SHENZHEN, China, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El sistema híbrido de almacenamiento de energía para redes de refrigeración comerciales e industriales (C&I GFM ESS) de Huawei Digital Power ha superado con éxito una rigurosa prueba de ignición extrema supervisada por TÜV Rheinland. La prueba se realizó en un laboratorio nacional clave en materia de seguridad contra incendios y es la primera evaluación de incendios de un ESS del sector que cumple con la última norma UL 9540A:2025.

Desafío extremo: entorno de pruebas riguroso

El sistema GFM ESS para aplicaciones industriales y comerciales de Huawei Digital Power supera la prueba de ignición extrema (PRNewsfoto/Huawei)

La prueba se diseñó para generar el entorno de verificación más exigente del sector, en el que se evalúa el rendimiento en materia de seguridad de los sistemas de almacenamiento de energía en situaciones de ignición extremas. Se utilizó un método de sobrecarga a nivel de paquete para provocar un sobrecalentamiento simultáneo en 60 celdas de batería. En comparación con las pruebas en las que solo se utilizó una o unas pocas celdas, la contundencia de esta evaluación aumenta exponencialmente.

Se garantizó un mayor rigor mediante las siguientes condiciones:

Se empleó el método de prueba de ignición con puerta abierta especificado en la norma UL 9540A:2025 para maximizar la disponibilidad de oxígeno. Todos los paquetes se cargan completamente al 100 % del centro de operaciones de seguridad (SOC). Todos los sistemas de extinción de incendios proactivos y pasivos se desactivaron durante la prueba, lo que obligó a los ESS a confiar únicamente en su diseño intrínseco para resistir la combustión a plena capacidad energética.

Resistencia comprobada: sistema de protección de cinco niveles

En estas condiciones extremas, el sistema Huawei para aplicaciones industriales y comerciales GFM ESS demostró un rendimiento de seguridad excepcional, respaldado por su innovador diseño de protección de cinco niveles.

Aislamiento térmico entre celdas: reduce eficazmente la propagación del sobrecalentamiento entre celdas, lo que proporciona la primera línea de defensa para la seguridad del sistema. Carcasa totalmente metálica: la carcasa puede soportar temperaturas superiores a 1.500 °C, lo que mantiene su integridad estructural incluso bajo un fuego intenso y minimiza los daños. Bloqueo de oxígeno con presión positiva y extracción direccional del humo: este innovador diseño redirige los combustibles, lo que reduce considerablemente el impacto del fuego. Diseño laberíntico a prueba de fuego: todas las superficies de sellado del ESS cuentan con una estructura laberíntica para evitar eficazmente la propagación de las llamas. Mayor resistencia al fuego del contenedor: el contenedor está blindado para ofrecer protección integral contra incendios.

Evidencia de datos: indicadores clave que demuestran un rendimiento excelente

Los datos de las pruebas validan de manera sólida la seguridad y confiabilidad del sistema para aplicaciones industriales y comerciales GFM ESS de Huawei. Cuando la temperatura del fuego alcanzó los 961 °C, la temperatura más alta de una celda ESS adyacente fue de solo 45,3 °C, muy por debajo del umbral para abrir la válvula a prueba de explosiones de la celda. El sistema cumplió plenamente con los requisitos de la norma UL 9540A:2025, sin propagación del fuego entre las unidades.

La tasa máxima de liberación de calor (HRR) registrada fue de 3 MW. La combustión total duró menos de tres horas antes de autoextinguirse. En condiciones de combustión con la puerta abierta, el sistema gestionó rápidamente la liberación de calor, lo que demostró su capacidad superior de gestión térmica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846589/Huawei_Digital_Power_s_C_I_GFM_ESS_Passes_Extreme_Ignition_Test.jpg

FUENTE Huawei