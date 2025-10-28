Jiuzi Holdings, Inc. werkt samen met SOLV Foundation aan een TVL Bitcoin-initiatief van $ 2,8 miljard om Crypto Treasury-strategie te bevorderen

HANGZHOU, China, 28 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; "het Bedrijf") maakte vandaag bekend dat het een strategische samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met de SOLV Foundation, een cross-chain Bitcoin staking en gestructureerd financieel platform met een TVL (total value locked) van US$2,8 miljard. Deze samenwerking verstevigt de ambitie van het bedrijf als leider genoteerd op de Nasdaq-beurs, die zich gericht op het opbouwen van haar treasury rond Bitcoin als primaire digitale activaholding.

JZXN zal het platform van SOLV gebruiken om de efficiëntie van haar Bitcoin-holdings te maximaliseren. Bitcoin-activa in het bezit van het bedrijf of haar filialen, worden in bewaring gegeven op het SOLV-platform door goedgekeurde, gereguleerde derde partijen die door het bedrijf zijn aangewezen, waardoor transparantie, veiligheid en controleerbaarheid op institutioneel niveau worden gewaarborgd.

Verder zullen hooggeplaatste vertegenwoordigers van JZXN en SOLV een directiecomité vormen dat transformatieve initiatieven in goede banen moet leiden om bitcoin-gerichte DeFi (gedecentraliseerde financiering) opnieuw te definiëren. Het comité zal de adoptie van SolvBTC binnen netwerken waaronder Solana en Base stimuleren, de marktuitbreiding bevorderen en baanbrekend werk verrichten met innovatieve financiële modellen zoals getokeniseerde echte activa en gestructureerde rendementsproducten.

Deze overeenkomst weerspiegelt de gedeelde visie om het bedrijf te positioneren als een op Bitcoin gericht financieel cryptobedrijf, die haar reserves integreert met geavanceerde strategieën voor digitale activa. Door gebruik te maken van SOLV's expertise op gebied van Bitcoin-liquiditeit en staking, wil JZXN aandeelhouders institutionele blootstelling aan bitcoin bieden en tegelijk ook de kapitaalefficiëntie verbeteren binnen een gereguleerd kader. Beide partijen bevestigen dat dit partnerschap zal werken volgens de principes van transparantie, gezond bestuur en naleving van de regelgeving van de Amerikaanse SEC (U.S. Securities & Exchange Commission) en de vereisten voor een Nasdaq-notering.

Mr. Li Tao, CEO van Jiuzi Holdings, Inc., verklaart: "Dit partnerschap markeert een transformatieve stap vooruit, die onze Bitcoin-kluisstrategie versterkt en ons op één lijn brengt met een van de meest geavanceerde platformen in het ecosysteem van Bitcoin-liquiditeit en staking."

Ryan Chow, medeoprichter van Solv Protocol, getuigt: "Onze expertise in het beheren van grootschalige Bitcoin-activa, gecombineerd met Jiuzi's NASDAQ-notering, slaat een brug van vertrouwen voor traditionele financiën. Samen maken we een veilige institutionele kapitaalstroom naar crypto mogelijk."

Over Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. is een toonaangevende leverancier van intelligente laadinfrastructuur voor NEV's in de kleinere steden van China. Het Bedrijf is gespecialiseerd in krachtige gelijkstroom-snellaadstations geïntegreerd met energieopslagsystemen en is van plan om in 2026 verder te blijven uitbreiden om de doelstellingen van China op gebied van koolstofneutraliteit en duurzaam transport te ondersteunen. Meer informatie: jzxn.com.