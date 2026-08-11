Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus reservas de ETH alcanzan los 5,81 millones de tokens, y que el total de sus activos en criptomonedas y efectivo asciende a 11 600 millones de dólares

A fecha de 9 de agosto de 2026 a las 18:30 h (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la empresa se componen de 5 805 238 ETH a 1928 dólares por ETH (según Coinbase), 209 bitcoins (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries y una participación de 69 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de 104 millones de dólares. Las reservas de ETH de Bitmine representan el 4,8 % del suministro total de ETH (que asciende a 120,7 millones de ETH).

"Nos decepciona que la Ley CLARITY no se someta a votación en el Senado antes del receso de agosto, pero los mercados financieros parecen más centrados en los recientes datos, menos favorables, sobre la inflación y el empleo. Las probabilidades de que la Reserva Federal suba los tipos en septiembre han bajado al 40 % desde el 75 % hace dos semanas", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Esperamos que la relajación de las condiciones financieras suponga un impulso para las criptomonedas".

"Desde que Bitmine cambió su estrategia para centrarse en una tesorería basada en Ethereum el 30 de junio del año pasado, el rendimiento significativamente superior del ETH frente al bitcoin (mensual) ha ido seguido, por lo general, de un rendimiento de las acciones de Bitmine superior al del ETH durante el mes siguiente. En julio, el ETH superó al bitcoin en 1100 puntos básicos, al igual que ocurrió en julio de 2025, diciembre de 2025 y marzo de 2026, y en esos casos, las acciones de Bitmine registraron un rendimiento muy superior al del ETH en los dos meses siguientes", continuó Lee.

"Seguimos considerando que las acciones ordinarias de Bitmine están infravaloradas, y la empresa ha recomprado 3 millones de acciones durante la última semana, lo que eleva el total de acciones ordinarias recompradas a más de 19 millones desde principios de julio. Esta recompra sigue siendo la mayor jamás implementada por cualquier DAT (Tesorería de Activos Digitales) de Ethereum, Bitcoin o criptomonedas", prosiguió Lee. Desde el 1 de julio de 2026, Bitmine ha recomprado 19,1 millones de acciones ordinarias en el marco del programa de recompra de acciones de 4000 millones de dólares autorizado anteriormente.

"Durante la última semana, hemos adquirido 7391 ETH. Bitmine ha comprado ETH cada semana desde el inicio de la estrategia de tesorería basada en ETH, el 30 de junio de 2025, hace unos 14 meses", afirmó Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el último Mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del mensaje es "ETH es la solución al valle inquietante de la riqueza".

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Aunque MAVAN se desarrolló inicialmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN tiene la intención de ampliarse para prestar servicio a inversores institucionales, entidades de custodia y socios del ecosistema que busquen la mejor infraestructura de staking del mercado. Una porción de los ETH de Bitmine ya está en staking en la plataforma MAVAN.

A fecha de 9 de agosto de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 5 067 309 ($9800 millones a $1928 por ETH). "Bitmine ha depositado en staking más ETH que cualquier otra entidad del mundo. A gran escala (cuando MAVAN y sus socios de staking hayan apostado íntegramente el ETH de Bitmine), la recompensa prevista por el staking de ETH es de 294 millones de dólares anualizados (utilizando un rendimiento BMNR a 7 días del 2,63 %)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se estiman ahora en 257 millones de dólares. Y estos 5,1 millones de ETH representan el 87 % de los 5,81 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking propias de Bitmine generaron una rentabilidad a 7 días del 2,63 % (anualizada)", prosiguió Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine ocupan el primer puesto entre las carteras de Ethereum y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc., que, según se informa, posee 842 138 BTC valorados en aproximadamente 59 000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor reserva de ETH del mundo.

La dirección de Bitmine considera que la Ley GENIUS y el Project Crypto de la Securities and Exchange Commission (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2026 como lo fue la medida adoptada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó el dólar estadounidense del patrón oro hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando lugar a los emblemáticos gigantes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pagos actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que el oro.

