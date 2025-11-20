KHB destaca el analizador automático de inmunoensayo por quimioluminiscencia Polaris V150 en MEDICA 2025

XI'AN, China, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), proveedor mundial de soluciones de diagnóstico in vitro (IVD, por sus siglas en inglés), exhibe su plataforma más reciente de quimioluminiscencia, el analizador automático de inmunoensayo por quimioluminiscencia Polaris V150, en MEDICA 2025, una de las principales exposiciones de la industria médica a nivel mundial. Como producto destacado en el stand de KHB de este año, el Polaris V150 demuestra la continua innovación de la compañía en diagnósticos automatizados.

Diseñado para laboratorios pequeños y medianos, así como para pruebas STAT y de urgencia en hospitales grandes y laboratorios externos, el Polaris V150 integra eficiencia, precisión y facilidad de uso en una plataforma de escritorio. Con una superficie de tan solo 0,36 m², el analizador ofrece a los laboratorios una potente capacidad de inmunoensayo sin la necesidad de dispositivos externos, gracias a la pantalla táctil integrada y el diseño compacto.

Superficie compacta y eficiencia del flujo de trabajo

A pesar de la dimensión pequeña de 0,36 m², el Polaris V150 proporciona 150 pruebas por hora, lo que permite a los laboratorios alcanzar una alta eficiencia operativa en un espacio de trabajo limitado. Permite cargar de forma continua muestras, reactivos y copas de reacción, mientras que su función STAT garantiza que se prioricen las muestras urgentes para una rápida toma de decisiones clínicas. El sistema ofrece 40 puestos para muestras, admite suero y plasma, y proporciona una dilución automatizada junto con detección integral de nivel de líquido, coágulos y prevención de colisiones para mejorar la fiabilidad del flujo de trabajo.

Alta precisión impulsada por tecnología ALP–AMPPD

Equipado con un sistema de quimioluminiscencia ALP-AMPPD de alto rendimiento, el Poalris V150 proporciona alta precisión y exactitud (CV < 3 %) en todos los ensayos. El analizador adopta un diseño de kit de reactivos tipo todo en uno, que incluye calibradores con información codificada por QR y una curva maestra, lo que le permite operar de forma estandarizada y gestionar los reactivos de una forma sencilla.

Menú de reactivos completo y expandible

El Polaris V150 admite un menú de prueba desarrollado de manera independiente de más de 60 ensayos a través de 10 paneles con enfermedades principales para abarcar un amplio rango de necesidades de diagnóstico. La cartera de ensayos incluye marcadores para la función tiroidea, hormonas sexuales, marcadores tumorales, enfermedades infecciosas, marcadores cardíacos, inflamación, metabolismo de la glucosa, anemia, metabolismo óseo y más.

Sistemas inteligentes y mejor experiencia de usuario

Además de su rendimiento analítico, el Polaris V150 incorpora un diseño de sistema inteligente para aumentar la capacidad de uso en el laboratorio. La plataforma permite supervisar en tiempo real el estado de los reactivos y consumibles, lo que garantiza que los laboratorios mantengan una visibilidad total sobre la preparación operativa. Su interfaz de usuario limpia e intuitiva y la pantalla táctil integrada facilitan una navegación eficiente y un funcionamiento simplificado, lo que reduce la necesidad de capacitación y mejora la experiencia general del usuario.

Estabilidad fiable de los reactivos y mantenimiento inteligente

Para respaldar el rendimiento continuo y de alta calidad, el analizador proporciona refrigeración incorporada las 24 horas (2 a 8 °C) para hasta 12 puestos para reactivos. Esto garantiza la estabilidad óptima de los reactivos. Las funciones como la supervisión remota y el mantenimiento automático reducen el tiempo de inactividad y simplifican los flujos de trabajo de servicio, lo que ayuda a los laboratorios a alcanzar una alta continuidad operativa.

Fuerte presencia en MEDICA 2025

En MEDICA 2025, el Polaris V150 se ha convertido en uno de los productos destacados del stand de KHB y atrae a socios globales que buscan soluciones de inmunoanálisis compactas pero de alto rendimiento. Las demostraciones en vivo y las consultas técnicas proporcionadas por el equipo de expertos de KHB ofrecen a los visitantes una comprensión integral de las capacidades del instrumento y su sostenibilidad tanto para entornos de laboratorio de rutina como de urgencia.

"El interés que hemos recibido en MEDICA demuestra la alta demanda por sistemas de quimioluminiscencia compactos y de alta calidad como el Polaris V150," expresó el gerente de Producto de KHB. "Nos complace compartir esta innovación con nuestros socios internacionales y respaldar a laboratorios de todo el mundo con soluciones de inmunoensayo eficientes".

Acerca de KHB Group

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, código bursátil: 002022.SZ) es una empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que cuenta con una línea completa de productos de diagnóstico médico, centrada en el diagnóstico inmunológico, el diagnóstico bioquímico, el diagnóstico molecular y las pruebas en el punto de atención (POCT). Desde su fundación en 1981, KHB se ha convertido en una empresa de alta tecnología que integra operaciones comerciales de investigación y desarrollo (I+D), fabricación y marketing. En 2004, cotizó en la Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE).

Para más información, visite el sitio web oficial de KHB y sus páginas de LinkedIn, Facebook y Twitter.

https://www.skhb.com/en/

https://www.linkedin.com/company/shanghai-kehua-bio-engineering-co.-ltd.-khb-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

https://www.facebook.com/KHBKehuaBiotech/

https://x.com/kehua_biotech

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827114/20251119110716_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827115/V150__2__1.jpg

FUENTE Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd.