Departamento de Cultura y Turismo - Abu Dabi anuncia la apertura del Guggenheim Abu Dabi el 11 de diciembre de 2026

Un museo emblemático arraigado en Emiratos Árabes Unidos y que da forma al diálogo artístico mundial

El Guggenheim Abu Dhabi conectará culturas, inspirará a la gente y celebrará el arte desde la década de 1960 hasta el presente

El museo aporta nuevas perspectivas al arte moderno y contemporáneo, iluminando a artistas de todo el mundo.

Una vez abierto, el museo reforzará su estatus como uno de los desarrollos museísticos más importantes a nivel mundial

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi ha anunciado que el Guggenheim Abu Dhabi abrirá sus puertas el 11 de diciembre de 2026, lo que fortalecerá aún más la posición de Abu Dabi como una de las principales capitales mundiales de las artes.

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Guggenheim Abu Dhabi es un museo de arte moderno y contemporáneo y será un espacio de encuentro e intercambio, promoviendo una comunidad global más conectada y diversa a través del arte. El museo tiene una identidad y visión únicas, moldeadas por el paisaje artístico de Abu Dhabi y diseñadas para reflejar las historias de los Emiratos Árabes Unidos y más allá, fomentando la curiosidad entre las generaciones más jóvenes sobre el arte moderno y contemporáneo.

El museo se une a una creciente comunidad de museos e instituciones culturales en el Distrito Cultural Saadiyat, incluidos el Louvre Abu Dabi, el Museo Nacional Zayed, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi y teamLab Phenomena Abu Dabi, lo que posiciona al distrito como una de las concentraciones de instituciones culturales más importantes del mundo. Parte de la constelación de museos Guggenheim en Nueva York, Venecia y Bilbao, Guggenheim Abu Dhabi aporta una identidad distintiva moldeada por el legado de Abu Dhabi, en una región que ha estado en la encrucijada de la cultura y el comercio durante milenios.

Su excelencia Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, dijo: "Guggenheim Abu Dabi es un momento decisivo en nuestro viaje cultural. El museo está moldeado por la convicción de larga data del emirato de que la cultura es el puente más duradero entre los pueblos y un bloque de construcción para las sociedades con visión de futuro. Aporta nuevas perspectivas al arte moderno y contemporáneo, iluminando el arte de todo el mundo. Como elemento clave del Distrito Cultural de Saadiyat, el museo creará nuevas oportunidades transformadoras para el aprendizaje, la creatividad y el intercambio cultural, inspirando a las generaciones futuras a explorar su propio potencial. Aquí, todos pertenecen y pueden verse reflejados en las historias que cuenta el museo, interactuando con ideas y voces artísticas de todo el mundo ".

El Dr. Mariët Westermann, Director y CEO de la Fundación Solomon R. Guggenheim, dijo: "La Fundación Guggenheim está orgullosa y encantada de ser un socio de larga data con el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi para dar forma a un museo de arte contemporáneo de magnífico alcance y aspiración. La colección de arte del museo es singularmente local y global, centrada en la región pero con obras de todos los continentes. A través de las muchas historias que contará e invitará, Guggenheim Abu Dhabi será una fuente de maravilla, un centro de conexión y un lugar de curiosidad y alegría para las personas de los Emiratos Árabes Unidos y el mundo ".

Concebido como una plataforma para el diálogo, el museo reúne diversas perspectivas a través de geografías y generaciones a través del arte moderno y contemporáneo. Abarcando una amplia gama de medios artísticos como pintura, escultura, instalación, fotografía, imágenes en movimiento y nuevos medios, el museo presenta el arte como una conversación dinámica y en evolución a través del tiempo y el lugar.

El Guggenheim Abu Dhabi refleja el papel de Abu Dhabi como catalizador de la innovación artística y la producción creativa, fomentando conexiones significativas entre artistas, ideas y audiencias. Colocando al visitante en el centro, el museo ofrece una experiencia exploratoria abierta, donde cada viaje se desarrolla a través de narrativas interconectadas de tiempo, lugar y tema.

Diseñado por el fallecido ganador del Premio Pritzker de Arquitectura Frank Gehry, el museo se encuentra en la isla Saadiyat en Abu Dabi, un punto de encuentro entre la tierra y el mar. Un hito arquitectónico arraigado que ofrecerá una nueva perspectiva e invitará a los visitantes a formar parte del viaje curatorial del museo.

Al extender el viaje del visitante a través de espacios interconectados, la arquitectura del Guggenheim Abu Dhabi es una parte integral de la experiencia artística. El museo está diseñado para impresionar en todos los niveles, ofreciendo una poderosa presencia externa y una experiencia de inmersión interna. El edificio cuenta con 30 galerías que se despliegan en el interior, conectadas por un atrio central y diez conos escultóricos que marcan el dinámico horizonte del edificio. Nueve están revestidos en malla de acero inoxidable y uno en ónix y vidrio.

Con alturas de hasta 88 metros, los conos escultóricos proporcionan ventilación y sombra naturales, mejorando la eficiencia energética del edificio y articulando su atrevida silueta. Con una superficie de 11.600 metros cuadrados de galería interior y 23.000 metros cuadrados de áreas de exposición al aire libre, el monumento abarca una superficie total construida de 80.000 metros cuadrados, lo que refuerza su papel como uno de los desarrollos museísticos más importantes, adecuado para el impresionante tamaño, la variedad de medios y el carácter experimental del arte desde 1960.

