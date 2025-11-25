YAKARTA, Indonesia, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 24 de noviembre de 2025, a la 1:00 p. m., hora local, Chery presentó con orgullo el primer SUV multiusos transformable del mundo, "Chery X", en la GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW). El evento contó con la presencia del Sr. Zhou Dinghua, Director General Adjunto Ejecutivo de Chery International, junto con representantes de 100 importantes medios de comunicación indonesios, incluidos Kompas y Detik. Juntos, fueron testigos de un evento de lanzamiento definido por la innovación y la visión innovadora.

El primer SUV transformable de 7 plazas de Chery debuta en Indonesia, ofreciendo una nueva solución de movilidad familiar (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

El SUV multiusos transformable hizo una aparición impresionante en el centro de un lugar altamente inmersivo. Su atrevido diseño exterior, con la parrilla frontal de "tigre rugiente", las luces traseras de "ojo de tigre" y tres líneas paralelas de carácter de "marca de garra", tenía una presencia poderosa, mientras que su diseño interior altamente adaptable encendió instantáneamente la emoción en todo el público. Este lanzamiento innovador no solo transmitió claramente el concepto central del producto de "romper los límites de la escena", sino que también permitió a los usuarios experimentar profundamente la visión de futuro de la marca para el futuro de la movilidad.

Diseñado para abordar el desafío central de "una persona, múltiples roles, un vehículo, múltiples usos", aprovecha su capacidad transformadora para cubrir sin problemas el 99 % de los escenarios familiares. Con una longitud de 4.900 mm y una distancia entre ejes de 2.800 mm, el vehículo proporciona un generoso espacio interior. Su diseño flexible, con una segunda fila plegable y una tercera fila de liberación rápida, permite transiciones sin problemas entre múltiples configuraciones: un 7 plazas para los desplazamientos diarios, un lujoso 4 plazas, una furgoneta cámper y un SUVdescapotable. Esta versatilidad se adapta sin esfuerzo a diversas necesidades. Construido para navegar por el terreno montañoso y las abundantes vías fluviales de Indonesia, el nuevo modelo cuenta con un tren motriz totalmente impermeable, que incluye el motor, la transmisión, los motores eléctricos y el sistema de baterías. Con una profundidad de vadeo de 700 mm y una distancia al suelo de 220 mm, navega con confianza por caminos fangosos y arroyos poco profundos, lo que garantiza un rendimiento confiable en paisajes variados.

El lanzamiento del nuevo modelo llena un vacío crítico en el segmento de SUV multiforme de Chery en Indonesia, complementando la cartera de productos existente para establecer una matriz de productos integral que cubre escenarios de uso familiar, todoterreno y personalizado. Con el nuevo modelo ahora lanzado oficialmente, Chery está listo para trascender los límites de uso tradicionales y fortalecer su posición competitiva en la región. Al ofrecer soluciones de movilidad inteligentes que incorporan "Un vehículo, estilos de vida sin fin", la marca tiene como objetivo desbloquear nuevas posibilidades de estilo de vida para las familias en el sudeste asiático y más allá.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831867/1.jpg

FUENTE Chery Automobile Co., Ltd.