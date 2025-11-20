SUNMI CPad-Serie gewinnt mit All-in-One-Design weltweit an Bedeutung

SINGAPUR, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten kommerziellen Geräten, hat seit der Einführung seiner CPad-Serie im Laufe dieses Jahres eine rasante internationale Verbreitung erlebt. Die Business-Tablet-Produktreihe, darunter das mit Zahlungsfunktionen integrierte SUNMI CPad PAY, ersetzt weltweit traditionelle Multi-Geräte-Konfigurationen im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Finanzsektor.

Lösungen für echte geschäftliche Herausforderungen

„Gewerbliche Räume benötigen integrierte Lösungen, keine fragmentierten Gadgets", so Jack Lin, Gründer und CEO von SUNMI. „Die CPad-Serie wurde von Grund auf neu entwickelt, um die Einschränkungen von Consumer-Tablets in Geschäftsumgebungen zu beseitigen. Die Reaktion des Marktes bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Drei wesentliche Unterscheidungsmerkmale

Anpassungsfähiges magnetisches Ökosystem

Das Quick Lock-Magnetsystem ermöglicht einen sofortigen Wechsel zwischen Handheld-, Theken- und Wandmontage-Konfigurationen und bietet damit eine beispiellose Flexibilität im Betrieb. Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau

Dank der Octa-Core-Prozessoren von Qualcomm und der verbesserten SUNMI Hyper Wi-Fi-Technologie bieten die Geräte auch in Spitzenzeiten und bei Netzwerkproblemen eine konstante Leistung. Integrierte Zahlungsinfrastruktur

Das CPad PAY verfügt über eine umfassende Zahlungsintegration, die NFC, QR-Codes und Kartentransaktionen unterstützt, während die Geräteverwaltungsplattform von SUNMI eine zentralisierte Steuerung globaler Bereitstellungen ermöglicht.

Weltweiter Implementierungserfolg

Mehr als 1.000 Restaurants nutzen CPad für Bestellungen am Tisch und verbessern so die Servicegeschwindigkeit erheblich. Äthiopien: Bankinstitute setzen CPad PAY-Geräte ein, um die digitale Transformation im Finanzdienstleistungsbereich voranzutreiben.

Bankinstitute setzen CPad PAY-Geräte ein, um die digitale Transformation im Finanzdienstleistungsbereich voranzutreiben. 7-Eleven: Geschäfte weltweit konsolidieren ihre Bestandsverwaltung, Aufgabenkoordination und Auftragsabwicklung durch einheitliche CPad-Systeme.

Zukünftige Entwicklung

Mit der CPad-Serie, die einen neuen Standard für Business-Tablets setzt, baut SUNMI sein Ökosystem für kommerzielle Geräte weiter aus. Das Unternehmen bietet eine dreijährige Garantie und eine fünfjährige Produktverfügbarkeit, wodurch Geschäftspartnern langfristige Zuverlässigkeit garantiert wird.

Die erfolgreiche Markteinführung zeigt, dass der Markt zunehmend speziell entwickelte kommerzielle Lösungen gegenüber angepasster Verbrauchertechnologie bevorzugt, wodurch SUNMI für weitere Innovationen im Bereich der intelligenten Business-Geräte gut positioniert ist.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/5634918/sunmi_Logo.jpg