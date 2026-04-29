e& informa ingresos consolidados de 19.400 millones de dírhams, con un crecimiento interanual del 15,1 % en el primer trimestre de 2026

"e& continúa generando crecimiento, al tener ingresos consolidados de 19.400 millones de dírhams y un EBITDA de 8.600 millones de dírhams, lo que marca aumentos interanuales del 15,1 % y 16,5 %", señaló el director ejecutivo del Grupo Masood M. Sharif Mahmood

La ganancia neta consolidada alcanzó los 2.900 millones de dírhams, con un crecimiento interanual * del 3,9 % *, sin incluir la ganancia de la venta de Khazna en el primer trimestre de 2025

Los suscriptores del grupo consolidado alcanzaron los 248 millones

Los suscriptores de e& en EAU aumentaron a 16,6 millones

ABU DABI, EAU, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- e& informó un sólido comienzo para 2026, con sólidos resultados financieros en el primer trimestre, lo que afirma el liderazgo del Grupo en la configuración del panorama digital y consolidando su posición como un grupo mundial líder.

Masood M Sharif Mahmood, Group Chief Executive Officer of e&

Los ingresos consolidados del Grupo alcanzaron los 19.400 millones de dírhams, lo que refleja un crecimiento interanual del 15,1 %, mientras que la ganancia neta consolidada alcanzó los 2.900 millones de dírhams, con un crecimiento interanual del 3,9 % (sin incluir la ganancia de la venta de Khazna). El EBITDA creció un 16,5 % interanual y alcanzó los 8.600 millones de dírhams.

La base de suscriptores del Grupo mantuvo su trayectoria ascendente con un crecimiento interanual del 30,8 %, para alcanzar los 248 millones de suscriptores. En su mercado local, e& de EAU mantuvo su sólido desempeño, con una base de suscriptores que alcanzó los 16,6 millones, respaldada por la adopción de soluciones de conectividad de próxima generación y aplicaciones de IA, que ahora son una parte vital de la experiencia del cliente.

Aspectos financieros destacados del primer trimestre de 2026



Primer trimestre de 2026 Primer trimestre de 2025 Cambio porcentual Ingresos consolidados 19.400 millones de dírhams 16.900 millones de dírhams 15,1 % Ganancia neta consolidada 2.900 millones de dírhams 2.800 millones de dírhams (*) 3,9 % EBITDA 8.600 millones de dírhams 7.400 millones de dírhams 16,5 % Total de suscriptores del Grupo 248 millones 189,6 millones (**) 30,8 % Suscriptores de e& en EAU 16,6 millones 15,3 millones 8,7 %

(*) Ganancia neta del primer trimestre de 2025 sin incluir la ganancia de la venta de Khazna por un total de 2.600 millones de dírhams

(**) Ajustado para el número que informó Maroc Telecom

Masood M. Sharif Mahmood, director ejecutivo del Grupo de e&, dijo: "A pesar de los cambios económicos y regionales, nuestro modelo de negocio ágil ha demostrado la fortaleza inherente de e& y su gran capacidad para superar los desafíos. Nuestro enfoque proactivo de preparación para el riesgo y la diversificación internacional nos han permitido mantener nuestro impulso de crecimiento en nuestro mercado nacional e internacional; un testimonio de la agilidad y resiliencia de e& para operar en circunstancias adversas.

Hoy en día, nos mantenemos firmes sobre una base fuerte y con una sólida trayectoria que nos da plena confianza en la capacidad de e& para continuar su recorrido ascendente. A lo largo de los recientes desafíos regionales, e& se mantuvo firme en el cumplimiento de su papel nacional al permitir la continuidad del negocio, garantizar la resiliencia de la red, apoyar el trabajo remoto y los sistemas educativos, y aprovechar nuestras capacidades tecnológicas para garantizar una conectividad sin problemas y servicios digitales sin interrupciones para todos y en diferentes circunstancias.

Nuestro sólido desempeño financiero en el primer trimestre de 2026 refleja el éxito y la resiliencia de nuestras operaciones, respaldadas por nuestro compromiso de crear valor sostenible para los accionistas. Continuamos generando crecimiento, con ingresos consolidados de 19.400 millones de dírhams y un EBITDA de 8.600 millones de dírhams, lo que marca aumentos interanuales del 15,1 % y 16,5 %, respectivamente. Este desempeño refuerza nuestra posición como fuerza motriz en la economía digital de la región y como habilitador líder de soluciones inteligentes que definen el futuro.

Seguimos profundamente inspirados por el liderazgo visionario de los Emiratos Árabes Unidos, que ha fomentado un entorno estable y orientado al crecimiento, sin dejar de ser ágiles y resilientes incluso en las circunstancias más desafiantes, lo que nos permite prosperar y luchar por conseguir más con la confianza de que seguiremos teniendo éxito".

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FUENTE e&