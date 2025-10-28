Jiuzi Holdings, Inc. se asocia con la Fundación SOLV en una iniciativa de Bitcoin con un valor total de liquidez (TVL) de 2.800 millones de dólares para impulsar la estrategia de tesorería en criptomonedas

HANGZHOU, China, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; "la Empresa") anunció hoy la firma de un Acuerdo de Cooperación Estratégica con la Fundación SOLV, una plataforma de financiación estructurada y de inversión en Bitcoin entre cadenas que cuenta con un valor total bloqueado (TVL, por sus siglas en inglés) de 2.800 millones de dólares. Esta colaboración resalta la ambición de la empresa como líder bursátil en el Nasdaq, enfocada en consolidar sus fondos con Bitcoin como su principal activo digital.

JZXN aprovechará la plataforma de SOLV para maximizar la eficiencia de sus participaciones en Bitcoin. Los activos en Bitcoin que posean la Empresa o sus filiales se depositarán en la plataforma SOLV en custodia de terceros autorizados y regulados designados por la Empresa, lo que garantizará la transparencia, la seguridad y la auditoría de nivel institucional.

Además, altos representantes tanto de JZXN como de SOLV formarán un Comité Directivo encargado de liderar iniciativas transformadoras para redefinir las finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés) centradas en Bitcoin. Este comité impulsará la adopción de SolvBTC en redes como Solana y Base, facilitará la expansión del mercado y será pionero en modelos financieros innovadores, como los activos del mundo real tokenizados y los productos de rendimiento estructurado.

Este acuerdo refleja la visión compartida de posicionar a la empresa como una firma financiera centrada en Bitcoin, que integra sus reservas con estrategias de activos digitales de vanguardia. Al aprovechar la experiencia de SOLV en la agregación de liquidez y el staking de Bitcoin, JZXN tiene como objetivo proporcionar a los accionistas exposición institucional a Bitcoin, a la vez que mejora la eficiencia del capital dentro de un marco regulado. Ambas partes afirman que esta alianza operará bajo los principios de transparencia, buena gobernanza y cumplimiento de las regulaciones de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y los requisitos de cotización del Nasdaq.

El Sr. Li Tao, director ejecutivo de Jiuzi Holdings, Inc., declaró: "Esta alianza supone un paso adelante transformador, ya que refuerza nuestra estrategia de almacenamiento de Bitcoin y nos alinea con una de las plataformas más avanzadas del ecosistema de liquidez y staking de Bitcoin".

Ryan Chow, cofundador de Solv Protocol, afirmó: "Nuestra experiencia en la gestión de activos de Bitcoin a gran escala, combinada con la cotización de Jiuzi en el NASDAQ, establece un puente de confianza para las finanzas tradicionales. Juntos, estamos facilitando un flujo seguro de capital institucional hacia las criptomonedas".

Acerca de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. es un proveedor líder de infraestructura de carga inteligente para vehículos eléctricos nuevos (NEV) en las ciudades de menor nivel de China. La empresa se especializa en estaciones de carga rápida de DC de alta potencia integradas con sistemas de almacenamiento de energía y planea continuar su expansión hasta 2026 para apoyar los objetivos de neutralidad de carbono y transporte sostenible de China. Para más información, visite jzxn.com.

