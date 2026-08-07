El tractor híbrido DV3504 de Zoomlion ha sido preseleccionado en dos categorías de los premios TOTY 2027, lo que supone un gran avance para la maquinaria agrícola china de alta potencia

NÁPOLES, Italia, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El tractor híbrido DV3504 de Zoomlion ha sido preseleccionado en dos categorías de los prestigiosos premios Tractor of the Year 2027 (TOTY 2027): HighPower (300 hp y más) y Sustainable.

Creado en 1998 y organizado de forma independiente por la revista italiana especializada en maquinaria agrícola Trattori, TOTY es uno de los premios profesionales más reconocidos del sector mundial de la maquinaria agrícola. La edición de 2027 contó con la participación de 23 tractores de 18 marcas de todo el mundo, y las evaluaciones corrieron a cargo de un jurado internacional compuesto por 26 periodistas independientes especializados en maquinaria agrícola procedentes de 25 países.

La nominación en dos categorías supone un hito para la maquinaria agrícola china. El DV3504 es el primer tractor chino de alta potencia en entrar en la lista de finalistas del premio TOTY desde su creación, rompiendo así una larga ausencia de los tractores pesados chinos en este concurso de gran influencia mundial. Además, es la primera máquina agrícola china de alta potencia reconocida por un jurado internacional independiente por su innovadora solución tecnológica híbrida y de bajas emisiones de carbono.

Diseñado para satisfacer las exigencias de las explotaciones agrícolas a gran escala, el DV3504 ofrece una potencia de 350 hp y está equipado con el sistema de propulsión eléctrica inteligente distribuida MiDD (Meshed intelligent Direct Drive) de Zoomlion, desarrollado por la propia empresa. Basado en una arquitectura de accionamiento directo multimotor, el sistema alimenta de forma independiente el avance del tractor, la toma de fuerza y las funciones hidráulicas, lo que permite una transmisión modular de variación continua y reduce los componentes mecánicos de la transmisión en aproximadamente un 70 %.

A diferencia de las soluciones totalmente eléctricas, que aún presentan dificultades en cuanto a autonomía y funcionamiento continuo bajo cargas elevadas en aplicaciones agrícolas de gran exigencia, la tecnología híbrida ofrece un equilibrio entre una gran autonomía, una elevada potencia y la eficiencia energética. El DV3504 refleja la apuesta estratégica de Zoomlion por la propulsión híbrida y las tecnologías inteligentes para maquinaria agrícola de alta gama.

Aprovechando las capacidades tecnológicas acumuladas en su negocio de maquinaria de construcción —entre las que se incluyen los nuevos sistemas energéticos, el control inteligente y la fabricación avanzada—, Zoomlion está acelerando la transformación de la maquinaria agrícola hacia un mayor rendimiento y sostenibilidad.

Tras su debut en AGRITECHNICA 2025, celebrada en Hannover (Alemania), Zoomlion ha dado un importante paso adelante en su expansión mundial en el sector de la maquinaria agrícola: en tan solo un año ha pasado de ser un expositor internacional a figurar entre los finalistas de un prestigioso premio mundial del sector.

Los ganadores definitivos de los premios TOTY 2027 se darán a conocer en la feria EIMA International, que se celebrará en Bolonia en noviembre de 2026.

FUENTE Zoomlion