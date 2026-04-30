Terbitkan Laporan ESG 2025, Hikvision Dorong Pembangunan Berkelanjutan Lewat "Tech for Good"

Memperluas dampak sosial lewat AIoT

Berpegang pada prinsip "Tech for Good", Hikvision terus mendorong inovasi untuk menciptakan manfaat positif. Dalam tata kelola perkotaan, Hikvision mengembangkan sistem pemantauan terintegrasi guna melindungi infrastruktur vital, mencakup lebih dari 300 perangkat dan 140 solusi berbasiskan skenario untuk manajemen lalu lintas. Dalam bidang konservasi alam, solusi Hikvision—setelah dipamerkan di ajang 5th World Congress of Biosphere Reserves—kini telah diterapkan di beberapa taman nasional dan 50% cagar biosfer Tiongkok.

Di luar bisnis inti, Hikvision juga aktif dalam inisiatif sosial. Program STAR yang menjangkau 14 negara dan wilayah mendukung observasi ekologi di Pyrenees serta riset gletser Himalaya. Sementara itu, STAR Installer Partner Initiative 2025 memperkuat jaringan global untuk menyediakan dukungan teknis yang lebih luas.

Memperkuat keandalan melalui keamanan siber dan standar kualitas

Untuk meningkatkan kepercayaan digital, Hikvision membangun kerangka keamanan siber yang komprehensif guna memperkuat tata kelola perusahaan. Upaya Hikvision ini—termasuk capaian vulnerability remediation rate sebesar 100% pada 2025—berhasil meraih "Digital Trust Assurance Award" dari British Standards Institution (BSI). Dalam manajemen kualitas produk, Hikvision mengembangkan proses digital terstandardisasi yang menjaga keandalan produk sekaligus memperkuat portofolio kekayaan intelektual. Hingga 2025, Hikvision mengajukan 7.399 paten invensi terkait bisnis inti serta 1.553 paten baru yang disetujui.

Menjamin kepatuhan regulasi dan perlindungan data

Dengan menerapkan praktik terbaik tingkat dunia, Hikvision mengintegrasikan kepatuhan regulasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Pada 2025, Hikvision juga meraih ISO 37301. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Hikvision merilis laporan Hikvision's Journey Practicing Responsible AI, menegaskan komitmennya terhadap pengembangan AI yang bertanggung jawab dan patuh regulasi.

Perlindungan data tetap menjadi prioritas utama. Hikvision berhasil lolos audit tahunan untuk berbagai standar internasional, termasuk ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151, dan ISO 37301. Selain itu, tingkat kesadaran karyawan Hikvision terkait perlindungan data pribadi mencapai 100%.

Mempercepat aksi iklim

Hikvision mempercepat aksi iklim melalui struktur tata kelola tiga tingkat yang berfokus pada empat pilar: produk rendah karbon, manufaktur cerdas, pemberdayaan digital, dan operasional hijau.

Untuk memperluas dampak, Hikvision mengembangkan platform GPA guna meningkatkan pengelolaan produk ramah lingkungan. Hingga akhir 2025, sebanyak 169 model produk telah menjalani penghitungan jejak karbon. Tujuh layar pintar WonderHub bahkan menyandang "TCO Certified Generation 10" sehingga menjadi layar berformat besar pertama di dunia yang memenuhi standar tersebut.

Dengan menjunjung 10 Prinsip UN Global Compact, Hikvision terus memperkuat tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dan menjalankan praktik bisnis berkelanjutan. Hal ini tecermin dari berbagai penghargaan ESG terbaru, termasuk Silver Medal dari EcoVadis dan gelar "DMCC Global Enterprise ESG Leader".

Ke depan, Hikvision berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang bersama para pemangku kepentingan, demi mewujudkan dunia yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

SOURCE Hikvision