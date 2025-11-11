ECW anuncia una primera subvención de emergencia de 3,5 millones de dólares estadounidenses para Bangladesh

Entregada por UNICEF junto con un amplio consorcio de socios locales, la nueva subvención permitirá restablecer la educación de 180.000 niños

NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW) y sus socios donantes estratégicos anunciaron hoy una subvención de 3,5 millones de dólares estadounidenses para abordar la creciente crisis de los refugiados rohinyá en Bangladesh a través del poder transformador de la educación.

La rápida respuesta de First Emergency Response restablecerá el acceso a una educación vital para 180.000 niños en Cox's Bazar (Bangladesh), donde se encuentra el campo de refugiados más grande del mundo.

La nueva financiación se suma a los 50,7 millones de dólares estadounidenses que ECW ha invertido en total en Bangladesh, donde ya se ha ayudado a más de 386.000 niños, el 96 % de los cuales son refugiados rohinyás. En total, estas inversiones han permitido construir o rehabilitar 2.300 aulas, proporcionar apoyo financiero a 2.700 educadores e impartir formación esencial sobre reducción del riesgo de desastres, género, salud mental y apoyo psicosocial, entre otros temas clave, a los profesores y administradores que trabajan en primera línea de esta crisis olvidada.

Entregada por UNICEF, en alianza con organizaciones locales como el Centro de Desarrollo Comunitario (CODEC), la Fundación Jagorani Chakra (JCF), BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship y la COAST Foundation, la nueva subvención aumentará el acceso a oportunidades de aprendizaje inclusivas en entornos educativos seguros y protegidos.

"Todos los niños y niñas merecen la oportunidad de aprender, independientemente de la crisis", afirmó Rana Flowers, representante de UNICEF en Bangladesh. "Este apoyo de Education Cannot Wait representa un salvavidas. Se trata de algo más que libros y lecciones: es el puente que lleva a los niños hacia la dignidad, la estabilidad y el futuro que se merecen. Este apoyo nos ayudará a proporcionar a los niños rohinyá las habilidades, la confianza y la esperanza que necesitan para reconstruir sus comunidades cuando sea seguro regresar a casa. El futuro del pueblo rohinyá —su cultura, su identidad, su voz— depende de lo que los niños aprendan hoy".

La disminución de la ayuda humanitaria, incluida la financiación para la educación, está echando por tierra los logros que tanto les ha costado conseguir en Bangladesh. A junio de 2025, más de 3.600 centros educativos para la primera infancia hasta 4.º grado siguen cerrados. Los análisis recientes indican que, hasta la fecha, solo se ha movilizado la mitad del plan de respuesta conjunta.

Nota para los editores

Acerca de Education Cannot Wait (ECW):

Education Cannot Wait (ECW) es el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas. Apoyamos la calidad de los resultados educativos de las niñas y los niños refugiados, desplazados internos y afectados por otras crisis, para que nadie se quede atrás. ECW trabaja a través del sistema multilateral para aumentar la rapidez de las respuestas en situaciones de crisis y conectar la ayuda inmediata con las intervenciones a más largo plazo mediante programas plurianuales. ECW trabaja en estrecha alianza con gobiernos, donantes públicos y privados, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores humanitarios y de ayuda al desarrollo para aumentar la eficiencia y poner fin a las respuestas aisladas. ECW hace un llamado urgente a los donantes del sector público y privado para que amplíen su apoyo con el fin de llegar a más niños y jóvenes vulnerables.

En X/Twitter, siga a:@EduCannotWait@YasmineSherif1@KentPage

Más información disponible en:www.educationcannotwait.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817892/ECW_Bangladesh.jpg

FUENTE Education Cannot Wait