أصدرت Hikvision تقرير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) لعام 2025، لتعزيز الاستدامة تحت شعار "التكنولوجيا من أجل الخير"

هانغتشو، الصين، 29 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت Hikvision تقريرها للبيئة والمجتمع والحوكمة لعام 2025، وهو العام الثامن على التوالي من تقارير الاستدامة الشفافة.

استرشادًا بفلسفتها للاستدامة THRIVE، قام التقرير بتحسين تقييم الأهمية المزدوجة (Double Materiality)، حيث حدد الابتكار التكنولوجي، وسلامة وجودة المنتجات، والأمن السيبراني كموضوعات ذات أهمية مزدوجة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للشركة بشكلٍ منهجي.

تعزيز المنفعة المجتمعية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT)

التزامًا بشعار "التكنولوجيا من أجل الخير"، تعمل Hikvision على تعزيز الابتكار لخلق قيمة إيجابية للمجتمع. في مجال حوكمة المدن، تطوّر الشركة أنظمة مراقبة متكاملة لحماية البنية التحتية الحيوية، مع توفير أكثر من 300 جهاز و140 حلًا قائمًا على سيناريوهات لإدارة حركة المرور. أما في حماية الطبيعة، فقد تم عرض حلول Hikvision خلال المؤتمر العالمي الخامس لمحميات المحيط الحيوية، وهي تُستخدم حاليًا في الدفعة الأولى من المتنزهات الوطنية في الصين، وكذلك في 50% من محميات المحيط الحيوية في البلاد.

وبعيدًا عن العمليات التجارية، تواصل Hikvision التزامها بدعم الصالح العام. يمتد برنامج STAR عبر 14 دولة ومنطقة، حيث يدعم مشاريع مثل مراقبة النظام البيئي في جبال البرانس وأبحاث الأنهار الجليدية في الهيمالايا، كما تسهم مبادرة STAR Installer Partner لعام 2025 في توحيد شبكة عالمية لتقديم دعم تقني حيوي.

بناء الموثوقية عبر الأمن السيبراني والجودة

لتعزيز الثقة الرقمية، أنشأت Hikvision إطارًا شاملًا للأمن السيبراني بهدف تطوير قدراتها الإدارية. وقد حازت هذه الجهود — بما في ذلك تحقيق معدل معالجة للثغرات بنسبة 100% في عام 2025 — على أعلى مستوى من جائزة ضمان الثقة الرقمية من مؤسسة المعايير البريطانية (BSI).

في مجال إدارة جودة المنتجات، طوّرت Hikvision عمليات رقمية معيارية لضمان الموثوقية وتعزيز محفظتها في الملكية الفكرية، حيث سجّلت 7,399 طلب براءة اختراع متعلق بأعمالها الأساسية، مع الحصول على 1,553 براءة جديدة خلال عام 2025.

ضمان الامتثال وحماية البيانات

من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، تدمج Hikvision متطلبات الامتثال بفعالية في عملياتها اليومية. في عام 2025، حصلت الشركة على شهادة ISO 37301. لمواكبة أحدث الاتجاهات التكنولوجية، أصدرت الشركة أيضًا تقرير "رحلة Hikvision في تطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول"، مُؤكدةً التزامها الراسخ بتطوير الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأطر التنظيمية.

ما تزال حماية البيانات أولوية قصوى لدى Hikvision. نجحت Hikvision في اجتياز عمليات التدقيق السنوية لعام 2025 لعدد من المعايير الدولية، بما في ذلك ISO/IEC 27701 وISO/IEC 38505 وISO/IEC 29151 وISO 37301، كما حققت تغطية بنسبة 100% من القوى العاملة في برامج التوعية بحماية البيانات الشخصية.

تسريع العمل المناخي

تدفع Hikvision جهود العمل المناخي من خلال هيكل حوكمة ثلاثي المستويات، يدعم خفض الانبعاثات عبر أربعة محاور رئيسية: المنتجات منخفضة الكربون، والتصنيع الذكي، والتمكين الرقمي، والعمليات الخضراء.

لتعزيز أثرها، قامت الشركة بتطوير منصة GPA لتحسين قدرات إدارة المنتجات الصديقة للبيئة. بحلول نهاية عام 2025، أتمّ 169 نموذجًا من منتجاتها حساب البصمة الكربونية. ومن اللافت أن سبع شاشات ذكية من طراز WonderHub حصلت على شهادة TCO Certified Generation 10، لتصبح أول شاشات كبيرة الحجم في العالم تستوفي هذا المعيار.

بالالتزام بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، تواصل Hikvision تعزيز الحوكمة المسؤولة وممارسات الأعمال المستدامة، وهو ما يتجلى في أحدث إنجازاتها ضمن البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، بما في ذلك الميدالية الفضية من EcoVadis وجائزة Global Enterprise ESG Leader من DMCC.

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل Hikvision التزامها بالتحسين المستمر وخلق قيمة طويلة الأجل، من خلال التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة لبناء عالم أكثر مرونة واستدامة.

ادخل هنا لقراءة تقرير Hikvision الكامل عن البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) لعام 2025.

