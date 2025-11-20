La serie SUNMI CPad gana popularidad a nivel mundial con su diseño todo en uno

SINGAPUR, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, líder mundial en dispositivos comerciales inteligentes, ha experimentado una rápida adopción internacional de su serie CPad desde su lanzamiento a finales de este año. La gama de tabletas empresariales, que incluye la SUNMI CPad PAY con sistema de pago integrado, está reemplazando las configuraciones tradicionales con múltiples dispositivos en los sectores minorista, de servicios de alimentación y financiero a nivel mundial.

Solución de desafíos empresariales reales

"Los espacios comerciales necesitan soluciones integradas, no dispositivos fragmentados", afirmó Jack Lin, fundador y consejero delegado de SUNMI. "La serie CPad se diseñó desde cero para abordar las limitaciones de las tabletas de consumo en entornos empresariales. La respuesta del mercado confirma que vamos por buen camino".

Tres diferenciadores clave

Ecosistema magnético adaptable

El sistema magnético Quick Lock permite una transformación instantánea entre configuraciones portátiles, de sobremesa y de pared, lo que proporciona una flexibilidad operativa sin precedentes. Fiabilidad de nivel empresarial

Gracias a los procesadores de ocho núcleos de Qualcomm y la tecnología SUNMI Hyper Wi-Fi, los dispositivos mantienen un rendimiento constante incluso en horas punta y con problemas de red. Infraestructura de pago integrada

El CPad PAY ofrece una integración de pagos completa compatible con NFC, códigos QR y transacciones con tarjeta, mientras que la plataforma de gestión de dispositivos de SUNMI permite el control centralizado de las implementaciones globales.

Éxito de la implementación global

Corea del Sur: Más de 1.000 restaurantes utilizan CPad para tomar pedidos en la mesa, lo que mejora significativamente la velocidad del servicio.

Más de 1.000 restaurantes utilizan CPad para tomar pedidos en la mesa, lo que mejora significativamente la velocidad del servicio. Etiopía: Las instituciones bancarias implementan terminales de pago CPad para impulsar la transformación digital en los servicios financieros.

Las instituciones bancarias implementan terminales de pago CPad para impulsar la transformación digital en los servicios financieros. 7-Eleven: Las tiendas de todo el mundo consolidan la gestión de inventario, la coordinación de tareas y el procesamiento de pedidos mediante sistemas CPad unificados.

Desarrollo futuro

Con la serie CPad estableciendo un nuevo estándar para tabletas empresariales, SUNMI continúa expandiendo su ecosistema de dispositivos comerciales. El compromiso de la compañía incluye una garantía de tres años y disponibilidad de producto durante cinco años, lo que garantiza la fiabilidad a largo plazo para sus socios comerciales.

El exitoso lanzamiento demuestra la creciente preferencia del mercado por soluciones comerciales diseñadas específicamente para este fin, en lugar de tecnología de consumo adaptada, lo que posiciona a SUNMI para la innovación continua en el ámbito de los dispositivos empresariales inteligentes.