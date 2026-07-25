Zoomlion consolida su servicio de atención al cliente a nivel mundial ante las difíciles condiciones del verano

CHANGSHA, China, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los equipos de servicio de Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. («Zoomlion» o «la empresa»), que abarcan diversas líneas de productos, entre ellos, grúas de ingeniería y maquinaria de elevación para la construcción, han seguido prestando asistencia a los clientes en numerosos mercados internacionales este verano. La entrega de maquinaria, las reparaciones de emergencia, los trabajos de cumplimiento normativo y el apoyo en ferias en condiciones de altas temperaturas en Europa, junto con la formación en seguridad para grúas torre en Arabia Saudí, reflejan cómo Zoomlion está llevando a la práctica su compromiso de servicio «MORE THAN YOU CARE» a través de la atención diaria al cliente y los servicios de mantenimiento de la maquinaria durante todo su ciclo de vida.

Un técnico de servicio de Zoomlion realiza tareas de cumplimiento normativo y mantenimiento relacionadas con la normativa RDW en una grúa todoterreno ZAT1600E en los Países Bajos

Zoomlion sigue consolidando su red de servicios localizados y suministro de repuestos en toda Europa. Durante el calor del verano, también proporcionó a los equipos de primera línea material de protección contra el calor y apoyo logístico. En los Países Bajos, el equipo de servicio prestó apoyo en la entrega de una grúa ZCT100 en condiciones difíciles de altas temperaturas y llevó a cabo inspecciones y ajustes detallados para garantizar que la máquina entrara en servicio en condiciones óptimas de funcionamiento. Asimismo, en los Países Bajos, el equipo realizó los ajustes necesarios para cumplir la normativa de la RDW y las tareas de mantenimiento de una grúa todoterreno ZAT1600, lo que permitió al cliente cumplir los requisitos operativos locales y, al mismo tiempo, garantizar la fiabilidad del equipo y el valor de los activos.

En Bosnia y Herzegovina, una gran grúa ZAT1200 que trabajaba en una planta química sufrió una avería en la pluma que interrumpió las operaciones. El técnico de servicio de Zoomlion se desplazó hasta las instalaciones, diagnosticó la avería y llevó a cabo las reparaciones y los trabajos de puesta en marcha, lo que permitió que la máquina volviera a estar operativa rápidamente y contribuyó a reducir el tiempo de inactividad para el cliente. En Turquía, el equipo intervino para solucionar un fallo en la extensión y retracción del estabilizador de una ZRT1100 de un cliente, y llevó a cabo las reparaciones y ajustes in situ necesarios para restablecer el rendimiento operativo de la máquina.

El servicio de asistencia de Zoomlion también se extendió a las operaciones de la feria. En España, los técnicos de servicio prestaron apoyo en la instalación, puesta en marcha y preparación in situ de los equipos en una feria del sector celebrada en Zaragoza, lo que contribuyó a garantizar que los productos de grúas de la empresa se presentaran en condiciones de funcionamiento estables.

Más allá de Europa, el equipo de servicio técnico de maquinaria de elevación para la construcción de Zoomlion ha llevado a cabo recientemente una campaña de servicio denominada «MORE THAN YOU CARE» en el proyecto Seven, en Dammam (Arabia Saudí). El equipo impartió formación especializada en seguridad para el manejo de las grúas torre a 23 miembros del personal de la obra, entre ellos, operadores, señalizadores, responsables de seguridad y personal de instalación. Mediante una combinación de formación teórica y orientación in situ, la formación contribuyó a consolidar la concienciación en materia de seguridad, a estandarizar las prácticas operativas y a favorecer una ejecución más segura de los proyectos.

Zoomlion seguirá consolidando su red de servicio global, su capacidad de suministro de repuestos y sus equipos locales para ofrecer a los clientes de todo el mundo un apoyo fiable durante todo el ciclo de vida del producto y un mayor valor añadido.

FUENTE Zoomlion