Los pedidos recurrentes impulsan el crecimiento internacional de Zoomlion en el sector de la maquinaria para hormigón

CHANGSHA, China, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") está ampliando su presencia en los mercados internacionales de maquinaria para hormigón, y los pedidos recurrentes reflejan la creciente confianza de los clientes en sus equipos y en su capacidad de prestación de servicios a nivel local. La empresa ha seguido avanzando en las entregas de productos, el desarrollo del mercado y la asistencia localizada en los principales mercados internacionales durante el año 2026.

Además del lanzamiento de nuevos productos y el desarrollo del mercado, las compras recurrentes se están convirtiendo en un indicador importante de la confianza de los clientes. Para los clientes del sector de la maquinaria de construcción, las decisiones de compra no solo dependen de las especificaciones de los equipos, sino también del rendimiento que ofrecen los productos a lo largo del tiempo en condiciones de trabajo exigentes. La fiabilidad, la eficiencia de bombeo, la adaptabilidad y un servicio de asistencia local ágil son factores que influyen de manera decisiva a la hora de determinar si un pedido inicial se convierte en una colaboración a largo plazo.

Ital Concretos, S.A., empresa proveedora de servicios relacionados con el hormigón con sede en Panamá, ofrece un claro ejemplo. Fundada en 2017 y con sede en La Chorrera, al oeste de Panamá, la empresa suministra hormigón premezclado y colabora en proyectos residenciales, comerciales y de infraestructuras en toda la región.

En septiembre de 2025, tras varias reuniones y una comparación de los equipos de distintos fabricantes, Ital Concretos adquirió su primer camión bomba de hormigón Zoomlion, un modelo de 43 metros. El pedido supuso el inicio de la colaboración entre ambas empresas y brindó al cliente la oportunidad de evaluar el equipo en las condiciones de construcción locales.

Tras su entrega, el camión bomba se utilizó en diversos proyectos. Según los comentarios de los clientes, el equipo mantuvo un rendimiento de bombeo fiable y se adaptó bien a los distintos requisitos del proyecto, sin que se registraran problemas relacionados con la calidad durante el funcionamiento habitual. Su rendimiento, junto con el servicio de asistencia local de Zoomlion, reforzó la confianza de Ital Concretos para profundizar en la colaboración.

En junio de 2026, Ital Concretos realizó un nuevo pedido de un camión bomba de hormigón Zoomlion de 62 metros. El modelo más grande proporciona a la empresa un mayor alcance y capacidad operativa, lo que le permite llevar a cabo proyectos más grandes y complejos de forma más eficiente. El paso de un modelo de 43 metros a una unidad de 62 metros también pone de manifiesto cómo la confianza generada con la primera compra puede dar lugar a una demanda de equipos de mayor capacidad.

Desde entonces, Ital Concretos ha realizado pedidos de tres camiones bomba de hormigón Zoomlion más, lo que ha reforzado aún más la colaboración y ha ampliado su flota de maquinaria Zoomlion.

Los pedidos recurrentes ponen de relieve la importancia de una fiabilidad, productividad y servicio ágil probados a la hora de establecer relaciones duraderas con los clientes. Para Zoomlion, los pedidos de Panamá demuestran cómo el rendimiento de los equipos en condiciones reales, respaldado por servicios de asistencia localizados, puede convertir una compra inicial en una colaboración duradera.

FUENTE Zoomlion