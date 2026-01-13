El centenario de la Legión Real Canadiense se conmemora en la última oferta de monedas de Royal Canadian Mint

-El centenario de la Legión Real Canadiense se conmemora en oro y plata puros en la última oferta de monedas de colección de Royal Canadian Mint

OTTAWA, ON, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cien años después de la fundación de la mayor organización de apoyo a veteranos y servicio comunitario del país, conocida hoy como la Legión Real Canadiense (la Legión), Royal Canadian Mint ha emitido monedas de oro y plata puras de fina elaboración para conmemorar el centenario de la Legión. La misión centenaria de la Legión de apoyar a los veteranos, incluyendo militares en servicio activo, miembros de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y sus familias, promover la memoria y servir a Canadá y sus comunidades se celebra en la moneda de oro puro de 100 dólares de 2026, el dólar de plata fina Proof de 2026 y el juego de plata fina Proof de 2026, todos disponibles a partir de hoy.

La artista canadiense Laurie McGaw ha concebido un diseño de reverso con imagen dividida para la moneda de oro puro de 100 dólares de 2026 que ilustra el pasado, presente y futuro de la Legión. La mitad derecha de la moneda presenta a dos miembros actuales con uniformes legionarios, frente a un collage de símbolos de la Primera Guerra Mundial: un soldado de infantería canadiense, un caza S.E.5a y la silueta distante del HMCS Niobe, un crucero de batalla del recién creado Servicio Naval de Canadá. Estos elementos representan la contribución de Canadá al esfuerzo aliado y los sacrificios de la Primera Guerra Mundial que dieron origen a la Legión Real Canadiense. Las amapolas, arriba y abajo, superpuestas en ambas escenas, simbolizan el perdurable ciclo del Recuerdo.

El reverso del dólar de Plata Proof de 2026 fue diseñado por el artista canadiense Steve Hepburn. Muestra a dos miembros de la Legión de pie en un homenaje al recuerdo, ante una hoja de arce del escudo oficial de la Legión. Debajo de esta escena aparece un arreglo de 14 amapolas, una por cada provincia y territorio canadiense y una por las ramas internacionales de la Legión, así como una flor de nomeolvides, que simboliza el recuerdo en Terranova y Labrador. Este arreglo floral se superpone con un estandarte con las fechas "1926" y "2026", y tres amapolas del escudo oficial de la Legión en el centro.

El Set Proof de Plata Fina de 2026 contiene una versión con baño de oro rosa seleccionado del dólar Proof de Plata Fina. Los anversos de todas estas piezas de colección presentan la efigie de Su Majestad el Rey Carlos III, obra del artista canadiense Steven Rosati.

Además de estos recuerdos históricos, la Casa de la Moneda ha lanzado varias nuevas monedas de colección, entre ellas:

Moneda de Plata Fina de $10 de 2026 - Arce Brillante;

Moneda de Plata Fina de $10 de 2026 - ¡Bienvenido al Mundo!

Moneda de Plata Fina de $20 de 2026 - Celebra el Amor;

Moneda de Plata Fina de $30 de 2026 - Preciosas Hojas de Arce;

Moneda de Plata Fina de $50 de 2026 - Dragón Triunfante;

Edición de Coleccionista de $1, Rollo Especial de Envoltura No Circulante de 2026 - Lucky Loonie;

Moneda de $1 de 2026 - Lucky Loonie en Llavero; y

Conjuntos de Regalo de 2026 (Bebé, Cumpleaños y Canadá)

Las acuñaciones, precios e información completa sobre cada producto se pueden encontrar en la sección "Tienda" de www.mint.ca. Estos productos se pueden pedir desde hoy contactando directamente con la Real Casa de la Moneda de Canadá al 1-800-267-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en EE. UU. o en www.mint.ca. También están disponibles en las boutiques de la Real Casa de la Moneda de Canadá en Ottawa y Winnipeg, en las oficinas participantes de Canada Post y a través de la red global de distribuidores de la Casa de la Moneda.

