternehmen sind bestrebt, durch GenAI Wert und Produktivität zu steigern", sagte Erica Volini, Senior-Vizepräsidentin für globale Partnerschaften und Kanäle bei ServiceNow. „Unsere Mission ist es, KI für mehr Organisationen nutzbar zu machen, und Partner wie DXC sind für diese Bemühungen von entscheidender Bedeutung. Das neue Center of Excellence vereint das umfassende Branchenwissen und die Größe von DXC mit den GenAI-Fähigkeiten in unserer Now Assist-Lösung und KI-Plattform – so treiben Sie echte Geschäftstransformation voran."

Die heutige Nachricht baut auf der langjährigen, 15-jährigen Zusammenarbeit mit DXC als führendem Partner auf, der seine Kunden bei der Implementierung von ServiceNow-Produkten und -Services unterstützt. DXC arbeitet mit Kunden zusammen, um mit ServiceNow unglaubliche Ergebnisse in verschiedenen Branchen zu erzielen, darunter:

Die Schweizerischen Bundesbahnen nutzen die Systemintegration von DXC, um mitarbeiter- und kundenorientierte Anwendungen mit der Now Platform zu kombinieren. So kann die Bahn täglich 1,25 Millionen Passagiere und 205.000 Tonnen Güter sicher transportieren.

nutzen die Systemintegration von DXC, um mitarbeiter- und kundenorientierte Anwendungen mit der Now Platform zu kombinieren. So kann die Bahn täglich 1,25 Millionen Passagiere und 205.000 Tonnen Güter sicher transportieren. Die Jollibee Foods Corporation (JFC) und DXC sind eine langfristige Partnerschaft eingegangen, die auf Innovation und Unterstützung basiert. DXC bietet einheitliche Plattformen, darunter ServiceNow, um die geschäftskritischen Filial- und Unternehmensabläufe von JFC zu verwalten, sodass sich die Teams auf strategische Prioritäten konzentrieren können.

(JFC) und DXC sind eine langfristige Partnerschaft eingegangen, die auf Innovation und Unterstützung basiert. DXC bietet einheitliche Plattformen, darunter ServiceNow, um die geschäftskritischen Filial- und Unternehmensabläufe von JFC zu verwalten, sodass sich die Teams auf strategische Prioritäten konzentrieren können. Die Abteilung für Katastrophenschutz der Stadt Mailand arbeitete eng mit ServiceNow und DXC zusammen, um den Erhalt und die Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung während der COVID-19-Pandemie zu verwalten.

Weltweit verfügt DXC über mehr als 2.000 ServiceNow-Zertifizierungen und mehr als 1.300 Akkreditierungen. Mit der auf ServiceNow ausgerichteten Training Academy fördert DXC kontinuierlich seine Mitarbeiter. DXC ist außerdem Mitglied des ServiceNow Council AI Product Advisory Board, das sich darauf konzentriert, ServiceNow durch den Austausch von Kundenfeedback bei zukünftigen KI-Produkten zu beraten.

Weitere Informationen zur Partnerschaft von DXC mit ServiceNow finden Sie auf der Website des Partnerschafts-Ökosystems.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Erwartungen und Überzeugungen wieder, und es kann nicht zugesichert werden, dass die in solchen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors" im kommenden Jahresbericht von DXC auf Formblatt 10-K für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in späteren SEC-Einreichungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese Aussagen verlassen sollten, da sie nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen: DXC.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2564000/DXC_Technology_Company_DXC%C2%A0Technology_and_ServiceNow%C2%A0Extend_Stra.jpg

Medienkontakt: Angelena Abate, Senior-Direktorin, Unternehmenskommunikation, +1-646-234-8060, [email protected]; Roger Sachs, Investorenbeziehungen, +1-201-259-0801, [email protected]