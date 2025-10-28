Jiuzi Holdings, Inc. Bermitra dengan SOLV Foundation dalam Inisiatif Bitcoin dengan TVL $2,8 Miliar untuk Memperkuat Strategi "Crypto Treasury"

HANGZHOU, Tiongkok, 28 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; "Perusahaan") hari ini meresmikan Perjanjian Kemitraan Strategis dengan SOLV Foundation, platform cross-chain untuk staking Bitcoin dan structured finance dengan total value locked (TVL) senilai US$2,8 miliar. Kolaborasi ini mencerminkan ambisi JZXN sebagai perusahaan publik yang tercatat di Nasdaq yang mengembangkan strategi keuangan berbasiskan Bitcoin sebagai aset digital utama.

Melalui kerja sama ini, JZXN akan memanfaatkan platform SOLV untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kepemilikan Bitcoin. Aset Bitcoin JZXN atau anak usahanya akan disimpan pada platform SOLV yang diawasi pihak ketiga dengan persetujuan dan pengawasan otoritas terkait. Skema ini menjamin transparansi, keamanan, serta audit yang memakai standar institusi keuangan besar.

Perwakilan senior JZXN dan SOLV akan membentuk Komite Pengarah yang mengembangkan inisiatif strategis untuk memperluas ekosistem decentralized finance (DeFi) berbasiskan Bitcoin. Komite ini akan mendorong adopsi SolvBTC di berbagai jaringan seperti Solana dan Base, memperluas pasar, serta membangun model keuangan inovatif seperti tokenisasi aset dunia nyata dan produk dengan imbal hasil terstruktur.

Perjanjian kerja sama ini mencerminkan visi kedua pihak untuk memosisikan Jiuzi Holdings sebagai perusahaan keuangan kripto berbasiskan Bitcoin dengan memadukan cadangan aset melalui strategi digital mutakhir. Dengan memanfaatkan keahlian SOLV dalam pengelolaan likuiditas dan staking Bitcoin, JZXN memberikan akses bagi para pemegang saham terhadap investasi Bitcoin berstandar investor institusi. Di sisi lain, JZXN turut meningkatkan efisiensi modal dalam kerangka kerja yang mematuhi regulasi. Kedua pihak menegaskan bahwa kemitraan ini akan memegang prinsip-prinsip transparansi, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap peraturan SEC serta ketentuan pencatatan saham di Nasdaq.

Li Tao, Chief Executive Officer, Jiuzi Holdings, Inc., berkata, "Kemitraan ini merupakan langkah besar untuk strategi kepemilikan Bitcoin dan memperkuat posisi Jiuzi sebagai perusahaan yang terhubung dengan salah satu platform yang paling berkembang dalam ekosistem likuiditas dan staking Bitcoin."

Ryan Chow, Co-Founder, Solv Protocol, berkata, "Keahlian kami dalam mengelola aset Bitcoin berskala besar, didukung status Jiuzi sebagai perusahaan publik di Nasdaq, membangun kepercayaan antara sektor keuangan konvensional dan dunia kripto. Lewat kolaborasi ini, kami memfasilitasi aliran modal dari investor institusi secara aman menuju ekosistem kripto."

Tentang Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. adalah perusahaan terkemuka yang menyediakan infrastruktur pengisian baterai mobil energi baru di kota-kota lapis kedua dan ketiga di Tiongkok. Jiuzi Holdings mengembangkan jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) tipe DC dengan daya besar, serta terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi. Ke depan, Jiuzi Holdings akan terus berekspansi hingga 2026 guna mendukung target netralitas karbon dan transportasi berkelanjutan Tiongkok. Informasi selengkapnya: jzxn.com.

SOURCE Jiuzi Holdings, Inc