Kavalan es designado "whisky del año" por segundo año consecutivo en el IWC 2026

El Peatist Oloroso Sherry Cask lleva a Kavalan a su undécimo título como el mejor del mundo en los últimos once años

TAIPÉI, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Kavalan obtuvo ahora dos títulos consecutivos de "whisky del año" en el prestigioso Concurso Internacional de Whisky (IWC, por sus siglas en inglés) y su whisky de pura malta intenso Peatist Oloroso Sherry Cask se alzó con el máximo galardón con 96,97 puntos. El año pasado, el Solist Fino Sherry de Kavalan también ganó el primer puesto a nivel mundial. La destilería consiguió ocho puestos entre los 15 mejores whiskies de 2026 del concurso, mientras que el director de investigación y desarrollo, Zerose Yang, fue nombrado como maestro destilador del año, lo que supone un reconocimiento a la constancia y la excelencia del equipo de Kavalan.

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask gana el premio Whisky del Año en IWC 2026 Zerose Yang, jefe de I+D de Kavalan, es nombrado Maestro Destilador del Año

Elaborado con malta ligeramente ahumada y madurado en barricas de jerez Oloroso, Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask forma parte de la serie Peatist de Kavalan, que explora la armonía entre el delicado aroma a turba y el característico perfil de maduración subtropical de la destilería.

Las notas de cata del whisky ganador fueron elaboradas por Octavio Bernal, experto en whisky escocés del Council of Whiskey Masters:

"En su aroma se perciben notas de cuero aceitoso, una mezcla de té con toques terrosos y un ligero toque de anís, seguidas de mango asado, un ligero aroma a ceniza y un toque de pimienta blanca. En el paladar se destacan las pasas recubiertas de chocolate, los higos masticables y un delicado toque ahumado a barbacoa. El retrogusto perdura con notas de cuero oscuro, jugoso cassis y trocitos de cacao ligeramente tostados".

"En Kavalan, la búsqueda constante de avances e innovación ha sido el eje central de todo lo que hacemos", afirmó el Sr. YT Lee, presidente de King Car Group. "Cada premio refleja la pasión y dedicación de todo nuestro equipo. Es un honor para nosotros que nuestro compromiso siga siendo reconocido por los concursos de whisky más prestigiosos del mundo, lo que nos anima a seguir explorando nuevas posibilidades para el whisky de pura malta de Taiwán".

"Kavalan ha logrado una hazaña poco común al ganar el premio al 'Whisky del año' dos años consecutivos en uno de los concursos de cata a ciegas más exigentes del sector", declaró Max A. Solano, director del Concurso Internacional de Whisky. "El Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask se destacó por su excepcional profundidad, equilibrio y complejidad".

Mediante uno de los procesos de cata de doble ciego más rigurosos del sector, el IWC evalúa cada muestra de forma imparcial. Kavalan consiguió ocho puestos entre los 15 mejores whiskies de 2026 del concurso. Sus dos premios consecutivos de "whisky del año" llegan tras su triunfo en 2025, cuando el Solist Fino Sherry obtuvo una impresionante puntuación de 97,04 puntos.

Con este último logro, Kavalan ganó 11 títulos de "mejor del mundo" en los últimos 11 años, además de ocho galardones como "destilador o destilería del año" y más de 1.000 medallas de oro internacionales.

Premios a Kavalan en IWC 2026 :

Whisky del año:

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky (Peatist añejado en barrica de jerez Oloroso, edición de barril único intenso de malta pura)

Maestro destilador del año:

Zerose Yang: director de Investigación y Desarrollo (I+D)

Disponibilidad: Peatist Oloroso Sherry Cask de Kavalan ya está disponible en Taiwán y en determinados mercados internacionales, entre ellos Francia, Canadá, Alemania, la República Checa, China y Hong Kong y próximamente se sumarán otros mercados.

Acerca del whisky Kavalan

La destilería Kavalan en el condado de Yilan ha sido pionera en el arte del whisky de pura malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, añejado en condiciones de intensa humedad y calor, obtiene su origen de las aguas cristalinas de deshielo de Snow Mountain y se ve mejorado por las brisas del mar y la montaña. Estas condiciones se combinan para crear la cremosidad característica de Kavalan. Nuestra destilería, que toma el antiguo nombre del condado de Yilan, está respaldada por más de 45 años de elaboración de bebidas propiedad de la empresa matriz, King Car Group. Hemos obtenido 1.000 premios de oro o de categorías superiores en los concursos más competitivos del sector.

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FUENTE Kavalan Whisky