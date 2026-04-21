Kohler y Flamingo Estate crean una casa de baños escultórica arraigada en el ritual, la naturaleza y la artesanía en la Semana del Diseño de Milán

Ubicada en el patio de la Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14), la instalación está anclada por la Casa de Baños, una audaz estructura brutalista que parece emerger orgánicamente de un prado de siete especies de flores silvestres indómitas, disolviendo el límite entre la forma construida y el ecosistema vivo. Inspirada en la casa de baños de Flamingo Estate en California, la estructura monolítica de 247 pies cuadrados se basa en una paleta de metales desgastados y superficies elementales. Revestida en yeso intonachino que evoca la textura mineral y el peso del hormigón, la casa de baños cuenta con monumentales vidrieras del artesano con sede en Milán Samuele Dossena, que filtra la luz a través de superficies en tonos terracota, mientras que las velas de Flamingo Estate se alinean en las paredes, mejorando un ambiente tranquilo y calmante.

"The Bathhouse es una meditación sobre el ritual, la naturaleza y el poder silencioso de los materiales", dijo Richard Christiansen, fundador de Flamingo Estate. "Imaginamos un lugar donde las flores silvestres, el agua y la luz se unen para crear una experiencia sensorial que nos reconecta con los ritmos de la tierra. La asociación con Kohler nos permitió dar vida a esta visión con un extraordinario nivel de artesanía, creando un espacio que invita a las personas a reducir la velocidad, reflexionar y volver a involucrarse con el mundo natural ".

Al entrar en la casa de baños, los visitantes se encuentran con Reverie, una nueva expresión del icónico baño de hierro fundido esmaltado independiente de Kohler, reinventado con una cubierta de cobre que sirve como punto focal del espacio. La cubierta envuelve el baño de hierro fundido, que está hecho con al menos un 80 % de materiales reciclados, lo que subraya un legado de artesanía sostenible diseñado para perdurar. Esta es la primera vez que Kohler utiliza el cobre como material definitorio en el diseño de baños, introduciendo una nueva dimensión en la categoría.

"El diseño y el proceso creativo siempre son fundamentales para Kohler, ya que dan forma a nuestra tradición e impulsan nuestro progreso", dijo David Kohler, presidente y director ejecutivo de Kohler Co.: "Vemos el diseño como un puente entre el patrimonio y la innovación, que evoluciona continuamente a través de la exploración de materiales y la artesanía. Estamos encantados de asociarnos con Richard Christiansen y Flamingo Estate durante la Semana del Diseño de Milán para seguir inspirando a través del arte y el diseño".

Enclavados en todo el jardín hay cuatro baños polinizadores únicos, concebidos por Christiansen, diseñados por Kohler y fundidos en su histórica fundición de Wisconsin. Estas vasijas escultóricas sirven como santuarios para aves, abejas y otras especies polinizadoras, extendiendo la narrativa de la instalación de reciprocidad entre la artesanía humana y el mundo natural.

"Para Flamingo Estate Bathhouse, queríamos explorar la relación entre la arquitectura y la ecología, cómo el diseño puede crear momentos de cuidado no solo para las personas, sino también para el mundo natural que nos rodea", dijo Michael Seum, vicepresidente de Diseño Global de Kohler Co. "Los baños polinizadores traducen esta idea en forma escultórica, basándose en los principios brutalistas en el exterior mientras se suavizan en superficies orgánicas e informadas por la naturaleza en el interior. Es un reflejo de nuestra creencia de que el diseño debe tener espacio tanto para el ritual humano como para la administración ambiental ".

La casa de baños Flamingo Estate de Kohler eleva el baño a una experiencia restauradora y un lugar de ritual y retiro, que ralentiza el cuerpo, calma la mente y aumenta la conciencia de la luz, el agua y el material. A través de su integración de arquitectura, artesanía y ecología, la instalación refleja una visión compartida entre Kohler y Flamingo Estate: que el bienestar duradero emerge a través de una conexión más profunda con la naturaleza.

Las velas de la casa de baños fueron creadas por Flamingo Estate específicamente para la instalación. La vela polinizadora Flamingo Estate se complementa con el ladrillo de jabón de baño Pollinator. El aroma se inspiró en un paseo por las calles de la ciudad de Milán. Wild Linden Blossom es una invitación olfativa a caminar por Milán en flor. En el umbral del verano, el icónico árbol de Tiglio florece a la vez, perfumando bulevares enteros con una calidez sublime y melosa auténtica de Milán. Desde los mercados iluminados por el sol, la bergamota palpita con el brillo verde y brillante de su corteza, mientras el polen dulce espolvorea el aire. Tanto la vela como el ladrillo de jabón están disponibles para su compra en FlamingoEstate.com.

Presentada durante FuoriSalone en la Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milán, Italia, la instalación estará abierta al público desde el martes 21 de abril hasta el domingo 26 de abril. El horario es el siguiente: martes, de 12:00 a7:00 p. m.; miércoles, de 12:00 a 4:00 p. m. y de 7:00 a 10:00 p. m.; de jueves a sábado, de 12:00 a 10:00 p. m.; y domingo, de 12:00a 6:00 p. m.

Para imágenes de instalación y más información, acceda al kit de prensa aquí.

Acerca de Kohler Co.

Durante más de 150 años, Kohler Co. ha sido un líder mundial en diseño e innovación audaz, dedicado a ayudar a las personas a vivir una vida elegante, saludable y sostenible mediante sus productos de cocina y baño; gabinetes de lujo, azulejos e iluminación; productos y servicios de bienestar; y experiencias en la hospitalidad de lujo y en grandes campeonatos de golf. Kohler Co. es de propiedad privada, fue fundada en 1873 y tiene su sede central en Kohler, Wisconsin. La empresa también desarrolla soluciones de vida sostenible para mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Su plataforma Innovation for Good aborda problemas urgentes, como el agua potable y el saneamiento seguro, con productos y servicios innovadores para las comunidades desfavorecidas. David Kohler se desempeña como presidente y director ejecutivo, y representa a la cuarta generación de liderazgo de la familia Kohler.

Acerca de Flamingo Estate

Establecida en la década de 1940 en lo alto de las colinas de Los Ángeles, Flamingo Estate a lo largo de su historia ha sido un enclave hedonista de adoración al sol, mitologías populares y remedios psicodélicos, un refugio secreto para la alquimia salvaje en la Ciudad de los Ángeles. Ahora, Flamingo Estate es el hogar de Richard Christiansen y, en el espíritu de sus orígenes, una celebración radical del placer del jardín. Cultivamos con cuidado los regalos más silvestres y preciosos de la madre naturaleza, en el momento en que más los necesitamos. Defendemos la idea de que la madre naturaleza es la última gran casa de lujo y obtenemos ingredientes raros de más de 125 granjas y colaboradores. En lugar de ingredientes básicos, nuestro objetivo es acercarnos lo más posible a la materia prima natural y poder rastrear cada ingrediente hasta el agricultor que lo plantó. Creamos rituales ricos en nutrientes para el placer diario, con la madre naturaleza como guía.

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FUENTE Kohler Co.