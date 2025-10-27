Jiuzi Holdings, Inc. s'associe à la Fondation SOLV dans le cadre d'une initiative de valeur totale verrouillée en Bitcoin de 2,8 milliards de dollars visant à faire progresser sa stratégie de trésorerie en cryptomonnaies

HANGZHOU, Chine, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ : JZXN ; « la société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de coopération stratégique avec la Fondation SOLV, une plateforme de financement structuré et de jalonnement de Bitcoin interchaîne, dont la valeur totale verrouillée s'élève à 2,8 milliards de dollars américains. Cette collaboration souligne l'ambition de cette société leader cotée au NASDAQ, qui se concentre sur la construction de sa trésorerie autour du Bitcoin comme principal actif numérique détenu.

JZXN s'appuiera sur la plateforme de SOLV pour optimiser l'efficacité de ses avoirs en Bitcoin. Les actifs en Bitcoin détenus par la société ou ses filiales seront déposés sur la plateforme de SOLV sous la garde de tiers agréés et réglementés désignés par la société pour garantir la transparence, la sécurité et une vérifiabilité de niveau institutionnel.

En outre, des représentants de haut niveau de JZXN et de SOLV formeront un comité directeur chargé de mener des initiatives transformatrices en vue de redéfinir la finance décentralisée basée sur le Bitcoin. Ce comité favorisera l'adoption du SolvBTC sur les réseaux, notamment Solana et Base, facilitera l'expansion du marché et ouvrira la voie à des modèles financiers innovants, tels que les actifs réels titrisés en cyberjetons et les produits de rendement structurés.

Cet accord reflète une vision commune consistant à positionner la société comme une entreprise financière axée sur les cryptomonnaies et le Bitcoin, en intégrant ses réserves à des stratégies d'actifs numériques de pointe. En tirant parti des compétences de SOLV en matière de jalonnement et d'agrégation de liquidités en Bitcoin, JZXN entend apporter à ses actionnaires une exposition institutionnelle au Bitcoin, tout en améliorant l'efficacité du capital dans un cadre réglementé. Les deux parties affirment que ce partenariat sera mis en œuvre selon les principes de transparence, de saine gouvernance ainsi que de conformité avec les réglementations de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et les conditions d'admission à la cote du NASDAQ.

M. Li Tao, directeur général de Jiuzi Holdings, Inc. a déclaré : « Ce partenariat marque une étape transformatrice qui renforce notre stratégie de coffre-fort en Bitcoin et nous aligne sur l'une des plateformes les plus avancées de l'écosystème de jalonnement et de liquidité en Bitcoin. »

Ryan Chow, cofondateur de Solv Protocol, a ajouté : « Notre expérience dans la gestion d'actifs en Bitcoin à grande échelle, associée au prestige d'une société cotée au NASDAQ comme Jiuzi, crée un lien de confiance avec la finance traditionnelle. Ensemble, nous sécurisons les flux de capitaux institutionnels dans la cryptomonnaie. »

À propos de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de recharge intelligentes pour les véhicules à énergie nouvelle dans les villes chinoises de deuxième rang. La société est spécialisée dans les stations de recharge rapide à courant continu de grande puissance intégrées à des systèmes de stockage d'énergie, et prévoit de poursuivre son expansion jusqu'en 2026 pour soutenir les objectifs de neutralité carbone de la Chine et le transport durable. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur jzxn.com.