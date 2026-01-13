加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 最新推出的收藏幣系列，以純金與純銀材質紀念加拿大皇軍協會成立一百周年。
安大略省渥太華2026年1月13日 /美通社/ -- 加拿大皇家退伍軍人協會（現稱 The Royal Canadian Legion，簡稱「the Legion」）成立一百週年之際，加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 特別發行精工打造的純金與純銀紀念幣，以彰顯該協會百年榮光。加拿大退伍軍人協會百年來肩負的使命——支持退伍軍人（含現役軍人）、皇家騎警成員及其家屬，推廣紀念活動，並服務加拿大及其社區——將透過 2026 年發行之 100 加元純金幣、2026 年精製銀質證明幣，以及 2026 年精製銀質證明幣套裝得以彰顯。上述產品均自即日起正式發售。
加拿大藝術家 Laurie McGaw 為 2026 年發行之 100 元純金幣設計了分隔圖像的背面圖案，生動展現了加拿大退伍軍人協會的歷史淵源、當代風貌與未來願景。硬幣右半部刻有兩名身著軍團制服的現役成員，他們正面對著一幅由第一次世界大戰象徵圖案組成的拼貼畫——其中包含一名加拿大步兵、一架 S.E.5a 戰鬥機，以及遠處加拿大皇家海軍新成立的戰列巡洋艦「尼奧比號」(Niobe) 的輪廓剪影。這些元素代表加拿大對盟軍行動的貢獻，以及促成加拿大皇家軍團成立的第一次世界大戰犧牲精神。上下交疊的罌粟花，象徵著永恆的追思循環。
2026 年精鑄銀幣的背面由加拿大藝術家 Steve Hepburn 設計。圖中呈現兩名軍團成員佇立於紀念碑前，背景為軍團官方徽章上的楓葉圖案。此場景下方排列著十四朵罌粟花，分別代表加拿大十四個省份與地區，以及退伍軍人協會的國際分支機構；另有一朵勿忘我花，象徵紐芬蘭 (Newfoundland) 與拉布拉多 (Labrador) 省的紀念精神。此花卉圖案上方疊印著標有「1926」與「2026」年份的橫幅，中央飾有退伍軍人協會官方徽章中的三朵罌粟花。
2026 年精製銀質試鑄幣套裝，包括一枚精選的玫瑰金鍍層精製銀質試鑄美元。所有錢幣的正面均鑄有由加拿大藝術家 Steven Rosati 設計的查理斯三世國王陛下肖像。
除了這些歷史紀念品外，鑄幣廠還推出了幾枚新的收藏硬幣，包括：
- 2026 年 10 元精鑄純銀幣 ─ 熠熠生輝的楓葉 (Gleaming Maple)；
- 2026 年 10 元精鑄純銀幣 ─ 歡迎來到世界！(Welcome to the World!)
- 2026 年 20 元精鑄純銀幣 ─ 慶祝愛 (Celebrate Love)；
- 2026 年 30 元精鑄純銀幣 ─ 珍貴的楓葉 (Precious Maple Leaves)；
- 2026 年 50 元精鑄純銀幣 ─ 勝利之龍 (Triumphant Dragon)；
- 2026 年珍藏版非流通版 1 元特別封裝卷幸運加元硬幣；
- 2026 年 1 元硬幣 ─ 封裝卷幸運加元鑰匙扣；和
- 2026 年禮品套裝（嬰兒、生日及加拿大國歌主題）
您可以在 www.mint.ca 的「Shop」標籤上找到各產品的鑄造量、價格和完整背景資訊。從今天起，您可以直接聯絡加拿大皇家鑄幣廠，致電 1-800-267-1871 加拿大，美國 1-800-268-6468 或 www.mint.ca 訂購這些產品。您亦可在加拿大皇家鑄幣廠的渥太華和溫尼伯精品店、參與加拿大郵政分店，以及鑄幣廠的全球經銷商和經銷商網絡購買。
紀念加拿大皇家退伍軍人協會成立100周年的金銀紀念幣圖像，請點選此處查看。
加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 簡介
加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 是皇家企業，負責加拿大流通錢幣的鑄造和發行。加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 是世界上最大、最具多功能性的鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的收藏硬幣、市場領先的金條產品，以及加拿大享有盛譽的軍事和民用榮譽獎章。加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 已獲倫敦金屬交易所和紐約商品交易所 (COMEX) 確立為優質精煉廠商，並提供全方位的頂級金銀精煉服務。加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 在各個機構營運層面整合環境、社會與治理實踐，而成為致力更保護環境，締造安全及包容工作場所，並於自身營運社區帶來正面影響的機構。
欲深入了解加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 及其產品和服務，請瀏覽www.mint.ca。請於LinkedIn、Facebook和Instagram追蹤皇家加拿大鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 的最新動向。
傳媒如需更多資訊，請聯絡：Alex Reeves，公共事務高級經理，613-884-6370，[email protected]
