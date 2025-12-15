スマート・エネルギーの実践：JA Solar、イタリア・シチリア島に初のC&I向けBESSを設置

パレルモ（イタリア）、2025年12月16日 /PRNewswire/ -- 太陽光発電製品と統合エネルギー・ソリューションの世界的リーダーであるJA Solarは、シチリア島の近代的なC&I施設で太陽光発電と蓄電池を組み合わせたマイクログリッドの試運転に成功したと発表しました。このプロジェクトは、JA Solarの「PV+Storage+X」モデルの実践的な導入例です。このモデルは、太陽光発電とバッテリ・ストレージを特定の産業用途（「X」）と組み合わせた柔軟なアプローチで、それぞれのニーズに合わせた持続可能なエネルギー・ソリューションを提供します。

このパラダイムに基づいて設計されたこのシステムは、既存の3.2 MWの太陽光発電容量と新たに設置された2 MWの太陽光発電容量を2.61 MWhのバッテリ・エネルギー貯蔵システムと組み合わせ、再生可能エネルギーの自己消費の最大化、エネルギー回復力の向上、エネルギー・コストと炭素排出量の大幅な削減という3つの利点をもたらします。

このプロジェクトは、JA Solarのモデルが一般的なハードウェアを超え、完全なソリューションを提供していることを示しています。堅牢な太陽光発電およびエネルギー貯蔵技術に基づいて構築された各ソリューションは、サービス対象となる業界の特定の運用パターン、地理的条件、ビジネスの優先事項に合わせてカスタマイズされます。

主な実装機能：

インテリジェントなエネルギー管理： このシステムは、 JA Solar の高度な制御技術と現地調達のイタリア製エネルギー管理システム（ EMS ）を組み合わせ、太陽光発電、バッテリ貯蔵、施設消費の間のエネルギー・フローをリアルタイムで最適化します。

JA Solar EMS 運用の信頼性： このエネルギー貯蔵システムはバックアップ電源を提供し、電力網の停電時に安定したクリーンなエネルギー供給を確保し、バックアップ・ディーゼル発電機への依存を軽減します。

環境への耐性： シチリア島の沿岸環境に合わせて設計されたこのシステムは、高湿度、塩分による腐食、極端な温度に対する保護機能を強化しています。

将来を見据えた拡張性： モジュール型の設計により、施設のエネルギー需要の変化に応じて拡張できます。

このシチリア島の施設は、鉱業、製造業、農業、工業団地など、さまざまな分野におけるJA Solarの「PV+Storage+X」の拡大を象徴するものです。エネルギー貯蔵は、実際の運用条件に完全に適合したときに最大の価値を発揮することが確認されています。このアプローチにより、JA Solarは現在のエネルギー要件を満たすだけでなく、将来を見据えた投資価値も確保し、仮想発電所（VPP）やグリッド・バランシング・サービスといった高度なエネルギー市場への参入を可能にします。

JA Energy Storageについて

JA Solarは、品質、効率、技術的実績が高い評価を受けている世界有数の太陽光発電ソリューション・ブランドです。同社のエネルギー貯蔵事業であるJA Energy Storageは、公共事業、商工業、住宅用途向けに顧客中心のソリューションを提供しており、エネルギーの自立性、回復力、柔軟性に対する需要が高まる今日のダイナミックな市場において、包括的な「PV+Storage+X」ソリューションを提供するというJA Solarの取り組みを強化しています。

詳細については、www.jasolar.com/essをご覧ください。

