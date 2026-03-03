LOS ÁNGELES, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la empresa informática líder en el mundo, anunció hoy una nueva colaboración con Capcom para celebrar el próximo lanzamiento de Resident Evil™ Requiem, la novena entrega de la emblemática serie de survival horror Resident Evil™, que saldrá a la venta el 27 de febrero de 2026. Como parte de esta colaboración, GIGABYTE presenta un sorteo por tiempo limitado para una PC personalizada inspirada en el juego, junto con un paquete exclusivo de juego y monitores seleccionados diseñado para acercar a los jugadores a la experiencia.

GIGABYTE colabora con Capcom en una experiencia de PC personalizada inspirada en Resident Evil™ Requiem

Lo más destacado de esta colaboración es el sorteo del equipo personalizado "Umbrella Corporation – LEVEL 3 ACCESS", un computador de escritorio único y totalmente equipado con una tarjeta madre Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE y una tarjeta de video GeForce RTX 5080 AERO OC SFF. Inspirándose en la identidad visual y la atmósfera de Resident Evil™ Requiem, el equipo personalizado cuenta con un diseño temático del chasis GIGABYTE C102 GLASS ICE y se combina con un monitor para juegos GIGABYTE MO27Q28G personalizado para completar el equipo. Construido como pieza central de la colaboración, el equipo personalizado traslada el tono visual y la intensidad de Resident Evil™ Requiem a una configuración de PC de alta gama diseñada para el juego, la visualización y la inmersión.

El sorteo se llevará a cabo por tiempo limitado, del 2 al 31 de marzo de 2026, a través del sitio web oficial de la campaña, donde los aficionados podrán participar para ganar el equipo personalizado sin necesidad de realizar ninguna compra. La experiencia está diseñada para invitar tanto a los jugadores como a los entusiastas de las computadoras personales a participar en la colaboración, al mismo tiempo que se destaca la artesanía de calidad superior y la atención al detalle del hardware de GIGABYTE.

Además del sorteo del equipo personalizado, GIGABYTE también ofrecerá un paquete del juego Resident Evil™ Requiem junto con determinados monitores de GIGABYTE, como el AORUS FO27Q2, AORUS FV43U, AORUS CO49DQ, MO27Q28G, MO27Q28GR, MO27Q2A, MO27U2, MO32U, M27Q, M27Q2, M27Q3, M27UP, M28U, GS27QA, GS32QCA y S55U, del 20 de febrero de 2026 al 31 de marzo de 2026. Los clientes que adquieran los modelos elegibles podrán canjear un código de juego digital a través de la plataforma oficial de canje de GIGABYTE, lo que añadirá aún más valor a la actualización de su pantalla.

El monitor MO27Q28G, con panel WOLED de 4.ª generación, frecuencia de actualización de 280 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms, es uno de los monitores perfectos para experimentar el terror escalofriante y la acción intensa de Resident Evil™ Requiem. Este paquete complementa el sorteo al permitir que más jugadores disfruten del juego mientras disfrutan de la línea de monitores para juegos de alto rendimiento de GIGABYTE.

Para obtener más información sobre el periodo de participación en el sorteo, los modelos de monitores elegibles y las instrucciones para canjear el código, visite el sitio web oficial de la campaña de GIGABYTE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921132/GIGABYTE_Collaborates_Capcom_Resident_Evil__Requiem_Inspired_Custom_PC_Experience.jpg

FUENTE GIGABYTE