Jiuzi Holdings, Inc. collabora con la Fondazione SOLV per un'iniziativa Bitcoin da 2,8 miliardi di dollari TVL per l'avanzamento della strategia di tesoreria in criptovalute

HANGZHOU, Cina, 28 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN (la "Società") ha annunciato oggi di aver stipulato un Accordo di cooperazione strategica con la SOLV Foundation, una piattaforma di staking e finanza strutturata di Bitcoin cross-chain che vanta un valore totale bloccato (TVL) di 2,8 miliardi di dollari. Questa collaborazione sottolinea l'ambizione della Società come leader quotata al Nasdaq, focalizzata sulla costruzione della propria tesoreria intorno a Bitcoin come principale asset digitale.

JZXN sfrutterà la piattaforma di SOLV per massimizzare l'efficienza dei suoi investimenti in Bitcoin. Gli asset Bitcoin detenuti dalla Società o dalle sue controllate saranno depositati nella piattaforma SOLV sotto la custodia di terze parti approvate e regolamentate designate dalla Società, garantendo trasparenza, sicurezza e verificabilità di livello istituzionale.

Inoltre, i rappresentanti senior di JZXN e SOLV formeranno un comitato direttivo incaricato di guidare iniziative trasformative per ridefinire la finanza decentralizzata (DeFi) Bitcoin-centrica. Questo comitato guiderà l'adozione di SolvBTC su tutte le reti, tra cui Solana e Base; faciliterà l'espansione del mercato e svilupperà modelli finanziari innovativi, come asset reali tokenizzati e prodotti a rendimento strutturato.

Questo accordo riflette la visione condivisa di posizionare la Società come una società finanziaria in criptovalute focalizzata su Bitcoin, integrando le sue riserve con strategie all'avanguardia in materia di asset digitali. Sfruttando l'esperienza di SOLV nell'aggregazione e nello staking della liquidità di Bitcoin, JZXN mira a fornire agli azionisti un'esposizione istituzionale a Bitcoin, migliorando al contempo l'efficienza del capitale all'interno di un quadro regolamentato. Entrambe le parti affermano che questa partnership opererà secondo principi di trasparenza, sana governance e conformità alle normative della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e ai requisiti di quotazione del Nasdaq.

Li Tao, Amministratore delegato di Jiuzi Holdings, Inc., ha dichiarato: "Questa partnership segna un passo avanti trasformativo, rafforzando la nostra strategia di Bitcoin vault e allineandoci a una delle piattaforme più avanzate nell'ecosistema di liquidità e staking di Bitcoin".

Ryan Chow, co-fondatore di Solv Protocol, ha affermato: "La nostra competenza nella gestione di asset Bitcoin su larga scala, unita alla quotazione di Jiuzi al NASDAQ, crea un canale di fiducia per la finanza tradizionale. Insieme, stiamo consentendo un flusso sicuro di capitali istituzionali verso le criptovalute".

Informazioni su Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. è un fornitore leader di infrastrutture di ricarica intelligenti NEV nelle città cinesi di tier più basso. L'azienda è specializzata in stazioni di ricarica rapida CC ad alta potenza integrate con sistemi di accumulo di energia e prevede di proseguire l'espansione fino al 2026 per supportare gli obiettivi di neutralità carbonica e di trasporto sostenibile della Cina. Per maggiori informazioni, visitare il sito jzxn.com.