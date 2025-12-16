Games of the Future Abu Dhabi lanza su plataforma de transmision a tiempo para su competición inaugural

La plataforma oficial de transmisión para los Games of the Future Abu Dhabi 2025 impulsada por ADNOC se lanza antes de la competición inaugural

Los seguidores de todo el mundo experimentarán los Games of the Future como nunca antes.

DUBAI, EAU, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, promotor global de deportes phygitales, anuncia hoy el lanzamiento oficial de la plataforma GOTF OTT, el destino de streaming dedicado a los Games of the Future 2025 Abu Dhabi, impulsados por ADNOC (GOTF 2025). La plataforma se lanza al mismo tiempo que comienza la competición de este año, con su primera transmisión con las primeras rondas del MOBA PC.Dota 2 el 14 de diciembre desde Pixoul Gaming en Abu Dabi.

Accesible en https://tv.gofuture.games, el nuevo centro de transmisión sirve como hogar digital central para transmisiones en vivo, repeticiones de eventos completos, momentos destacados y contenido exclusivo detrás de escena que abarca todas las disciplinas de GOTF 2025.

Diseñada para accesibilidad global y participación durante todo el año, la plataforma permite a los seguidores de todo el mundo ver cada partido en vivo, volver a ver repeticiones completas en cualquier momento y disfrutar de contenido de formato corto seleccionado y optimizado para visualización en redes sociales y dispositivos móviles.

Impulsada integralmente por el socio tecnológico Asport, la plataforma GOTF OTT integra transmisión avanzada en la nube, navegación fluida y herramientas de creación de momentos destacados en tiempo real para mejorar la experiencia del aficionado. Estas capacidades facilitan una narrativa más rica en todos los canales y consolidan a tv.gofuture.games como el hogar digital a largo plazo del deporte físico-digital.

Competición MOBA para PC.Dota 2 para lanzarse en la plataforma

El lanzamiento coincide con el comienzo de losGOTF, junto a MOBA PC.Dota 2 la cual reúne a jugadores icónicos, leyendas consagradas y estrellas emergentes de la región en lo que promete ser uno de los equipos más competitivos de la historia del evento. Todos los partidos de la disciplina se transmitirán en directo en https://tv.gofuture.games.

Los equipos que competirán incluyen a E7, Paper Tigers, Legends Rebooted, Vikings, Team Phoenix, Nigma Galaxy, Win y TraBoTeam, cada uno con una combinación única de jugadores profesionales de élite y personalidades influyentes del mundo del gaming. Uno de los principales competidores será Xu "BurNIng" Zhilei, quien jugará en el equipo Paper Tigers y es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de Dota 2.

Con un campo internacional tan completo, los fanáticos pueden esperar estilos de juego enfrentados, sorpresas impredecibles y nuevas rivalidades, preparando el escenario para una de las principales exhibiciones de GOTF 2025.

Tras la fase de grupos inaugural, la competición avanza a una fase eliminatoria de doble eliminación, que culminará con enfrentamientos de alto riesgo al mejor de tres partidos el 18 y 19 de diciembre en ADNEC, donde los equipos lucharán por un lugar en la final y una oportunidad de alcanzar la gloria internacional.

Al comentar sobre el lanzamiento de la plataforma, Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International, afirmó: "La plataforma GOTF OTT marca un hito importante en nuestra misión de acercar el deporte phygital a una audiencia global. Este destino digital de primer nivel muestra la energía, la innovación y la inclusión que son la esencia de los Games of the Future. Con el inicio de la competición de Dota 2 mañana, nos entusiasma ofrecer a millones de aficionados una nueva forma de vivir cada momento de los Games de este año en directo".

Red creciente de socios de retransmisión global

Además de la plataforma GOTF OTT, los seguidores pueden seguir los Games of the Future Abu Dhabi 2025 impulsados por ADNOC a través de una red creciente de socios de retransmisión y derechos de medios internacionales, lo que garantiza que los seguidores de todo el mundo puedan ver toda la acción.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible a través de ESR TV, la cadena líder de videojuegos y esports que llega al público general a través de plataformas como Apple TV, Sling y Amazon Prime Video Channels. En Latinoamérica, FOX Sports México y Zapping ofrecerán transmisiones en inglés y español en toda la región.

En plataformas móviles, Bigo Live funcionará como un centro de streaming interactivo en tiempo real, ofreciendo ventanas de competición en directo, co-streamings dirigidos por creadores y reacciones generadas por los fans. Con una fuerte adopción por parte de la Generación Z y creadores globales, Bigo Live lleva los Games directamente a la cultura de la participación. Como complemento, Likee amplificará la emoción y la energía de GOTF 2025 mediante vídeos cortos, transformando los momentos más destacados en narrativas para compartir.

Estos socios se basan en una presencia de transmisión ya confirmada que incluye Sportworld y BIGG TV en EMEA, Huya y SOOP en Asia, y StarTimes y TV BRICS en África.

Con estas importantes incorporaciones a nuestra red de transmisión, nos enorgullece garantizar que los Games of the Future Abu Dhabi 2025, impulsados por ADNOC, sean accesibles para el público mundial. Ofrecemos una plataforma multirregional y multigeneracional que está a la altura de la escala y la innovación del deporte físico-digital, añadió Hatt.

Las entradas para los Games of the Future Abu Dhabi, patrocinados por ADNOC, ya están a la venta en www.gotfabudhabi.com. Los aficionados también pueden seguir las últimas novedades y el contenido entre bastidores en Instagram: @gamesofthefutureofficial y @gotfabudhabi.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la promotora global de los deportes phygitales y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es la custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite: https://Phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygitales. Los Games of the Future 2025 se celebrarán en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astaná, Kazajistán.

Para obtener más información, visite: https://gofuture.games/

Contacto: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844633/Phygital_International_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844634/Phygital_International_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5669833/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg