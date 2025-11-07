Hisense acelera su estrategia en materia medioambiental, social y de gobernanza con hitos de sostenibilidad impulsados por IA

QINGDAO, China, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Hisense, marca líder en productos electrónicos de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, anunció sus avances en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG), y avanza en la actualización estratégica descrita en su informe sobre ESG de 2024. Centrada en la "tecnología impulsada por IA", Hisense está acelerando la innovación responsable en fabricación, impacto social y gobernanza mediante un enfoque de doble vía de "inteligencia + desarrollo ecológico".

Más recientemente, la fábrica Huangdao de Hisense, Hitachi fue reconocida por el Foro Económico Mundial como el primer modelo de sostenibilidad del mundo en el sector de flujo de refrigerante variable (VRF, por sus siglas en inglés) y la única fábrica de faros doble, lo que constituye un hito en el uso de la IA y la digitalización para impulsar la fabricación sostenible.

Actualización estratégica: ESG como eje central

Hisense mejoró los criterios ESG a sus seis estrategias principales, al alinear el crecimiento con una visión a largo plazo de construir una empresa y una marca de primer nivel. La empresa estableció objetivos ambiciosos de reducción de carbono, para alcanzar el máximo de carbono en 2026 y la neutralidad para 2050 y continúa incorporando la sostenibilidad como un motor clave de competitividad. Al combinar la IA con el desarrollo ecológico, Hisense está transformando la producción, las cadenas de suministro y los productos para garantizar que el progreso tecnológico impulse el valor compartido.

IA para una fabricación ecológica

Hisense avanza en su transformación de baja emisión de carbono al integrar la IA con la fabricación ecológica. Su primer documento técnico sobre la neutralidad de carbono describe programas y planes de acción. La empresa contribuyó a más de 130 estándares técnicos ecológicos y de bajas emisiones de carbono, estableció cuatro fábricas de cero emisiones de carbono, 17 fábricas ecológicas nacionales y seis empresas de demostración de diseño ecológico, con 41 fábricas certificadas con norma ISO 14001, lo que refleja el compromiso de Hisense con la energía renovable y la sostenibilidad.

Tecnología con calidez: personas y propósito

Para Hisense, la tecnología siempre debe estar al servicio de las personas. La empresa ha avanzado desde hace tiempo en iniciativas de bienestar público para promover la educación, la inclusión y la vitalidad de la comunidad. Al aprovechar las plataformas impulsadas por IA, Hisense está mejorando el alcance y la transparencia de estos programas, y se asegura de que los recursos se entreguen de manera efectiva. Estos esfuerzos obtuvieron reconocimientos como el Management Practice Award (Gran Premio) de Ram Charan y el China Best ESG Employer de Forbes.

A nivel mundial, Hisense se ha asociado con la fundación de la UEFA para conectar a niños hospitalizados con estrellas del fútbol en 22 países, coorganizó el campeonato sin barreras para promover la visualización de deportes inclusivos y lanzó un programa de fútbol en Indonesia que apoya a 60 equipos escolares, todo parte del compromiso de Hisense de "Innovar una vida más brillante" para personas de todo el mundo.

Excelencia en gobernanza y cumplimiento

Una gobernanza sólida sustenta el progreso en materia de ESG de Hisense. En 2024, la empresa obtuvo la certificación del sistema de gestión de cumplimiento GB/T 35770-2022/ ISO 37301, que abarca siete áreas clave que incluyen gobernanza, trabajo, protección ambiental, anticorrupción y cumplimiento comercial.

De cara al futuro

Dado que 2025 es el primer año de empoderamiento de la IA a gran escala en todo su ecosistema, Hisense está acelerando la integración de IA en investigación, producción, suministro y servicio. Al unir la innovación inteligente con sostenibilidad, Hisense se compromete a crear soluciones replicables para la agenda mundial en materia de ESG y ofrecer tecnología con calidez a millones de hogares en todo el mundo.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países y se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023- primer trimestre de 2025). Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

FUENTE Hisense