Hikvision vydáva správu ESG za rok 2025 - podpora udržateľnosti prostredníctvom iniciatívy „Technológia pre dobro".
Apr 29, 2026, 11:53 ET
HANGZHOU, Čína, 29. apríl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Hikvision zverejnila svoju Správu k environmentálnym, sociálnym a riadiacim otázkam za rok 2025, ktorá predstavuje ôsmy rok transparentného podávania správ o udržateľnosti po sebe.
V súlade so svojou filozofiou udržateľnosti THRIVE spoločnosť v správe upresňuje hodnotenie dvojitého významu, pričom ako témy dvojitého významu identifikovala technologické inovácie, bezpečnosť a kvalitu produktov a kybernetickú bezpečnosť, čím systematicky presadzovala svoje ciele udržateľného rozvoja.
Podpora spoločenského dobra prostredníctvom AIoT
Spoločnosť Hikvision, oddaná myšlienke „Technológia pre dobro", podporuje inovácie s cieľom vytvárať pozitívne hodnoty. V oblasti mestskej správy vyvíja komplexné monitorovacie systémy na ochranu kritickej infraštruktúry. Tie zahŕňajú viac ako 300 zariadení a 140 riešení riadenia dopravy na základe scenárov. Riešenia spoločnosti Hikvision v oblasti ochrany prírody, ktoré boli predstavené na 5. svetovom kongrese biosférických rezervácií, sú teraz nasadené v prvej skupine národných parkov v Číne a v 50 % biosférických rezervácií krajiny.
Okrem obchodných operácií sa Hikvision naďalej zameriava na verejné blaho. Program STAR, ktorý zahŕňa 14 krajín a regiónov, podporuje ekologické pozorovania v Pyrenejach a výskum himalájskych ľadovcov, zatiaľ čo iniciatíva STAR Installer Partner Initiative 2025 spája globálnu sieť pre zabezpečenie dôležitej technickej podpory.
Budovanie spoľahlivosti prostredníctvom kybernetickej bezpečnosti a kvality
S cieľom posilniť digitálnu dôveru zaviedla spoločnosť Hikvision komplexný rámec kybernetickej bezpečnosti na zlepšenie manažmentu. Toto úsilie vrátane 100 % miery odstránenia zraniteľností v roku 2025 bolo ocenené najvyššou úrovňou Digital Trust Assurance Award od Britského inštitútu pre štandardy (BSI).
V oblasti riadenia kvality produktov spoločnosť Hikvision vybudovala štandardizované digitálne procesy na zaistenie spoľahlivosti a posilnenie svojho portfólia duševného vlastníctva. V roku 2025 podala 7399 patentových prihlášok na vynálezy súvisiace s jej hlavnou činnosťou a získala 1553 nových patentov.
Zabezpečenie súladu s predpismi a ochrany údajov
Prijatím osvedčených postupov po celom svete spoločnosť Hikvision efektívne začleňuje požiadavky pre súlad s predpismi do každodennej prevádzky. V roku 2025 spoločnosť získala certifikáciu ISO 37301. Hikvision drží krok s najnovšími technologickými trendmi a publikovala aj dokument Journey of Practicing Responsible AI (Cesta k zodpovednej AI), v ktorom načrtla svoj pevný záväzok k vývoju AI v súlade s predpismi.
Ochrana údajov zostáva pre spoločnosť Hikvision najvyššou prioritou. Spoločnosť Hikvision v roku 2025 úspešne absolvovala ročné audity viacerých medzinárodných noriem vrátane ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151 a ISO 37301 a v oblasti povedomia o ochrane osobných údajov dosiahla 100 % pokrytie pracovnej sily.
Urýchlenie opatrení v oblasti klímy
Spoločnosť Hikvision usmerňuje opatrenia v oblasti klímy prostredníctvom trojúrovňovej štruktúry riadenia a podporuje dekarbonizáciu v štyroch pilieroch: nízkouhlíkové produkty, inteligentná výroba, digitálne posilnenie a ekologické prevádzky.
Aby spoločnosť ešte viac upevnila svoj vplyv, vybudovala platformu GPA na zlepšenie schopností riadenia zelených produktov. Do konca roka 2025 bolo z hľadiska uhlíkovej stopy vyhodnotených 169 modelov produktov. Je pozoruhodné, že sedem inteligentných displejov WonderHub získalo certifikáciu TCO Certified Generation 10, čím sa stali prvými veľkoformátovými displejmi na svete, ktoré spĺňajú tento štandard.
V súlade s Desatimi princípmi Globálneho paktu OSN Hikvision naďalej presadzuje zodpovedné riadenie a udržateľné obchodné praktiky, o čom svedčia aj jej najnovšie ocenenia ESG – strieborná medaila EcoVadis a cena DMCC Global Enterprise ESG Leader Award.
Hikvision bude pokračovať v záväzku k neustálemu zlepšovaniu a tvorbe dlhodobých hodnôt, pričom bude spolupracovať so zainteresovanými stranami na vytvorení odolnejšieho a udržateľnejšieho sveta.
Kompletnú správu ESG spoločnosti Hikvision za rok 2025 si môžete pozrieť tu.