Desde 2009, el Guggenheim Abu Dhabi ha estado construyendo una creciente colección de arte moderno y contemporáneo que reflejará y promoverá el papel de Abu Dhabi como catalizador para la producción creativa y la innovación en las artes. Se invitará a los invitados a involucrarse con el arte en sus propios términos, dando forma a caminos individuales a través de galerías que consideran los principales vectores del arte desde 1960, como Abstracciones, Cultura Popular, Tierra, Lenguaje y Narración de Cuentos.

Las exhibiciones despliegan conexiones entre geografías, generaciones y prácticas artísticas, y proporcionarán marcos dinámicos para comprender el arte de nuestro propio tiempo como fuente de conocimiento, expresión y conexión, al tiempo que invitan a los visitantes a explorar la historia del arte a través de relaciones y resonancias en lugar de una cronología lineal.

Un hito para Abu Dhabi y el mundo, el museo profundizará la comprensión, ampliará las perspectivas y ofrecerá nuevas formas de interactuar con el arte de nuestro tiempo, posicionando a Abu Dhabi a la vanguardia de la producción, el discurso y el intercambio artísticos globales. Se anunciará más información sobre la recaudación y las comisiones en los próximos meses.

La programación pública está activa y en curso en los Emiratos Árabes Unidos. Puede unirse a nuestra comunidad de Guggenheim Abu Dhabi aquí.

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ACERCA DEL GUGGENHEIM ABU DABI

Guggenheim Abu Dhabi es un museo de arte moderno y contemporáneo que conecta culturas, inspira a la gente y celebra el arte desde la década de 1960 hasta el presente, iluminando a artistas de todo el mundo. El museo ofrecerá nuevas perspectivas sobre el arte moderno y contemporáneo desde una perspectiva de Abu Dhabi a través de su colección, encargos, investigaciones, exposiciones y un programa multilingüe.

Con el objetivo de reflejar un enfoque transcultural, el museo va más allá de la cronología y la geografía para resaltar los linajes artísticos, las redes y los intercambios. La colección abarca una amplia gama de medios artísticos, como pintura, escultura, instalación, fotografía, imágenes en movimiento y nuevos medios.

El Guggenheim Abu Dhabi sitúa al visitante en el centro de un viaje de encuentro e intercambio con el arte moderno y contemporáneo. Los visitantes podrán recorrer su propio camino de descubrimiento a través de las galerías del museo de períodos de tiempo, geografías y temas interconectados.

El Guggenheim Abu Dabi es el resultado de una colaboración visionaria entre el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi y la Fundación Solomon R. Guggenheim.

Ubicado en el corazón del distrito cultural de Saadiyat, con vistas al mar y diseñado por el aclamado arquitecto Frank Gehry, el Guggenheim Abu Dhabi es un punto de referencia icónico inspirado en las formas arquitectónicas de la región del Golfo. El museo cuenta con un total de 11.600 metros cuadrados repartidos en 30 galerías, además de 23.000 metros cuadrados de espacios de exposición exterior en los conos y terrazas que rodean el edificio.

ACERCA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO DE ABU DABI

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi impulsa el crecimiento sostenible de sus sectores de cultura y turismo, impulsa el progreso económico y ayuda a alcanzar las ambiciones globales más amplias de Abu Dhabi. Al trabajar en asociación con las organizaciones que definen la posición del Emirato como un destino internacional líder, el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi se esfuerza por unir el ecosistema en torno a una visión compartida del potencial del Emirato, coordinar el esfuerzo y la inversión, ofrecer soluciones innovadoras y utilizar las mejores herramientas, políticas y sistemas para apoyar las industrias de la cultura y el turismo.

Departamento de Cultura y Turismo: la visión de Abu Dabi está definida por la gente, el patrimonio y el paisaje del Emirato. Trabajamos para mejorar el estatus de Abu Dhabi como un lugar de autenticidad, innovación y experiencias incomparables, representadas por sus tradiciones vivas de hospitalidad, iniciativas pioneras y pensamiento creativo.

Para más información sobre el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi y el destino, visite: dctabudhabi.ae y visitabudhabi.ae y abudhabiculture.ae

ACERCA DE LA SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION

La Fundación Solomon R. Guggenheim se estableció en 1937 y se dedica a promover la comprensión y apreciación del arte moderno y contemporáneo a través de exposiciones, programas educativos, iniciativas de investigación y publicaciones. Comprometida con la innovación, la Fundación Solomon R. Guggenheim recopila, conserva e interpreta arte moderno y contemporáneo, y explora ideas a través de culturas a través de dinámicas iniciativas y colaboraciones curatoriales y educativas. Con su constelación de museos, exposiciones, publicaciones y plataformas digitales arquitectónica y culturalmente distintas, la fundación atrae a audiencias locales y globales. La constelación internacional de museos incluye el Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York; la Colección Peggy Guggenheim, Venecia; el Museo Guggenheim Bilbao; y el Guggenheim Abu Dhabi. Para obtener más información sobre el museo y las actividades del Guggenheim en todo el mundo, visite guggenheim.org.

FUENTE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi