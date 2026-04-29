HANGZHOU, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hikvision divulgou seu Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) de 2025, completando oito anos consecutivos de relatórios transparentes sobre sua agendade sustentabilidade.

Orientado pela filosofia de sustentabilidade THRIVE, o relatório aprimora a avaliação de dupla materialidade da Hikvision e identifica inovação tecnológica, segurança e qualidade dos produtos e cibersegurança como temas de dupla materialidade, em um avanço sistemático de suas metas de desenvolvimento sustentável.

Hikvision divulga relatório ESG de 2025 e reforça agenda de sustentabilidade com foco em “tecnologia para o bem” (PRNewsfoto/Hikvision)

Promoção do impacto social por meio da IAoT

Comprometida com a ideia de "tecnologia para o bem", a Hikvision estimula a inovação para gerar impacto positivo. Na gestão urbana, a empresa desenvolve sistemas integrados de monitoramento para proteger infraestruturas críticas e oferece mais de 300 dispositivos e 140 soluções baseadas em cenários para a gestão do tráfego. Na conservação ambiental, as soluções da Hikvision, apresentadas no 5º Congresso Mundial de Reservas da Biosfera, já são utilizadas no primeiro grupo de parques nacionais da China e em 50% das reservas da biosfera do país.

Além de suas operações comerciais, a Hikvision mantém iniciativas voltadas ao impacto social positivo. Presente em 14 países e regiões, o programa STAR apoia observações ecológicas nos Pireneus e pesquisas sobre geleiras no Himalaia. Já a iniciativa STAR Installer Partner, de 2025, reúne uma rede global para oferecer suporte técnico essencial.

Construção de confiança com cibersegurança e qualidade

Para fortalecer a confiança digital, a Hikvision estabeleceu uma estrutura abrangente de cibersegurança voltada ao aprimoramento da gestão. Esses esforços, que incluem uma taxa de correção de vulnerabilidades de 100% em 2025, renderam à Hikvision o nível mais alto do Digital Trust Assurance Award, concedido pela British Standards Institution (BSI).

Na gestão da qualidade dos produtos, a Hikvision estruturou processos digitais padronizados para assegurar confiabilidade e fortalecer seu portfólio de propriedade intelectual. Em 2025, a empresa registrava 7.399 pedidos de patentes de invenção relacionados ao seu negócio principal e obteve 1.553 novas patentes concedidas.

Garantia de conformidade e proteção de dados

Ao adotar melhores práticas globais, a Hikvision incorpora requisitos de conformidade às operações cotidianas. Em 2025, a empresa obteve a certificação ISO 37301. Em sintonia com as tendências tecnológicas mais recentes, a empresa também publicou o documento *Hikvision's Journey Practicing Responsible AI*, no qual afirma seu compromisso com o desenvolvimento de inteligência artificial em conformidade com normas e boas práticas.

A proteção de dados segue como uma das principais prioridades da Hikvision. Em 2025, a Hikvision foi aprovada em auditorias anuais de diversos padrões internacionais, entre eles ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151 e ISO 37301, além de alcançar 100% de cobertura da força de trabalho em ações de conscientização sobre proteção de dados pessoais.

Aceleração da agenda climática

A Hikvision impulsiona sua agenda climática por meio de uma estrutura de governança em três níveis, que apoia a descarbonização em quatro frentes: produtos de baixo carbono, manufatura inteligente, capacitação digital e operações verdes.

Para ampliar seu impacto, a empresa criou a plataforma GPA, voltada a aprimorar a gestão de produtos verdes. Até o fim de 2025, 169 modelos de produtos haviam concluído a contabilização da pegada de carbono. Dedestaque, sete displays inteligentes WonderHub obtiveram a certificação TCO Certified Generation 10, tornando-se os primeiros monitores de grande formato do mundo a cumprir esse padrão.

Em linha com os Dez Princípios do Pacto Global da ONU, a Hikvision afirma seguir avançando em governança responsável e práticas empresariais sustentáveis. Entre os reconhecimentos ESG mais recentes da empresa estão a medalha de prata da EcoVadis e o prêmio DMCC Global Enterprise ESG Leader Award.

A Hikvision afirma que seguirá comprometida com a melhoria contínua e a criação de valor de longo prazo, em colaboração com seus públicos de interesse, em favor de um mundo mais resiliente e sustentável.

Clique aqui para ler o Relatório ESG 2025 completo da Hikvision.

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FONTE Hikvision