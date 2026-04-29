Společnost Hikvision zveřejnila zprávu ESG za rok 2025 a prosazuje udržitelnost prostřednictvím iniciativy „Technika pro dobro"

Apr 29, 2026, 11:58 ET

CHANG-ČOU, Čína  , 29. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hikvision zveřejnila svou zprávu o životním prostředí, sociálních otázkách a správě a řízení (ESG) za rok 2025, čímž již osmým rokem v řadě prokázala transparentnost ve vykazování udržitelnosti.

 V souladu se svou koncepcí udržitelnosti THRIVE společnost ve zprávě zdokonalila své hodnocení dvojí významnosti a identifikovala technologické inovace, bezpečnost a kvalitu produktů a kyberbezpečnost jako témata dvojího významu, čímž systematicky prosazuje své cíle udržitelného rozvoje.

Hikvision releases 2025 ESG Report, advancing sustainability through 'Tech for Good'

Podpora společenského dobra prostřednictvím AIoT

Společnost Hikvision se zavázala k iniciativě „Tech for Good" (Technika pro dobro) a podporuje inovace s cílem vytvářet pozitivní hodnoty. V oblasti městské správy vyvíjí komplexní monitorovací systémy na ochranu kritické infrastruktury, které zahrnují více než 300 zařízení a 140 řešení pro řízení dopravy dle různých scénářů. V oblasti ochrany přírody jsou řešení společnosti Hikvision, která byla představena na 5. světovém kongresu biosférických rezervací, nyní uplatňována v první skupině čínských národních parků a v 50 % biosférických rezervací v zemi.

Kromě obchodních aktivit se Hikvision nadále věnuje i společenskému blahu. Program STAR, který pokrývá 14 zemí a regionů, podporuje ekologické pozorování v Pyrenejích a výzkum himálajských ledovců, zatímco „STAR 2025, Iniciativa pro instalující partnery" sdružuje globální síť poskytující nezbytnou technickou podporu.

Budování spolehlivosti prostřednictvím kyberbezpečnosti a kvality

Za účelem posílení digitální důvěry zavedla společnost Hikvision komplexní rámec kyberbezpečnosti s cílem zlepšit správu. Tyto snahy, včetně stoprocentní míry nápravy zranitelností v roce 2025, byly oceněny nejvyšší úrovní Ceny za zajištění digitální důvěry od Britské normalizační instituce (BSI).

V oblasti řízení kvality produktů společnost Hikvision vybudovala standardizované digitální procesy s cílem zajistit spolehlivost a posílit své portfolio duševního vlastnictví, přičemž v roce 2025 podala 7399 přihlášek patentů na vynálezy související s její hlavní činností a získala 1553 nových patentů.

Zajištění souladu s předpisy a ochrany osobních údajů

Díky zavedení osvědčených postupů z celého světa Hikvision účinně začleňuje požadavky na dodržování předpisů do každodenního provozu. V roce 2025 společnost získala certifikaci ISO 37301. V souladu s nejnovějšími technologickými trendy společnost rovněž zveřejnila dokument „Cesta k odpovědné umělé inteligenci od Hikvision", v němž zdůrazňuje své pevné odhodlání vyvíjet umělou inteligenci v souladu s předpisy.

Ochrana dat zůstává pro společnost Hikvision nejvyšší prioritou. V roce 2025 Hikvision úspěšně prošla ročními audity pro řadu mezinárodních norem, včetně ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151 a ISO 37301, a dosáhla stoprocentního pokrytí zaměstnanců v oblasti povědomí o ochraně osobních údajů.

Urychlení opatření v oblasti klimatu

Společnost Hikvision prosazuje opatření v oblasti klimatu prostřednictvím třístupňové struktury řízení a podporuje dekarbonizaci ve čtyřech pilířích. Jsou to nízkouhlíkové produkty, inteligentní výroba, digitální posílení a ekologický provoz.

Aby společnost ještě více posílila svůj dopad, vyvinula platformu GPA s cílem zlepšit schopnosti v oblasti řízení ekologických produktů. Do konce roku 2025 bylo u 169 modelů produktů dokončeno vyúčtování uhlíkové stopy. Za zmínku stojí, že sedm inteligentních displejů WonderHub získalo certifikaci TCO desáté generace a staly se tak prvními velkoformátovými displeji na světě, které tuto normu splňují.

V souladu s deseti principy iniciativy OSN Globální kompakt společnost Hikvision nadále prosazuje odpovědné řízení a udržitelné obchodní postupy, o čemž svědčí její nejnovější ocenění v oblasti ESG – stříbrná medaile EcoVadis a Cena za vedoucí postavení v oblasti ESG v globálním podnikání od DMCC.

Do budoucna se bude Hikvision i nadále věnovat neustálému zlepšování a vytváření dlouhodobé hodnoty a bude spolupracovat se zainteresovanými stranami na budování odolnějšího a udržitelnějšího světa.

Zde si můžete přečíst úplnou zprávu společnosti Hikvision o ESG za rok 2025.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2967658/image1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Hikvision vydáva správu ESG za rok 2025 - podpora udržateľnosti prostredníctvom iniciatívy „Technológia pre dobro".

Hikvision veröffentlicht die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und das erste Quartal 2026

