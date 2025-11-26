Hisense encabeza los mercados de televisores láser y de 100 pulgadas a nivel mundial en el tercer trimestre de 2025

QINGDAO, China, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en productos electrónicos de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, ha vuelto a ocupar el puesto número 1 en el mundo en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más con una cuota de envíos del 56,6 %, y en el segmento de televisores láser con una cuota de envíos del 68,9 % en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con los últimos datos publicados por Omdia. El resultado reitera el liderazgo de Hisense en la industria impulsado por la innovación continua y un profundo conocimiento de las necesidades de los consumidores.

Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa estableciendo nuevos estándares en tecnología de visualización en pantallas de gran tamaño. Respaldada por una sólida investigación y desarrollo independiente, la tecnología RGB MiniLED de Hisense ofrece colores auténticos y vivos sin precedentes; gracias a un brillo y una precisión extraordinarios que dan vida a cada escena con un realismo y una profundidad emocional impresionantes. Estas innovaciones van más allá del color y la calidad de la imagen al hacer que la tecnología sea más humana, convirtiendo cada momento de mirar, compartir y relajarse en una experiencia más rica y emocionalmente conectada para las familias de todo el mundo.

Hisense sigue encabezando el mercado de los televisores láser, como lo demuestran los últimos resultados del UST Projector Showdown de 2025. El Hisense L9Q ocupó el primer lugar en Uso mixto en salas, Cine dedicado y Calidad general de la imagen, mientras que el PX3-PRO fue galardonado con la Mejor selección de valor #1 y también obtuvo una alta calificación en rendimiento de imagen.

Con una colaboración con Devialet, el L9Q ofrece una experiencia de cine en casa de lujo con una proyección de hasta 200 pulgadas, 5.000 lúmenes ANSI, una relación de contraste de 5.000:1 y certificaciones IMAX Enhanced y Dolby Vision; para vivir una verdadera experiencia de cine en casa.

Desde la tecnología hasta el mercado, Hisense continúa a la cabeza de la evolución de la industria hacia una mejor calidad y una mayor innovación. Al dominar las tecnologías básicas y transformarlas en productos que elevan los estándares mundiales de entretenimiento en el hogar, Hisense no solo está dando forma a lo que ve la gente, sino también a cómo el mundo imagina el futuro de las pantallas.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países y se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. De acuerdo con Omdia, Hisense ocupa el puesto número 1 a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al tercer trimestre de 2025). Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

