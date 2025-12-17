Forjar la resonancia a través de la acción, mantener la aspiración original a través de la persistencia: las prácticas ESG de Chery en apoyo de los Juegos Paralímpicos Asiáticos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la noche del 14 de diciembre, hora local, los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno de Dubái, proyectando un resplandor final sobre el lugar mientras los Juegos Paralímpicos de la Juventud Asiática 2025 llegaban a su fin en medio de oleadas de aplausos. Como socio oficial y exclusivo de movilidad del evento, Chery aplicó su experiencia tecnológica inclusiva para apoyar los Juegos de principio a fin, creando numerosos aspectos destacados memorables. Estos van desde el anuncio de apertura conjunto del robot AiMOGA Mornine y el presidente de APC, el Sr. Mijad, hasta las innovadoras ceremonias de entrega de premios dirigidas por robots; desde las donaciones previas a la competencia de equipos de protección solar para todos los atletas, hasta los servicios continuos de transporte y escolta proporcionados por la flota de la familia TIGGO durante todo el evento. Chery se comprometió plenamente a facilitar tanto la preparación como la ejecución exitosa de los Juegos. Como señaló Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de Chery International, en su discurso de clausura: "Chery sigue guiándose por el principio de 'En algún lugar, para algún lugar, estar en algún lugar' para contribuir al desarrollo sostenible global. Apoyar los eventos deportivos como una forma de retribuir a la sociedad es un honor y un motivo de orgullo para Chery ".

Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de Chery International, pronuncia un discurso en el acto (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Para cumplir con sus compromisos de ESG, Chery ha establecido múltiples "fábricas verdes" de clase mundial, impulsando la transformación continua hacia la fabricación sostenible. La compañía también colabora con organizaciones internacionales, incluida la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), para participar en iniciativas ecológicas como la conservación de pastos marinos. Al mismo tiempo, Chery mantiene un compromiso a largo plazo con el bienestar de las personas con discapacidad y los niños, habiendo trabajado con UNICEF para apoyar la educación de casi 40 millones de niños en todo el mundo. Además, Chery ha unido fuerzas de manera proactiva con el Comité Paralímpico Nacional de Kazajstán y el Comité Paralímpico Asiático para llevar a cabo varios programas inclusivos. Durante la Cumbre de Usuarios de la Marca Chery en octubre de 2025, Chery una vez más tomó la iniciativa de formar la Alianza Global ESG, compartiendo iniciativas de desarrollo sostenible con su red mundial de distribuidores y extendiendo las prácticas responsables a toda la cadena de valor.

A medida que los Juegos llegan a su fin, Chery seguirá adelante, con la tecnología como su fuerza motriz y la responsabilidad como su piedra angular, luchando no solo por el éxito comercial sino también por construir un futuro más inclusivo y valiente para la sociedad en general.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847453/Zhu_Shaodong_Executive_Vice_President_Chery_International_delivers_a_speech.jpg

FUENTE Chery Automobile Co., Ltd.