تُخلَّد الذكرى المئوية لتأسيس الفيلق الملكي الكندي بعملات من الذهب الخالص والفضة ضمن أحدث إصدارات دار سك العملة الملكي الكندي Royal Canadian Mint المخصصة لهواة الجمع

أوتاوا، أونتاريو، 13 يناير 2026 /PRNewswire/ -- بعد مرور مائة عام على تأسيس أكبر منظمة في البلاد لدعم المحاربين القدامى والخدمة المجتمعية، والمعروفة اليوم باسم «الفيلق الملكي الكندي» (The Royal (Canadian Legion، أطلقت دار سك العملة الملكي الكندي Royal Canadian Mint عملات مصنوعة بإتقان من الذهب الخالص والفضة للاحتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الفيلق. يتم الاحتفاء بمهمة الفيلق المستمرة منذ قرن من الزمان في دعم المحاربين القدامى، بما في ذلك العسكريون في الخدمة وأفراد شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) وعائلاتهم، وتعزيز إحياء الذكرى، وخدمة كندا ومجتمعاتها، وذلك من خلال عملة من الذهب الخالص بقيمة 100 دولار لعام 2026، والدولار الفضّي المصقول من الفضة الخالصة (إصدار Proof) لعام 2026، ومجموعة العملات الفضية المصقولة (إصدار Proof) لعام 2026، وجميعها متاحة اعتبارًا من اليوم.

وقد ابتكرت الفنانة الكندية لوري ماكجاو تصميماً مقسَّماً للوجه الخلفي لعملة الذهب الخالص بقيمة 100 دولار لعام 2026، يصوِّر ماضي الفيلق وحاضره ومستقبله. يُظهر النصف الأيمن من العملة عضوين حاليين بزي الفيلق الرسمي، يواجهان مجموعة صور مركَّبة لرموز الحرب العالمية الأولى تتكوَّن من جندي مشاة كندي، وطائرة مقاتلة من طراز S.E.5a، والصورة الظلية البعيدة للسفينة «إتش إم سي إس نايوبي» (HMCS Niobe)، وهي طرَّاد قتالي تابع لخدمة البحرية الكندية التي كانت قد أُنشئت حديثًا آنذاك. وتمثِّل هذه العناصر مساهمة كندا في جهود الحلفاء والتضحيات التي قُدِّمت في الحرب العالمية الأولى وأدّت إلى نشوء الفيلق الملكي الكندي (The Royal Canadian Legion). وتعلو المشهد وتذيِّله زهور الخشخاش المتداخلة مع المشهدين، لترمز إلى دورة إحياء الذكرى المستمرة.

أمّا الوجه الخلفي للدولار الفضّي المصقول لعام 2026، فقد صمَّمه الفنان الكندي ستيف هيبورن. وهو يُظهر عضوين من الفيلق يقفان وقفة إجلال وإحياء للذكرى أمام ورقة قيقب مستوحاة من الشعار الرسمي للفيلق. وأسفل هذا المشهد، تظهر تشكيلة من 14 زهرة خشخاش، واحدة لكل مقاطعة وإقليم كندي، وواحدة للفروع الدولية للفيلق، بالإضافة إلى زهرة «لا تنسني»، التي ترمز إلى إحياء الذكرى في نيوفاوندلاند ولابرادور. وتتوج هذه التشكيلة الزهرية لافتة تحمل التاريخين «1926» و«2026»، وثلاث زهرات خشخاش من الشعار الرسمي للفيلق في وسطها.

وتحتوي مجموعة العملات الفضية المصقولة لعام 2026 على نسخة من الدولار الفضّي المصقول مطلية جزئيًا بالذهب الوردي (rose gold) بشكل انتقائي. وتحمل الأوجه الأمامية لجميع هذه المقتنيات صورة صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، من تصميم الفنان الكندي ستيفن روساتي.

وبالإضافة إلى هذه التذكارات التاريخية، أطلقت دار سك العملة الملكي الكندي عددًا من العملات الجديدة المخصصة لهواة الجمع، من بينها ما يلي:

عملة فضية من الفضة الخالصة بقيمة 10 دولارات لعام 2026، بعنوان «القيقب المتلألئ» (Gleaming Maple) ؛

عملة فضية من الفضة الخالصة بقيمة 10 دولارات لعام 2026، بعنوان «مرحبًا بك في العالم!» (Welcome to the World!) ؛

عملة فضية من الفضة الخالصة بقيمة 20 دولارًا لعام 2026، بعنوان «الاحتفاء بالحب» ( Celebrate (Love ؛

عملة فضية من الفضة الخالصة بقيمة 30 دولارًا لعام 2026، بعنوان «أوراق القيقب الثمينة» (Precious Maple Leaves) ؛

عملة فضية من الفضة الخالصة بقيمة 50 دولارًا لعام 2026، بعنوان «التنين المنتصر» (Triumphant Dragon) ؛

إصدار خاص لهواة الجمع من عملة غير متداولة بقيمة 1 دولار لعام 2026، بلفة تغليف خاصة لعملة «لاكي لوني» (Lucky Loonie) ؛

عملة بقيمة 1 دولار لعام 2026، «لاكي لوني» في سلسلة مفاتيح؛

مجموعات هدايا عام 2026 ( Baby, Birthday و O Canada ).

يمكن العثور على كميات الإصدار (Mintages)، والأسعار، ومعلومات خلفية كاملة عن كل منتج في علامة التبويب «Shop» (التسوّق) على الموقع الإلكتروني .www.mint.ca يمكن طلب هذه المنتجات اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال مباشرةً بدار سك العملة الملكي الكندي على الرقم 1-800-267-1871 في كندا،

أو 1-800-268-6468في الولايات المتحدة، أو عبر الموقع الإلكتروني .www.mint.ca كما ستكون هذه المنتجات متاحة في متاجر دار سكّ العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وفي مكاتب بريد كندا المشاركة، ومن خلال شبكة دار السكّ العالمية من التجار والموزعين.

يمكن العثور على صور العملات الذهبية والفضية المخصصة لهواة الجمع التي تُخلِّد الذكرى المئوية للفيلق الملكي الكندي هنا.

