TAIPÉI, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca lider mundial de computadoras, presentó en COMPUTEX 2026 la AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX, basada en la arquitectura NVIDIA Blackwell, que ofrece un rendimiento de nivel de computadora de escritorio para las laptops Ultrabook. Diseñada para ofrecer prestaciones revolucionarias, la línea incluye el modelo insignia AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX y la compacta AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX, pensadas para gamers, creadores y exploradores de la IA. Como complemento del hardware, el software AI BOX GPU Selector mejora aún más la flexibilidad al simplificar la distribución de la carga de trabajo para optimizar el rendimiento.

La GIGABYTE AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX lleva la potencia de procesamiento de una computadora de escritorio y un ecosistema de IA accesible a las computadoras portátiles Ultrabook

El modelo insignia AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX ofrece más de 3.000 TOPS de IA de potencia de cálculo FP4 con 32 GB de VRAM, compatible con grandes modelos de lenguaje, IA generativa, inferencia y cargas de trabajo creativas exigentes. Por su parte, la compacta AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX ofrece una solución accesible para ultrabooks con un diseño ligero. Permite jugar a juegos con resoluciones desde 1080p hasta 2K, generar imágenes locales con fluidez, renderizar en 3D y realizar tareas cotidianas de IA gracias a sus 16 GB de VRAM.

Como complemento a la potencia de cálculo del hardware, se incluye un software exclusivo de selección de GPU, que proporciona un control intuitivo sobre las configuraciones con varias GPU. Permite a los usuarios asignar tareas entre la GPU integrada del portátil y la AI BOX para optimizar la eficiencia informática. Al simplificar las configuraciones con varias GPU y garantizar una asignación eficiente de los recursos, GPU Selector mejora el rendimiento general del sistema y la experiencia del usuario.

Para garantizar un rendimiento estable bajo cargas de trabajo intensas, ambos modelos de AI BOX están equipados con soluciones de refrigeración avanzadas. La AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX incorpora el sistema de refrigeración líquida todo en uno WATERFORCE, que integra un radiador de aluminio de 240 mm y dos ventiladores de 120 mm para una disipación eficiente del calor. La AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX incorpora el sistema de refrigeración WINDFORCE, que combina el diseño patentado del ventilador Hawk con un gel termoconductor de grado servidor para garantizar la estabilidad a largo plazo y un funcionamiento silencioso.

Ambos dispositivos AI BOX son compatibles con la conectividad Thunderbolt™ 5, además de Ethernet, expansión USB y salidas para cuatro pantallas, lo que transforma las computadoras portátiles en potentes estaciones de trabajo de IA o plataformas de juegos de alto rendimiento. Gracias a su rendimiento escalable y su conectividad versátil, la AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX redefine la informática portátil y hace que la IA sea más accesible mediante el ecosistema de IA de GIGABYTE. Para obtener más información sobre el producto, visite el sitio web oficial de GIGABYTE.

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FUENTE GIGABYTE