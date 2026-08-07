-El tractor híbrido Zoomlion DV3504 ha sido preseleccionado en dos categorías de los premios TOTY 2027, lo que supone un gran avance para la maquinaria agrícola china de alta potencia

NÁPOLES, Italia, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El tractor híbrido DV3504 de Zoomlion ha sido preseleccionado en dos categorías de los prestigiosos premios Tractor del Año 2027 (TOTY 2027): Alta Potencia (300 CV o más) y Sostenibilidad.

Lanzado en 1998 y organizado de forma independiente por la publicación italiana de maquinaria agrícola Trattori, TOTY es uno de los premios profesionales más reconocidos en la industria mundial de maquinaria agrícola. La edición de 2027 atrajo a 23 tractores de 18 marcas internacionales, cuyas evaluaciones fueron realizadas por un jurado internacional compuesto por 26 periodistas independientes especializados en maquinaria agrícola de 25 países.

La nominación en dos categorías representa un hito para la maquinaria agrícola china. El DV3504 es el primer tractor chino de alta potencia en entrar en la lista de finalistas del TOTY desde la creación del premio, rompiendo una larga brecha para los tractores pesados chinos en esta influyente competición mundial. Es también la primera máquina agrícola china de alta potencia reconocida por un jurado internacional independiente por su solución tecnológica híbrida y de bajas emisiones de carbono.

Desarrollado para satisfacer las exigencias de las explotaciones agrícolas a gran escala, el DV3504 ofrece 350 CV y está equipado con el sistema de transmisión eléctrica inteligente distribuida MiDD (Meshed intelligent Direct Drive) de desarrollo propio de Zoomlion. Basado en una arquitectura de transmisión directa multimotor, el sistema impulsa de forma independiente las funciones de traslación, toma de fuerza e hidráulica del tractor, lo que permite una transmisión continuamente variable modular y reduce los componentes de transmisión mecánica en aproximadamente un 70 %.

A diferencia de las soluciones puramente eléctricas, que aún presentan desafíos en cuanto a durabilidad y funcionamiento continuo a alta carga para aplicaciones agrícolas pesadas, la tecnología híbrida ofrece un equilibrio entre una amplia autonomía, una gran potencia y eficiencia energética. El modelo DV3504 refleja el enfoque estratégico de Zoomlion en la energía híbrida y las tecnologías inteligentes para equipos agrícolas de alta gama.

Aprovechando las capacidades tecnológicas acumuladas en su negocio de maquinaria de construcción, incluyendo nuevos sistemas de energía, control inteligente y fabricación avanzada, Zoomlion está acelerando la transformación de la maquinaria agrícola hacia un mayor rendimiento y sostenibilidad.

Tras su debut en AGRITECHNICA 2025 en Hannover, Alemania, Zoomlion ha dado un paso importante en su expansión global en el sector de la maquinaria agrícola, pasando de ser un expositor internacional a ser finalista en un prestigioso premio mundial del sector en tan solo un año.

Los ganadores finales de TOTY 2027 se anunciarán en EIMA International en Bolonia en noviembre de 2026.