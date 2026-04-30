HANGZHOU, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision publicó su Informe sobre medio ambiente, sociedad y gobernanza de 2025, lo que representa el octavo año consecutivo de presentación transparente de informes de sostenibilidad.

Guiado por su filosofía de sostenibilidad THRIVE, el informe perfeccionó su evaluación de doble materialidad, al identificar la innovación tecnológica, la seguridad y la calidad de los productos, y la ciberseguridad como temas de doble materialidad, lo que le permitió avanzar de manera sistemática en sus objetivos de desarrollo sostenible.

Hikvision publica su Informe ESG 2025 e impulsa la sostenibilidad a través de la iniciativa "Tech for Good" (PRNewsfoto/Hikvision)

Impulsar el bien social a través de la IA del Internet de las cosas (AIoT)

Comprometida con la iniciativa "Tech for Good" (Tecnología para el bien), Hikvision fomenta la innovación para generar valor positivo. En el ámbito de la gobernanza urbana, desarrolla sistemas integrales de monitoreo para proteger las infraestructuras críticas, con más de 300 dispositivos y 140 soluciones basadas en escenarios para la gestión del tráfico. En el ámbito de la conservación de la naturaleza, las soluciones de Hikvision, que se presentaron en el 5.° Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, ya se han implementado en el primer grupo de parques nacionales de China y en el 50 % de las reservas de la biosfera del país.

Más allá de sus operaciones comerciales, Hikvision sigue comprometida con el bien social. Con presencia en 14 países y regiones, el Programa STAR impulsa las observaciones ecológicas en los Pirineos y la investigación sobre los glaciares del Himalaya, mientras que la Iniciativa de Socios Instaladores STAR 2025 reúne a una red global para brindar soporte técnico fundamental.

Fomentar la fiabilidad mediante la ciberseguridad y la calidad

Con el fin de reforzar la confianza digital, Hikvision ha establecido un marco integral de ciberseguridad para mejorar la gestión. Estas iniciativas, entre las que se incluye alcanzar una tasa de corrección de vulnerabilidades del 100 % en 2025, fueron reconocidas con el máximo nivel del premio Digital Trust Assurance otorgado por la British Standards Institution (BSI).

En el ámbito de la gestión de la calidad de los productos, Hikvision ha establecido procesos digitales estandarizados para garantizar la fiabilidad y reforzar su cartera de propiedad intelectual, con 7.399 solicitudes de patentes de invención relacionadas con su actividad principal y 1.553 patentes recién concedidas en 2025.

Garantizar el cumplimiento normativo y la protección de datos

Al adoptar las mejores prácticas a nivel mundial, Hikvision integra de manera efectiva los requisitos de cumplimiento en sus operaciones diarias. En 2025, la empresa obtuvo la certificación ISO 37301. En sintonía con las últimas tendencias tecnológicas, la empresa también publicó el informe "El camino de Hikvision hacia una IA responsable", en el que se destaca su firme compromiso con desarrollar una IA responsable y alineada con las normas.

La protección de datos sigue siendo una prioridad fundamental para Hikvision. La compañía superó con éxito las auditorías anuales de 2025 relativas a múltiples normas internacionales, entre ellas la ISO/IEC 27701, la ISO/IEC 38505, la ISO/IEC 29151 y la ISO 37301, y alcanzó una cobertura del 100 % de su plantilla en materia de sensibilización sobre la protección de datos personales.

Acelerar la acción climática

Hikvision impulsa la acción climática a través de una estructura de gobernanza de tres niveles, que favorece la descarbonización en cuatro pilares: productos bajos en carbono, fabricación inteligente, empoderamiento digital y operaciones ecológicas.

Con el fin de ampliar su impacto, la empresa creó la plataforma GPA para mejorar las capacidades de gestión de productos ecológicos. A finales de 2025, se había completado el cálculo de la huella de carbono de 169 modelos de productos. Cabe destacar que siete pantallas inteligentes WonderHub obtuvieron la certificación TCO Certified Generation 10, y se convirtieron en las primeras pantallas de gran formato del mundo en cumplir con esta norma.

En consonancia con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Hikvision sigue promoviendo una gobernanza responsable y prácticas empresariales sostenibles, tal como lo demuestran sus más recientes reconocimientos en materia de ESG: la medalla de plata de EcoVadis y el premio DMCC Global Enterprise ESG Leader.

De cara al futuro, Hikvision mantendrá su compromiso con la mejora continua y la creación de valor a largo plazo, al colaborar con las partes interesadas para lograr un mundo más resiliente y sostenible.

Haga clic aquí para leer el Informe ESG completo de Hikvision correspondiente a 2025.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968050/image1.jpg

FUENTE Hikvision