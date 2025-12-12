El presente es suyo: Huawei lanza el Mate X7 junto con una nueva línea de productos innovadores

DUBAI, EAU, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Huawei presentó una nueva línea de dispositivos innovadores de gama alta en un evento de lanzamiento con el tema "Despliegue el momento". Estos productos incluyen el teléfono móvil HUAWEI Mate X7, los auriculares HUAWEI FreeClip 2, el reloj inteligente HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN y la tableta HUAWEI MatePad 11.5 S.

HUAWEI Mate X7 HUAWEI FreeClip 2 HUAWEI MatePad 11.5 S

Guiado por la filosofía de diseño de superar los límites, el HUAWEI Mate X7 cuenta con un diseño delgado pero duradero y un rendimiento potente, con procesamiento de imágenes de teléfonos inteligentes característico de la marca. El HUAWEI FreeClip 2 pretende establecer un nuevo punto de referencia con experiencias auditivas cómodas con el oído abierto. El reloj HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN combina una estética refinada con ingeniería y rendimiento avanzados, que permite a los usuarios explorar el mundo de una mejor manera. La HUAWEI MatePad 11.5 S está diseñada para creadores, con una pantalla de alta definición que relaja la vista y ofrece una experiencia creativa fluida.

Zhu Ping, presidente de Marketing y Servicios de Ventas de Huawei Consumer Business Group, afirmó que Huawei seguirá acompañando a los usuarios de todo el mundo, lo que aporta calidez a la tecnología. "Al comprender y responder a las necesidades reales de los usuarios, nuestro objetivo es ayudar a los consumidores del mundo a utilizar la tecnología para desarrollar cada momento. Nuestro objetivo no es solo ofrecer experiencias de producto excepcionales, sino también permitir que cada usuario disfrute de los momentos que más le importan".

HUAWEI Mate X7: desplegar un nuevo capítulo

El Mate X7 se inspira en el diseño del concepto "Puerta del tiempo y el espacio" y en una tradición de brocado tejido ligero de 1.600 años de antigüedad, ampliamente considerado como la cumbre de la artesanía de la seda china y parte del patrimonio cultural intangible nacional del país. El teléfono viene en un acabado de nanofibra color blanco brocado, junto con dos opciones de cuero vegano: nebulosa roja y negro.

El Mate X7 también es el primer teléfono inteligente plegable delgado de Huawei que tiene el mismo nivel de capacidades de imagen que un teléfono típico estándar de la marca. Su nueva cámara fiel al color de segunda generación ofrece una precisión de color un 43 % mejorada y se complementa con una nueva cámara HDR con ultrailuminación, una cámara ultraancha y una cámara macro con teleobjetivo. Con soporte para video HDR con iluminación ultrarrápida de 17,5 EV, el Mate X7 captura detalles vívidos con precisión tanto en entornos brillantes como con poca luz.

Diseñado para durar, el dispositivo está desarrollado con una arquitectura plegable ultraconfiable patentada, que incluye una pantalla exterior hecha de cristal Kunlun Crystal Armor ultraduradero, bisagras de precisión avanzadas y una estructura ultrarresistente compuesta de 3 capas y más. Un sistema de disipación de calor de grafeno y VC ultragrande SuperCool de 3.550 mm² y una batería de 5.600 mAh garantizan aún más un rendimiento estable y una duración de batería que dura todo el día.

HUAWEI FreeClip 2: una declaración de moda

Los auriculares HUAWEI FreeClip 2 tienen un diseño de clip para la oreja que combina la innovación de oído abierto con la estética moderna, con la intención de redefinir los productos de audio como dispositivos de escucha y accesorios de moda.

El FreeClip 2 ha sido diseñado para usarse durante todo el día y viene en los colores azul, blanco y negro tradicionales de la compañía, así como en un acabado oro rosa que es completamente nuevo para el mercado internacional. Cada auricular pesa solo 5,1 g, lo que garantiza una sensación casi imperceptible con una comodidad duradera y un ajuste seguro.

FreeClip 2 ofrece audio claro y dinámico y calidad de llamadas en diferentes escenarios de uso gracias a sus unidades de controlador dual de alta energía y al procesador NPU AI que ofrece diez veces el rendimiento informático de la generación anterior. También viene con resistencia al agua y al polvo IP57 y hasta 38 horas de duración total de batería para usarlo fácilmente durante todo el día en cualquier entorno.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: expanda sus horizontes

El nuevo reloj HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN viene en una nueva edición Royal Gold que cuenta con un bisel de cerámica púrpura de tierras raras con oro de 18 quilates, el primero en la industria, combinado con una caja de metal líquido a base de circonio y una correa de aleación de titanio dorada y púrpura.

El reloj ofrece una gama de características diseñadas para buceadores de aguas profundas, incluido un innovador sistema impermeable y capacidades de comunicación submarina directa basadas en sonar. También cuenta con una antena mejorada para una conectividad más fuerte en cualquier escenario, cancelación de ruido impulsada por IA para llamadas claras, posicionamiento preciso habilitado por el sistema de posicionamiento HUAWEI Sunflower y tecnologías de comunicación eSIM avanzadas. El sistema TruSense del reloj también viene con la potente tecnología X-TAP para hacer seguimiento a la salud de forma más precisa y completa[1].

HUAWEI MatePad 11.5 S: creatividad inspiradora

La HUAWEI MatePad 11.5 S es una tableta de última generación diseñada para combinar a la perfección la comodidad visual con una claridad excepcional[2]. La pantalla PaperMatte de Huawei soluciona de manera eficaz los antiguos problemas de nitidez a menudo asociados con las pantallas mate tradicionales, lo que hace que la experiencia de visualización en este nuevo dispositivo sea vívidamente clara y agradable para la vista.

La MatePad 11.5 S está diseñada para trabajos de productividad digitales y viene con un lápiz óptico M-Pencil Pro y un teclado magnético que hacen que la transición entre tomar notas, escribir y crear contenido sea más fluida. La aplicación Huawei Notes preinstalada ofrece una amplia gama de pinceles, plantillas y recursos gratuitos, y la aplicación GoPaint ahora viene con una serie de nuevas herramientas de animación que ayudan a que las ideas estáticas cobren vida. Para los creadores de videos, la aplicación Wondershare Filmora ahora ofrece compatibilidad con teclas de acceso directo para agilizar los flujos de trabajo de edición, mientras que la suite WPS Office proporciona funciones profesionales de edición de documentos, presentaciones y procesamiento de datos a nivel de PC.

Huawei declaró que el lanzamiento de hoy va más allá de un simple conjunto de actualizaciones tecnológicas: refleja el compromiso permanente de la compañía de poner a los consumidores en primer lugar. Bajo la propuesta de la marca "Now Is Yours" (El presente es suyo), Huawei espera interactuar con los consumidores de manera abierta y sincera, y construir conexiones interregionales e interculturales con una actitud cálida e inclusiva, para permitir que más personas en todo el mundo compartan la alegría del progreso tecnológico.

[1] Este producto no es un dispositivo médico y no debe utilizarse para diagnóstico o tratamiento. [2] Este producto no es un dispositivo médico y no debe utilizarse para diagnóstico o tratamiento.

