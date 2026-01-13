캐나다 왕립 조폐국, 캐나다 왕립 재향 군인회 창설 100주년 기념 순금 및 순은 기념주화 출시

오타와, 온타리오, 2026년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 오늘날 캐나다 왕립 재향 군인회(The Royal Canadian Legion, 이하 재향 군인회)로 알려진 캐나다 최대 규모의 재향 군인 지원 및 커뮤니티 서비스 단체가 설립 100주년을 맞이했다. 캐나다 왕립 조폐국(Royal Canadian Mint)은 이를 기념하기 위해 정교하게 제작된 순금 및 순은 기념주화를 발행했다. 현역 군인과 왕립 캐나다 기마경찰(RCMP) 대원 및 그 가족을 포함한 재향 군인 지원, 추모 활동 주최, 그리고 캐나다와 지역사회 봉사에 헌신해 온 재향 군인회의 100년 역사를 기리는 2026년형 100달러 순금 주화, 2026년형 순은 프루프 달러, 2026년형 순은 프루프 세트가 오늘부터 판매된다.

캐나다 예술가 로리 맥가우(Laurie McGaw)가 디자인한 2026년형 100달러 순금 주화의 뒷면은 재향 군인회의 과거, 현재, 미래를 보여주는 분할 이미지로 구성됐다. 주화의 오른쪽 절반에는 재향 군인회 복장을 착용한 현직 회원 2명의 모습이 담겨 있으며, 왼쪽에는 제1차 세계 대전 당시 캐나다 보병, S.E.5a 전투기, 그리고 최근 창설된 캐나다 해군 소속 전함인 HMCS 니오베(HMCS Niobe)의 실루엣이 콜라주 형태로 배치됐다. 이 요소들은 연합군의 승리에 기여한 캐나다의 공헌과 캐나다 왕립 재향 군인회 설립의 토대가 된 제1차 세계 대전의 희생을 상징한다. 두 장면 위아래로 겹쳐진 양귀비꽃은 끊임없이 이어지는 추모의 순환을 의미한다.

2026년형 프루프 은화(Proof Silver Dollar)의 뒷면은 캐나다 예술가 스티브 헵번(Steve Hepburn)이 디자인했다. 주화에는 재향 군인회 공식 문장에 새겨진 단풍잎 앞에서 추모의 뜻을 표하며 서 있는 두 명의 재향 군인회 회원이 묘사되어 있다. 그 아래에는 캐나다의 각 주와 준주를 상징하는 14개의 양귀비꽃과 뉴펀들랜드 래브라도주의 추모를 상징하는 물망초가 배치됐다. 이 꽃장식 위에는 '1926'과 '2026'이라는 날짜가 새겨진 배너와 함께 재향 군인회 공식 문장의 양귀비 3송이가 중앙에 위치해 있다.

2026년형 순은 프루프 세트에는 순은 프루프 달러에 로즈골드 선택 도금이 적용된 버전이 포함됐다. 이번 수집용 주화들의 앞면에는 캐나다 예술가 스티븐 로사티(Steven Rosati)가 제작한 찰스 3세 국왕(His Majesty King Charles III)의 초상이 새겨져 있다.

조폐국은 이 역사적인 기념주화 외에도 다음과 같은 다양한 신규 수집용 주화를 출시했다.

각 제품의 발행량, 가격 및 상세 정보는 캐나다 왕립 조폐국 웹사이트( www.mint.ca )의 'Shop' 탭에서 확인할 수 있다. 해당 제품들은 오늘부터 캐나다(1-800-267-1871), 미국(1-800-268-6468)으로 전화하거나 웹사이트를 통해 직접 주문할 수 있다. 또한 오타와 및 위니펙에 위치한 조폐국 부티크, 캐나다 포스트(Canada Post) 가맹점, 그리고 조폐국의 글로벌 딜러 및 유통망을 통해서도 구매 가능하다.

캐나다 왕립 조폐국 소개 캐나다 왕립 조폐국은 캐나다 유통 주화의 주조 및 배정을 책임지는 연방 공기업이다. 세계에서 가장 크고 다재다능한 조폐국 중 하나로 꼽히는 이곳은 수상 경력에 빛나는 수집용 주화, 시장 선도적인 불리언(bullion) 제품뿐만 아니라 캐나다의 권위 있는 군사 및 민간 훈장을 제작한다. 런던 및 COMEX 굿 딜리버리(Good Delivery) 인증 정련소인 조폐국은 최고 수준의 금 및 은 정련 서비스를 제공하고 있다. 환경 보호에 힘쓰고 안전하며 포용적인 일터를 조성하며 지역사회에 긍정적인 영향을 미치기 위해 노력하는 조직으로서, 조폐국은 운영 전반에 걸쳐 환경•사회•지배구조(ESG) 관행을 통합하고 있다.

