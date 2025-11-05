Profundizar y pensar de manera inteligente: Caterpillar aporta una gran innovación en el escenario principal del evento CES

Joe Creed, director ejecutivo, presenta las herramientas para la transición de Caterpillar de fabricante tradicional de equipos a innovador de alta tecnología

ARLINGTON, Virginia, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® anuncia a Joe Creed, director ejecutivo de Caterpillar, como orador principal en el CES 2026, el evento tecnológico más poderoso del mundo. Caterpillar combina un siglo de experiencia y tecnología, y redefine lo que pueden hacer los equipos pesados, a crear formas nuevas, mejores y más seguras para que sus clientes realicen excavaciones, extracciones, construcciones, produzcan energía y evolucionen. Caterpillar presentará sus últimos desarrollos en IA, aprendizaje automático y funcionalidad autónoma, y anunciará innovaciones, asociaciones e inversiones.

"CES es donde los innovadores aparecen y las ideas audaces cobran vida", declaró Gary Shapiro, director general y vicepresidente de CTA. "Me complace dar la bienvenida al director ejecutivo Joe Creed y a Caterpillar al escenario principal del CES para mostrar cómo la tecnología está transformando la forma en que construimos".

Para celebrar su centenario en 2025, Caterpillar utilizará su discurso magistral en el CES 2026 para iniciar los próximos 100 años con un claro enfoque en la tecnología. Creed y otros líderes de empresas en temas digitales y de tecnología describirán cómo los nuevos enfoques tecnológicos cumplirán las necesidades actuales y se anticiparán a los desafíos del futuro, al ofrecer valor continuo a los clientes. Del polvo a los datos, Caterpillar abarcará su evolución en máquinas autónomas y el impacto tangible de la IA en la industria. Además, Caterpillar está equipando a su fuerza laboral con herramientas tecnológicas que les permiten centrarse en el servicio al cliente, el desarrollo de productos y la eficiencia operativa.

"Estamos construyendo sobre nuestro sólido legado de innovación, expandimos rápidamente nuestras capacidades tecnológicas de nuevas maneras que ayudan a resolver los desafíos más difíciles de nuestros clientes", declaró Creed. "El CES es el lugar para mostrar a Caterpillar como un líder tecnológico avanzado en equipos industriales con experiencia que va más allá del movimiento de la tierra para incluir sistemas inteligentes y plataformas digitales integradas que anticipan, evolucionan y optimizan los resultados de los clientes para un mejor futuro".

En sus casi 30 años en múltiples divisiones de la corporación, Creed ha desarrollado un profundo conocimiento de las diversas operaciones y oportunidades estratégicas cruciales para mejorar el liderazgo mundial de Caterpillar. A medida que la empresa se embarca en su segundo siglo, se dedica a honrar su rico legado al aprovechar la tecnología que impulsará su futuro y centrarse en su mayor ventaja competitiva, la gente de Caterpillar.

"Espero una conferencia magistral dinámica de Caterpillar en el CES, que explore el poder y el potencial de transformación de la IA a medida que construimos el mundo", comentó Kinsey Fabrizio, presidenta de CTA. "Estamos deseosos de ver cómo Caterpillar hace avanzar el ecosistema de la tecnología de la movilidad".

Creed pronunciará su discurso magistral el miércoles 7 de enero, a las 9:00 a. m., en el Palazzo Ballroom del Venetian. La Dra. Lisa Su de AMD, Yannick Bolloré de Havas y Vivendi y Yuanqing Yang de Lenovo también hablarán en el CES 2026.

Visite el stand 5019 de Caterpillar en el West Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas para experimentar la tecnología del futuro. Regístrese en el CES 2026 para conocer cómo la tecnología está transformando todos los sectores.

