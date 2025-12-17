Vytváření rezonance prostřednictvím akce, udržování původního úsilí vytrvalostí -postupy ESG společnosti Chery při podpoře Asijských paralympijských her

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

Dec 17, 2025, 04:45 ET

DUBAJ, Spojené arabské emiráty, 17. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Večer 14. prosince místního času osvětlily noční oblohu Dubaje ohňostroje, které vrhly poslední záři na místo konání, když se za bouřlivého potlesku chýlily k závěru Asijské mládežnické paralympijské hry 2025. Společnost Chery, která byla oficiálním a exkluzivním partnerem akce v oblasti mobility, využila své inkluzivní technologické znalosti k podpoře her od začátku do konce a postarala se o řadu nezapomenutelných momentů. Mezi ně patřilo společné oznámení zahájení robotem AiMOGA Mornine a předsedou her panem Mijadem, průkopnické, robotem vedené slavnostní předávání cen, předzávodní darování ochranných pomůcek proti slunci všem sportovcům a nepřetržité kyvadlové a doprovodné služby poskytované flotilou vozidel TIGGO po celou dobu konání akce. Chery se plně zavázala usnadnit přípravu i úspěšný průběh her. Jak ve svém projevu na závěrečném ceremoniálu poznamenal Zhu Shaodong, výkonný viceprezident Chery International: „Chery se i nadále řídí zásadou ‚Být u toho někde, pro někde, být někde' a přispívá tak ke globálnímu udržitelnému rozvoji. Podpora sportovních akcí jako způsob, jak vrátit společnosti to, co nám dala, je pro Chery ctí a důvodem k hrdosti."

Continue Reading
Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International, delivers a speech on the spot
Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International, delivers a speech on the spot

V rámci plnění svých závazků v oblasti udržitelného investování (ESG) společnost Chery zřídila několik „zelených továren" světové úrovně, které podporují pokračující transformaci směrem k udržitelné výrobě. Společnost také spolupracuje s mezinárodními organizacemi, včetně Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN), na ekologických iniciativách, jako je ochrana mořských řas. Zároveň se společnost Chery dlouhodobě angažuje u podpory osob se zdravotním postižením a dětí a ve spolupráci s UNICEF podporuje vzdělávání téměř 40 milionů dětí po celém světě. Kromě toho se společnost Chery aktivně spojila s Kazachstánským národním paralympijským výborem a Asijským paralympijským výborem, aby realizovala různé inkluzivní programy. Během summitu uživatelů značky Chery v říjnu 2025 se Chery opět ujala vedení při vytváření globální aliance ESG, sdílení iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje se svou celosvětovou sítí prodejců a rozšiřování odpovědných postupů v celém hodnotovém řetězci.

S blížícím se koncem her bude Chery pokračovat vpřed – s technologií jako hnací silou a odpovědností jako základním kamenem – a usilovat nejen o komerční úspěch, ale také o budování inkluzivnější a odvážnější budoucnosti pro celou společnost.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847402/Zhu_Shaodong_Executive_Vice_President_Chery_International_delivers_a_speech.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Durch Handeln Resonanz schaffen, durch Beharrlichkeit den ursprünglichen Anspruch aufrechterhalten - Cherys ESG-Praktiken bei der Unterstützung der Asian Para Games

Durch Handeln Resonanz schaffen, durch Beharrlichkeit den ursprünglichen Anspruch aufrechterhalten - Cherys ESG-Praktiken bei der Unterstützung der Asian Para Games

Am Abend des 14. Dezember (Ortszeit) erleuchtete ein Feuerwerk den Nachthimmel von Dubai und warf ein letztes Licht auf den Austragungsort, als die...
Forger une résonance par l'action, soutenir l'aspiration originale par la persévérance - les pratiques ESG de Chery dans le soutien aux Jeux asiatiques paralympiques

Forger une résonance par l'action, soutenir l'aspiration originale par la persévérance - les pratiques ESG de Chery dans le soutien aux Jeux asiatiques paralympiques

Dans la soirée du 14 décembre, heure locale, des feux d'artifice ont illuminé le ciel nocturne de Dubaï, jetant une dernière lueur sur le site alors...
More Releases From This Source

Explore

Sporting Events

Sporting Events

General Sports

General Sports

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics