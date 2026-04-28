Hikvision เผยแพร่รายงาน ESG ประจำปี 2568 พัฒนาความยั่งยืนผ่าน 'Tech for Good'
29 Apr, 2026, 01:06 CST
หางโจว, 29 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Hikvision ได้เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2568 เป็นการรายงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสปีที่แปดติดต่อกัน
รายงานฉบับนี้ได้ปรับปรุงการประเมินสาระสำคัญสองด้าน (double materiality) นำโดยปรัชญาความยั่งยืน THRIVE และระบุว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัยและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นประเด็นสาระสำคัญสองด้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมประโยชน์ส่วนรวมผ่าน AIoT
ด้วยความมุ่งมั่นต่อ "Tech for Good" ("เทคโนโลยีเพื่อความดี") Hikvision ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างค่านิยมเชิงบวก ในส่วนการบริหารจัดการเมือง บริษัทพัฒนาระบบตรวจสอบแบบครบวงจรเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยมีอุปกรณ์มากกว่า 300 ชิ้นและโซลูชันตามสถานการณ์กว่า 140 แบบสำหรับการจัดการจราจร ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ โซลูชันของ Hikvision ซึ่งจัดแสดงที่ 5th World Congress of Biosphere Reserves (การประชุมระดับโลกด้านเขตสงวนชีวมณฑลครั้งที่ 5) โดยปัจจุบันมีการนำไปใช้ในอุทยานแห่งชาติของจีนเป็นกลุ่มแรก และเขตสงวนชีวมณฑลกว่า 50% ของประเทศ
นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจแล้ว Hikvision ยังคงทุ่มเทเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นกัน โดยโครงการ STAR ที่ครอบคลุม 14 ประเทศและภูมิภาค สนับสนุนการสังเกตการณ์ทางนิเวศวิทยาในเทือกเขาพิเรนีสและการวิจัยธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัย ขณะที่โครงการ STAR Installer Partner Initiative ปี 2568 รวมเครือข่ายทั่วโลกเพื่อการสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญ
สร้างความน่าเชื่อถือผ่านความปลอดภัยทางไซเบอร์และคุณภาพ
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัล Hikvision ได้จัดตั้งกรอบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ โดยความพยายามเหล่านี้ รวมถึงอัตราการแก้ไขช่องโหว่ได้ 100% ในปี 2568 เป็นที่ยอมรับด้วยรางวัล Digital Trust Assurance Award ระดับสูงสุดจากสถาบันมาตรฐานแห่งอังกฤษ (British Standards Institution: BSI)
ในด้านการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ Hikvision ได้สร้างกระบวนการดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลงานทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักจำนวน 7,399 รายการ และได้รับสิทธิบัตรใหม่จำนวน 1,553 รายการในปี 2568
การรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการคุ้มครองข้อมูล
การนำแนวปฏิบัติที่ดีระดับโลกมาใช้ทำให้ Hikvision ผนวกรวมข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้ากับการดำเนินงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2568 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 37301 นอกจากนี้ เพื่อให้ก้าวทันแนวโน้มล่าสุดด้านเทคโนโลยี บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสาร "Hikvision's Journey Practicing Responsible AI" ("วิถีปฏิบัติของ Hikvision ด้านการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ") ซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นหนักแน่นในการพัฒนา AI ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
การคุ้มครองข้อมูลยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับ Hikvision โดย Hikvision ผ่านการสอบทานประจำปีในปี 2568 ตามมาตรฐานสากลหลายมาตรฐาน รวมถึง ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151 และ ISO 37301 และบรรลุเป้าหมายการครอบคลุมบุคลากร 100% เรื่องความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เร่งการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
Hikvision ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผ่านโครงสร้างการกำกับดูแลสามระดับ โดยสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนทั่วทั้งสี่เสาหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ การผลิตอัจฉริยะ การเสริมศักยภาพทางดิจิทัล และการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อขยายผลกระทบให้กว้างขึ้น บริษัทได้สร้างแพลตฟอร์ม GPA เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายในสิ้นปี 2568 ผลิตภัณฑ์ 169 รุ่นได้ทำการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เสร็จสิ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าจอแสดงผลอัจฉริยะ WonderHub จำนวนเจ็ดรุ่น ได้รับการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ไอที TCO Certified Generation 10 จึงกลายเป็นจอแสดงผลขนาดใหญ่รุ่นแรกของโลกที่ผ่านมาตรฐานนี้
ด้วยการยึดมั่นในหลักการสิบประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) Hikvision ยังเดินหน้าส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการอย่างมีความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน ดังเห็นได้จากรางวัลด้าน ESG ล่าสุด ได้แก่ เหรียญเงิน EcoVadis และรางวัลผู้นำด้าน ESG ระดับโลกของ DMCC
ในอนาคต Hikvision จะยังคงทุ่มเทพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าในระยะยาว โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างโลกที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนยิ่งขึ้น