El mensaje del presidente se puede consultar aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal completo de 2025 y la presentación corporativa se pueden consultar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) y sus filiales ("Bitmine" o la "Empresa") es una empresa de infraestructuras de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoins y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en gestión de activos de Ethereum, aplica una innovadora estrategia de activos digitales dirigida a inversores institucionales y participantes en los mercados públicos. La empresa ofrece una infraestructura de staking y validación de nivel institucional —gracias a la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación— junto con actividades de minería de bitcoins. Bitmine mantiene activos digitales de forma estratégica, generando rendimiento con esas posiciones para respaldar la liquidez y la formación de capital. A lo largo de 2025, la empresa amplió las capacidades de su infraestructura de blockchain, lo que incluyó el desarrollo y la puesta en marcha de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la empresa incluyen, además, inversiones en oportunidades relacionadas con la tecnología blockchain en fase inicial (inversiones "moonshot") y servicios complementarios de minería, alojamiento y consultoría.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act (Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados) de 1995, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas afirmaciones que no sean puramente históricas y que, por lo general, pueden identificarse mediante términos como "espera", "prevé", "pretende", "planea", "cree", "estima", "pronostica", "objetivos", "metas", "puede", "hará", "podría", "debería" o expresiones similares, así como la forma negativa de dichos términos u otra terminología comparable. Este comunicado de prensa contiene, concretamente, declaraciones prospectivas relativas, entre otras cosas, a: (i) el objetivo de la empresa de adquirir el 5 % del suministro total de ETH (la iniciativa "Alchemy of 5 %") y las declaraciones relativas a sus avances hacia dicho objetivo; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y de tesorería de la empresa, incluidas las declaraciones relativas a las continuas adquisiciones semanales de ETH y a la condición de la empresa como la mayor tesorería de ETH del mundo; (iii) las operaciones de staking de la empresa, incluidas las recompensas de staking de ETH anualizadas previstas de aproximadamente 294 millones de dólares (suponiendo que MAVAN y sus socios de staking pongan en staking a gran escala la totalidad de los ETH de Bitmine), los ingresos anualizados por staking previstos actualmente, que ascienden a aproximadamente 257 millones de dólares, y el rendimiento a 7 días del 2,63 % (anualizado); (iv) la expansión prevista de MAVAN para dar servicio a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que busquen la mejor infraestructura de staking de su clase; (v) el programa de recompra de acciones de la empresa por valor de 4000 millones de dólares, incluidas las declaraciones relativas a la ejecución, el volumen y el posible valor de revalorización de dicho programa; (vi) las opiniones de la dirección sobre la valoración de las acciones ordinarias de la empresa y las expectativas respecto a la evolución futura del precio de las acciones en relación con el ETH y otros activos digitales; (vii) las expectativas sobre la relación entre el rendimiento del ETH frente al del Bitcoin o al del Nasdaq 100 y el rendimiento posterior de las acciones de la empresa; (viii) declaraciones sobre el impacto de factores macroeconómicos —como la política de la Reserva Federal, los datos de inflación y las condiciones del mercado laboral— en los mercados de activos digitales y en la situación financiera; (ix) la convicción de la dirección de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC suponen una transformación para los servicios financieros; (x) declaraciones relativas a la inversión de la empresa en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) como una forma de obtener una exposición indirecta a OpenAI; y (xi) el crecimiento, el avance y la orientación estratégica futuros de la estrategia de tesorería basada en Ethereum de la empresa y de sus capacidades en materia de infraestructura de blockchain.

Estas declaraciones prospectivas conllevan riesgos e incertidumbres importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos. Entre los factores que podrían provocar o contribuir a dichas diferencias se incluyen, entre otros: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos el ETH y el Bitcoin; los cambios en las condiciones del mercado que afecten al precio de cotización de las acciones ordinarias y de las acciones preferentes de la Serie A de la empresa; la capacidad de la empresa para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales y alcanzar sus objetivos de acumulación de ETH; la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones comerciales, las operaciones de tesorería de Ethereum, la expansión de MAVAN y las actividades de recompra de acciones; los riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados a las operaciones de staking y validación de la empresa, incluidos fallas de red, brechas de ciberseguridad y cambios en los protocolos; la competencia en los sectores de la tesorería de activos digitales, el staking y la minería; la dependencia de la empresa respecto al personal clave, incluida la dirección ejecutiva; la evolución de la normativa que afecta a los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de staking en Estados Unidos y a nivel mundial, incluida la promulgación, aplicación e interpretación definitivas de la Ley GENIUS, la Ley CLARITY y otras iniciativas legislativas y normativas pendientes; las medidas adoptadas por la SEC, la CFTC y otros organismos reguladores que afecten a los activos digitales y a los negocios relacionados; los riesgos relacionados con las inversiones de la empresa en oportunidades de blockchain en fase inicial (inversiones "moonshot"), incluida la inversión en Eightco Holdings; factores macroeconómicos, como la inflación, los tipos de interés, la política monetaria de la Reserva Federal y las condiciones económicas generales que afectan a la confianza de los inversores en los activos digitales; cambios en el protocolo de Ethereum, incluidos los mecanismos de staking, los requisitos para los validadores y las estructuras de recompensas; riesgos relacionados con los sistemas de inteligencia artificial y su posible impacto en los mercados de criptomonedas y la tecnología blockchain; el rendimiento de los proveedores de servicios externos, las plataformas de intercambio y los custodios; los riesgos relacionados con la concentración de los activos de la empresa en monedas digitales; y los demás factores de riesgo descritos en los documentos presentados por la empresa ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se basan en la información de que dispone la dirección a fecha de este comunicado y reflejan las expectativas, estimaciones, previsiones y proyecciones actuales de la dirección, así como sus hipótesis y opiniones sobre acontecimientos futuros. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, entre los que se incluyen los descritos anteriormente y en la sección "Factores de riesgo" del Informe Anual de la Sociedad en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2025, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, en los informes trimestrales de la empresa en el formulario 10-Q y en el resto de documentos presentados por la empresa ante la SEC, en su versión modificada o actualizada periódicamente. Se pueden consultar copias de estos documentos en la página web de la SEC, en www.sec.gov, y en la página web de la empresa, en https://Bitminetech.io/investor-relations/. Las declaraciones prospectivas solo son válidas en la fecha en que se formulan. Bitmine renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar, revisar o complementar cualquier declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, salvo en la medida en que lo exijan las leyes o normativas aplicables.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.