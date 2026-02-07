Abu Dabi lanza un programa de exención de derechos de aduana para obras de arte con el fin de atraer y apoyar a coleccionistas de todo el mundo

El programa garantiza la debida diligencia, la documentación de la procedencia, la transparencia en la propiedad y el cumplimiento de las normas legales y de cumplimiento.

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 7 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi) anunció el lanzamiento de un programa pionero de exención de derechos de aduana para obras de arte que posicionará al emirato como uno de los destinos más confiables y con mayor proyección de futuro del mundo para la colocación, conservación y exhibición a largo plazo de obras de arte de gran valor. La iniciativa se establece como un marco que prioriza la gobernanza, la claridad jurídica y la supervisión institucional como base para la participación.

© Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

Desarrollado como parte de la estrategia cultural más amplia de Abu Dabi, el programa ofrece un marco único para coleccionistas de alto patrimonio neto y family offices que buscan un entorno seguro y gestionado por expertos para la conservación de obras de arte importantes valoradas en 10 millones de dírhams (2,72 millones de dólares). También garantiza la debida diligencia, la documentación de la procedencia, la transparencia en la propiedad y el cumplimiento de las normas legales y de cumplimiento aplicables.

El programa de exención de derechos de aduana para obras de arte es aplicable a las obras de arte que se introduzcan en Abu Dabi por un período mínimo de tres años, lo que brinda a los coleccionistas una mayor flexibilidad gracias a un plazo de exportación de seis meses. En su lanzamiento, el programa se centra en la seguridad normativa y la supervisión estructurada, y en los próximos meses se irán incorporando de manera gradual servicios operativos adicionales. Los participantes también se beneficiarán de oportunidades para que el arte sea considerado para estudios académicos, investigaciones y participación pública curada.

Un comité especializado, compuesto por expertos internacionales, evaluará las candidaturas recibidas para garantizar que se ajustan a los estándares del programa y al compromiso del DCT Abu Dhabi de salvaguardar los bienes culturales de importancia excepcional. Este proceso de revisión forma parte de un enfoque de gobernanza más amplio diseñado para reforzar la transparencia, la trazabilidad y la participación responsable. Un portal digital específico permitirá a los coleccionistas y a las family offices enviar sus expresiones de interés, acceder a los detalles del programa e interactuar directamente con expertos asesores.

Mediante el programa, el DCT Abu Dhabi refuerza la posición del emirato como capital cultural mundial que no solo proporciona museos e instituciones de primer nivel, sino también los marcos de gobernanza necesarios para proteger y potenciar importantes colecciones privadas. El enfoque del Departamento se distingue por liderar la regulación, lo que garantiza que el desarrollo cultural a largo plazo se sustente en bases políticas sólidas.

La iniciativa está en consonancia con una estrategia a largo plazo para hacer crecer sus industrias culturales y creativas, profundizar las alianzas internacionales y promover una inversión cultural responsable y orientada al futuro. El éxito se medirá por la integridad normativa, la supervisión eficaz y el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales. Al ofrecer un entorno normativo estable y transparente, Abu Dabi pretende ayudar a los coleccionistas a preservar su legado, a la vez que contribuye al entendimiento cultural mundial.

Las solicitudes para el programa se abrirán a través del portal digital oficial, lo que permitirá a los coleccionistas y a las family offices de todo el mundo comunicarse con el equipo del programa y comenzar el proceso de evaluación de elegibilidad. Se facilitarán más detalles a las partes interesadas que lo soliciten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2888734/DCT_Abu_Dhabi.jpg

FUENTE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi