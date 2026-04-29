Hikvision keluarkan laporan ESG 2025, majukan kelestarian melalui 'Tech for Good'

HANGZHOU, China, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision telah mengeluarkan Laporan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus 2025 yang merupakan tahun kelapan berturut-turut pelaporan kelestarian yang telus.

Berpandukan falsafah kelestarian THRIVE, laporan ini memperhalusi penilaian kematerialan berganda dengan mengenal pasti inovasi teknologi, keselamatan dan kualiti produk, serta keselamatan siber sebagai topik kematerialan berganda, sekali gus memajukan matlamat pembangunan mampan secara sistematik.

Memajukan Kesejahteraan Sosial melalui AIoT

Komited kepada "Tech for Good," Hikvision menggalakkan inovasi untuk mewujudkan nilai positif. Dalam tadbir urus bandar, ia membangunkan sistem pemantauan hujung-ke-hujung bagi melindungi infrastruktur kritikal, dengan lebih 300 peranti dan 140 penyelesaian berasaskan senario untuk pengurusan trafik. Dalam pemuliharaan alam semula jadi, penyelesaian Hikvision yang dipamerkan di Kongres Dunia Rizab Biosfera ke-5 kini digunakan dalam kumpulan pertama taman negara China serta 50% rizab biosfera negara.

Selain operasi perniagaan, Hikvision kekal berdedikasi terhadap kesejahteraan sosial. Merentas 14 negara dan wilayah, Program STAR memperkasakan pemerhatian ekologi Pyrenees dan penyelidikan glasier Himalaya, manakala Inisiatif Rakan Pemasang STAR 2025 menyatukan rangkaian global bagi sokongan teknikal yang penting.

Membina Kebolehpercayaan melalui Keselamatan Siber dan Kualiti

Bagi memperkukuh kepercayaan digital, Hikvision telah membangunkan kerangka keselamatan siber yang komprehensif untuk meningkatkan pengurusan. Usaha ini, termasuk kadar remediasi kerentanan 100% pada 2025, diiktiraf dengan tahap tertinggi Anugerah Jaminan Kepercayaan Digital daripada British Standards Institution (BSI).

Dalam pengurusan kualiti produk, Hikvision telah membangunkan proses digital terpiawai bagi memastikan kebolehpercayaan serta memperkukuh portfolio harta intelek, dengan 7,399 permohonan paten ciptaan berkaitan perniagaan terasnya dan 1,553 paten yang baru diberikan pada 2025.

Memastikan Pematuhan dan Perlindungan Data

Dengan mengamalkan amalan terbaik global, Hikvision menerapkan keperluan pematuhan secara berkesan dalam operasi harian. Pada 2025, syarikat mencapai pensijilan ISO 37301. Agar seiring dengan trend teknologi terkini, syarikat turut menerbitkan Perjalanan Hikvision Mengamalkan AI yang Bertanggungjawab (Hikvision's Journey Practicing Responsible AI) yang menggariskan teguhnya terhadap pembangunan AI yang mematuhi piawaian.

Perlindungan data kekal menjadi keutamaan tertinggi Hikvision. Hikvision berjaya lulus audit tahunan pada 2025 bagi pelbagai piawaian antarabangsa termasuk ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151 dan ISO 37301, serta mencapai 100% liputan tenaga kerja dalam kesedaran perlindungan data peribadi.

Mempercepat Tindakan Iklim

Hikvision memacu tindakan iklim melalui struktur tadbir urus tiga peringkat, menyokong penyahkarbonan merentas empat tonggak: produk rendah karbon, pembuatan pintar, pemerkasaan digital dan operasi hijau.

Bagi memperluas impaknya, syarikat membangunkan platform GPA untuk meningkatkan keupayaan pengurusan produk hijau. Menjelang akhir 2025, sebanyak 169 model produk telah melengkapkan pengiraan jejak karbon. Khususnya, tujuh paparan pintar WonderHub memperoleh pensijilan TCO Certified Generation 10 dan menjadi paparan format besar pertama di dunia yang memenuhi piawaian ini.

Dengan mendukung Sepuluh Prinsip UN Global Compact, Hikvision terus memajukan tadbir urus yang bertanggungjawab dan amalan perniagaan mampan, dibuktikan melalui pengiktirafan ESG terkini - Pingat Perak EcoVadis dan DMCC Global Enterprise ESG Leader Award.

Memandang ke hadapan, Hikvision kekal komited terhadap penambahbaikan berterusan dan penciptaan nilai jangka panjang, serta berganding bahu dengan pihak berkepentingan demi dunia yang lebih berdaya tahan dan lestari.

