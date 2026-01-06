GIGABYTE amplía su visión de las PC con IA en CES 2026 con un GiMATE más inteligente y nuevas computadoras portátiles ultrafinas para juegos con IA

TAIPÉI, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en computadoras, presenta una visión ampliada de las PC con IA con una interfaz GiMATE rediseñada y una nueva generación de computadoras portátiles para juegos con IA en CES 2026. Diseñada para una navegación más clara y una toma de decisiones más eficiente, la experiencia GiMATE actualizada ofrece información del sistema en tiempo real y un control intuitivo por voz en un centro optimizado, lo que refuerza el compromiso de GIGABYTE con una informática con IA verdaderamente adaptable y centrada en el usuario, en toda su variedad de computadoras portátiles.

A medida que GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, para un control perfecto de hardware y software, evoluciona, también evoluciona el ecosistema que lo respalda, lo que ofrece un control más inteligente de la potencia, la productividad y la creatividad. El recién presentado AI Power Gear III mejora la eficiencia y la flexibilidad con el cambio directo MUX entre el modo discreto y MSHybrid a través de GiMATE. Además, este modelo ofrece un comportamiento energético más inteligente: el modo automático desactiva la GPU cuando se utiliza la batería para maximizar la autonomía, el modo Optimus proporciona un rendimiento más fluido y equilibrado, mientras que el modo Eco ofrece un ahorro energético extremo tanto con la alimentación de CA como con la batería. Para creadores y desarrolladores, GiMATE Creator amplía sus capacidades generativas con la incorporación de Qwen-Image, que admite comandos en inglés y chino para ofrecer una potente IA visual a usuarios de todo el mundo. Por su parte, GiMATE Coder reduce las barreras al desarrollo al permitir la generación, corrección y optimización de código en lenguaje natural, lo que hace que la programación sea más accesible para los principiantes y acelera la iteración para los usuarios experimentados.

Esta visión está encabezada por tres nuevos modelos diseñados para mejorar aún más el rendimiento sin dejar de ser extraordinariamente finos. El AORUS MASTER 16 es el modelo emblemático de GIGABYTE, que combina AMD Ryzen™ 9 9955HX3D con NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU en una carcasa ultrafina de 19 mm, un 17 % más fina que antes. Su diseño WINDFORCE Infinity EX combina la refrigeración por cámara de vapor y un ventilador Frost asimétrico, lo que supone un gran avance en el diseño térmico. Para creadores y usuarios en movimiento, el GIGABYTE AERO X16 está equipado con procesadores de la serie AMD Ryzen™ AI 400 para una mayor capacidad de respuesta, una alta eficiencia y una aceleración de IA en el dispositivo considerablemente más potente. Para completar la gama, el GIGABYTE GAMING A18 PRO combina un perfil fino de 20 mm con una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 para portátiles, lo que ofrece un rendimiento estable optimizado para jugadores, creadores y nuevos usuarios de IA.

Para más información, visite GIGABYTE EVENT | CES 2026, o visite el stand de GIGABYTE (n.º 8519 en el LVCC North Hall), o los medios de comunicación y VIP pueden visitar la sala de GIGABYTE en Lido 3004/3005/3104, nivel 3, del centro de convenciones y exposiciones The Venetian.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853638/GIGABYTE_Expands_Its_AI_PC_Vision_at_CES_2026_with_Smarter_GiMATE_and_New_Ultra_Thin_AI_Gaming_Lapto.jpg

