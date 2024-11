DXC Technology et ServiceNow étendent leur partenariat stratégique pour accélérer la valeur de l'IA générative pour les entreprises

Le nouveau centre d'excellence réunit l'expertise de DXC en matière d'industrie et d'IA

et les solutions d'IA générative de ServiceNow pour rationaliser l'adoption de l'IA.

ASHBURN, Virginie, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique étendu avec ServiceNow, la plateforme d'IA pour la transformation des entreprises, afin d'accélérer la valeur de l'IA générative (GenAI) pour les entreprises à l'échelle mondiale. Les entreprises ont formé un centre d'excellence, qui réunit l'expertise industrielle et de mise en œuvre de DXC et les solutions d'IA générative de ServiceNow, afin de rationaliser l'adoption de l'IA pour les clients.

DXC Technology Company and ServiceNow

Les organisations sont contraintes de tirer rapidement parti de leurs investissements dans l'IA. Le centre d'excellence d'IA générative de DXC et ServiceNow a pour objectif d'aider les clients à accélérer leur parcours en matière d'IA en tirant parti des capacités de base de l'Impact AI de DXC, qui combine des services de conseil, d'ingénierie et d'entreprise sécurisée, avec la solution d'IA générative de ServiceNow, Now Assist. Au centre d'excellence d'IA générative, les consultants de DXC en matière d'IA guideront les clients communs dans leur modernisation avec l'IA afin d'optimiser les performances technologiques et de fournir des résultats concrets. Par exemple, DXC a déployé Now Assist sur sa plateforme de prestation de services, transformant le processus de gestion des incidents et favorisant les résultats grâce à l'IA pour plus de 500 clients. Cela a permis de rationaliser les opérations informatiques, d'accroître l'efficacité et d'améliorer l'expérience des clients. DXC a ainsi économisé près de 10 000 heures par mois.

« Les clients cherchent à transformer leurs activités grâce à l'IA et, avec ServiceNow, nous avons l'expertise nécessaire pour débloquer des cas d'utilisation de l'IA à fort impact à l'échelle », a déclaré Howard Boville, vice-président exécutif de DXC, Services de conseil et d'ingénierie - Powered by AI. « Nos clients doivent s'assurer que leurs technologies d'IA respectent les normes les plus strictes en matière de confidentialité des données, de gouvernance et de conformité. DXC est un partenaire de confiance qui comprend l'ampleur des défis et des opportunités dont les clients ont besoin pour prospérer. »

« Les entreprises sont impatientes de réaliser de la valeur et de la productivité grâce à la l'IA générative », a déclaré Erica Volini, vice-présidente principale, Partenariats et réseaux mondiaux chez ServiceNow. « Notre mission est de mettre l'IA au service d'un plus grand nombre d'organisations, et des partenaires comme DXC sont essentiels à cet effort. Le nouveau centre d'excellence fusionne la vaste expertise industrielle et l'échelle de DXC avec les capacités d'IA générative dans notre solution Now Assist et notre plateforme d'IA - c'est ainsi que l'on fait avancer la véritable transformation de l'entreprise. »

La nouvelle d'aujourd'hui s'appuie sur une longue collaboration de 15 ans avec DXC en tant que partenaire principal aidant ses clients à déployer les produits et services ServiceNow. DXC travaille avec des clients pour atteindre des résultats incroyables avec ServiceNow dans tous les secteurs, notamment :

Les Chemins de fer fédéraux suisses utilisent l'intégration de systèmes de DXC pour combiner les applications destinées aux employés et aux clients avec la plate-forme Now, aidant ainsi les chemins de fer à transporter en toute sécurité 1,25 million de passagers et 205 000 tonnes de marchandises chaque jour.

utilisent l'intégration de systèmes de DXC pour combiner les applications destinées aux employés et aux clients avec la plate-forme Now, aidant ainsi les chemins de fer à transporter en toute sécurité 1,25 million de passagers et 205 000 tonnes de marchandises chaque jour. Jollibee Foods Corporation (JFC) et DXC ont établi un partenariat à long terme fondé sur l'innovation et le soutien. DXC fournit des plates-formes unifiées, dont ServiceNow, pour gérer les opérations critiques des magasins et de l'entreprise de JFC, permettant à ses équipes de se concentrer sur les priorités stratégiques.

(JFC) et DXC ont établi un partenariat à long terme fondé sur l'innovation et le soutien. DXC fournit des plates-formes unifiées, dont ServiceNow, pour gérer les opérations critiques des magasins et de l'entreprise de JFC, permettant à ses équipes de se concentrer sur les priorités stratégiques. Le service de protection civile de la ville de Milan a travaillé en étroite collaboration avec ServiceNow et DXC pour gérer la réception et la distribution des équipements de protection individuelle pendant la pandémie COVID-19.

Au niveau mondial, DXC possède plus de 2 000 certifications ServiceNow, plus de 1 300 accréditations, et continue d'améliorer les talents grâce à l'Académie de formation axée sur ServiceNow. DXC est également membre du comité consultatif sur les produits d'IA du conseil de ServiceNow, chargé de conseiller ServiceNow sur les futurs produits d'IA en partageant les retours des clients.

Pour plus d'informations sur le partenariat entre DXC et ServiceNow, rendez-vous sur le site web de l'écosystème du partenariat.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats décrits dans ces déclarations seront atteints. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Risk Factors » dans le prochain rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2024, et toute information de mise à jour dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Aucune garantie ne peut être formulée quant à la réalisation d'un objectif ou d'un plan énoncé dans une déclaration prospective, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent rapport, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs actifs IT. Découvrez comment nous offrons l'excellence à nos clients et collègues sur DXC.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564000/DXC_Technology_Company_DXC%C2%A0Technology_and_ServiceNow%C2%A0Extend_Stra.jpg

Contacts avec les médias : Angelena Abate, directrice principale de la communication, +1-646-234-8060, [email protected] ; Roger Sachs, relations avec les investisseurs, +1-201-259-0801, [email protected]