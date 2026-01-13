LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE SOULIGNE LE 100e ANNIVERSAIRE DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE AVEC DES PIÈCES DE COLLECTION EN OR ET EN ARGENT PURS AU SEIN DE SA NOUVELLLE GAMME DE PRODUITS

OTTAWA, ON, le 13 janv. 2026 /PRNewswire/ -- Un siècle après la constitution du plus important organisme de soutien aux vétérans et de services à la collectivité du pays, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Légion royale canadienne (la Légion), la Monnaie royale canadienne lance des pièces commémoratives en or et en argent purs pour souligner le centenaire de cette institution. La pièce de 100 $ en or pur 2026, le dollar épreuve numismatique en argent fin 2026 et l'ensemble épreuve numismatique en argent fin 2026, en vente dès aujourd'hui, rendent tous hommage à la mission centenaire de la Légion : soutenir les vétérans et anciens combattants, les militaires, les membres de la GRC et leurs familles, promouvoir le Souvenir et servir notre pays et nos collectivités.

Pour le revers de la pièce de 100 $ en or pur 2026, l'artiste canadienne Laurie McGaw a conçu un motif divisé en deux qui rend hommage au passé, au présent et à l'avenir de la Légion royale canadienne. Sur la moitié droite de la pièce, deux membres actuels de la Légion en tenue officielle tournent leur regard vers un collage de symboles de la Première Guerre mondiale : un fantassin canadien, un avion de chasse S.E.5a et la silhouette lointaine du NCSM Niobe, un croiseur mis en service par le Service naval du Canada, qui venait d'être créé à l'époque. Tous ces éléments représentent la participation du Canada aux efforts de guerre des Alliés et les sacrifices consentis pendant la Première Guerre mondiale, qui ont donné naissance à la Légion royale canadienne. En haut et en bas, superposés aux deux scènes, des coquelicots symbolisent le cycle perpétuel du Souvenir.

Le motif au revers du dollar épreuve numismatique en argent 2026, œuvre de l'artiste canadien Steve Hepburn, présente deux membres de la Légion, tête baissée en signe de recueillement, devant une feuille d'érable empruntée aux armoiries officielles de la Légion. Sous la scène se trouve un arrangement floral composé de 14 coquelicots – un pour chaque province et chaque territoire du Canada, et un autre pour les filiales de la Légion à l'étranger – et d'un myosotis, symbole du Souvenir à Terre-Neuve-et-Labrador. Devant cet arrangement, une bannière portant les dates « 1926 » et « 2026 » est ornée de trois coquelicots empruntés aux armoiries officielles de la Légion.

L'ensemble épreuve numismatique en argent fin 2026 contient une version du dollar épreuve numismatique en argent qui est rehaussée d'un placage sélectif d'or rose. L'avers de tous ces articles de collection est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

En plus de ces magnifiques produits à saveur historique, la Monnaie a également lancé plusieurs nouvelles pièces de collection, dont :

la pièce de 10 $ en argent fin 2026 – Étincelantes feuilles d'érable;

la pièce de 10 $ en argent fin 2026 – Bienvenue parmi nous!;

la pièce de 20 $ en argent fin 2026 – Célébration de l'amour;

la pièce de 30 $ en argent fin 2026 – Précieux trio de feuilles d'érable;

la pièce de 50 $ en argent fin 2026 – Dragon triomphant;

le rouleau spécial de pièces de 1 $ hors circulation 2026 – Édition de collection : Dollar porte-bonheur;

la pièce de 1 $ 2026 – Porte-clés avec dollar porte-bonheur;

plusieurs ensembles-cadeaux 2026 (Bébé, Anniversaire et Ô Canada).

Le tirage, le prix et la description complète de chaque produit figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Pour commander ces produits dès aujourd'hui, communiquez directement avec la Monnaie royale canadienne par téléphone, au 1-800-267-1871 au Canada, ou au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou rendez-vous en ligne au www.monnaie.ca. Ils seront également vendus dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements de Postes Canada participants ainsi que par l'intermédiaire du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

Les images des pièces en or et en argent soulignant le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne se trouvent ici.

