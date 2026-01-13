加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 最新推出的收藏幣系列，以純金與純銀材質紀念加拿大皇軍協會成立一百周年。

2026 年精鑄銀幣的背面由加拿大藝術家 Steve Hepburn 設計。圖中呈現兩名軍團成員佇立於紀念碑前，背景為軍團官方徽章上的楓葉圖案。此場景下方排列著十四朵罌粟花，分別代表加拿大十四個省份與地區，以及退伍軍人協會的國際分支機構；另有一朵勿忘我花，象徵紐芬蘭 (Newfoundland) 與拉布拉多 (Labrador) 省的紀念精神。此花卉圖案上方疊印著標有「1926」與「2026」年份的橫幅，中央飾有退伍軍人協會官方徽章中的三朵罌粟花。

2026 年精製銀質試鑄幣套裝，包括一枚精選的玫瑰金鍍層精製銀質試鑄美元。所有錢幣的正面均鑄有由加拿大藝術家 Steven Rosati 設計的查理斯三世國王陛下肖像。

除了這些歷史紀念品外，鑄幣廠還推出了幾枚新的收藏硬幣，包括：

2026 年 10 元精鑄純銀幣 ─ 熠熠生輝的楓葉 (Gleaming Maple)；

2026 年 10 元精鑄純銀幣 ─ 歡迎來到世界！(Welcome to the World!)

2026 年 20 元精鑄純銀幣 ─ 慶祝愛 (Celebrate Love)；

2026 年 30 元精鑄純銀幣 ─ 珍貴的楓葉 (Precious Maple Leaves)；

2026 年 50 元精鑄純銀幣 ─ 勝利之龍 (Triumphant Dragon)；

2026 年珍藏版非流通版 1 元特別封裝卷幸運加元硬幣；

2026 年 1 元硬幣 ─ 封裝卷幸運加元鑰匙扣；和

2026 年禮品套裝（嬰兒、生日及加拿大國歌主題）

您可以在 www.mint.ca 的「Shop」標籤上找到各產品的鑄造量、價格和完整背景資訊。從今天起，您可以直接聯絡加拿大皇家鑄幣廠，致電 1-800-267-1871 加拿大，美國 1-800-268-6468 或 www.mint.ca 訂購這些產品。您亦可在加拿大皇家鑄幣廠的渥太華和溫尼伯精品店、參與加拿大郵政分店，以及鑄幣廠的全球經銷商和經銷商網絡購買。

紀念加拿大皇家退伍軍人協會成立100周年的金銀紀念幣圖像，請點選此處查看。

