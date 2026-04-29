e& informa ingresos consolidados de 19.400 millones de dírhams, con un crecimiento interanual del 15,1 % en el primer trimestre de 2026
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29 abr, 2026, 21:03 GMT
- "e& continúa generando crecimiento, al tener ingresos consolidados de 19.400 millones de dírhams y un EBITDA de 8.600 millones de dírhams, lo que marca aumentos interanuales del 15,1 % y 16,5 %", señaló el director ejecutivo del Grupo Masood M. Sharif Mahmood
- La ganancia neta consolidada alcanzó los 2.900 millones de dírhams, con un crecimiento interanual * del 3,9 %*, sin incluir la ganancia de la venta de Khazna en el primer trimestre de 2025
- Los suscriptores del grupo consolidado alcanzaron los 248 millones
- Los suscriptores de e& en EAU aumentaron a 16,6 millones
ABU DABI, EAU, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- e& informó un sólido comienzo para 2026, con sólidos resultados financieros en el primer trimestre, lo que afirma el liderazgo del Grupo en la configuración del panorama digital y consolidando su posición como un grupo mundial líder.
Los ingresos consolidados del Grupo alcanzaron los 19.400 millones de dírhams, lo que refleja un crecimiento interanual del 15,1 %, mientras que la ganancia neta consolidada alcanzó los 2.900 millones de dírhams, con un crecimiento interanual del 3,9 % (sin incluir la ganancia de la venta de Khazna). El EBITDA creció un 16,5 % interanual y alcanzó los 8.600 millones de dírhams.
La base de suscriptores del Grupo mantuvo su trayectoria ascendente con un crecimiento interanual del 30,8 %, para alcanzar los 248 millones de suscriptores. En su mercado local, e& de EAU mantuvo su sólido desempeño, con una base de suscriptores que alcanzó los 16,6 millones, respaldada por la adopción de soluciones de conectividad de próxima generación y aplicaciones de IA, que ahora son una parte vital de la experiencia del cliente.
Aspectos financieros destacados del primer trimestre de 2026
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Primer trimestre de 2026
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Primer trimestre de 2025
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Cambio porcentual
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Ingresos consolidados
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19.400 millones de dírhams
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16.900 millones de dírhams
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15,1 %
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Ganancia neta consolidada
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2.900 millones de dírhams
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2.800 millones de dírhams (*)
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3,9 %
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EBITDA
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8.600 millones de dírhams
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7.400 millones de dírhams
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16,5 %
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Total de suscriptores del Grupo
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248 millones
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189,6 millones (**)
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30,8 %
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Suscriptores de e& en EAU
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16,6 millones
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15,3 millones
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8,7 %
(*) Ganancia neta del primer trimestre de 2025 sin incluir la ganancia de la venta de Khazna por un total de 2.600 millones de dírhams
(**) Ajustado para el número que informó Maroc Telecom
Masood M. Sharif Mahmood, director ejecutivo del Grupo de e&, dijo: "A pesar de los cambios económicos y regionales, nuestro modelo de negocio ágil ha demostrado la fortaleza inherente de e& y su gran capacidad para superar los desafíos. Nuestro enfoque proactivo de preparación para el riesgo y la diversificación internacional nos han permitido mantener nuestro impulso de crecimiento en nuestro mercado nacional e internacional; un testimonio de la agilidad y resiliencia de e& para operar en circunstancias adversas.
Hoy en día, nos mantenemos firmes sobre una base fuerte y con una sólida trayectoria que nos da plena confianza en la capacidad de e& para continuar su recorrido ascendente. A lo largo de los recientes desafíos regionales, e& se mantuvo firme en el cumplimiento de su papel nacional al permitir la continuidad del negocio, garantizar la resiliencia de la red, apoyar el trabajo remoto y los sistemas educativos, y aprovechar nuestras capacidades tecnológicas para garantizar una conectividad sin problemas y servicios digitales sin interrupciones para todos y en diferentes circunstancias.
Nuestro sólido desempeño financiero en el primer trimestre de 2026 refleja el éxito y la resiliencia de nuestras operaciones, respaldadas por nuestro compromiso de crear valor sostenible para los accionistas. Continuamos generando crecimiento, con ingresos consolidados de 19.400 millones de dírhams y un EBITDA de 8.600 millones de dírhams, lo que marca aumentos interanuales del 15,1 % y 16,5 %, respectivamente. Este desempeño refuerza nuestra posición como fuerza motriz en la economía digital de la región y como habilitador líder de soluciones inteligentes que definen el futuro.
Seguimos profundamente inspirados por el liderazgo visionario de los Emiratos Árabes Unidos, que ha fomentado un entorno estable y orientado al crecimiento, sin dejar de ser ágiles y resilientes incluso en las circunstancias más desafiantes, lo que nos permite prosperar y luchar por conseguir más con la confianza de que seguiremos teniendo éxito".
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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968076/Masood_M__Sharif_Mahmood.jpg
FUENTE e&
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